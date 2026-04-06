„Legea este complet inutilă”

La Rosenheim, în Bavaria Superioară, angajații benzinăriilor se arată sceptici față de efectele noii reglementări, cunoscută și ca „regula orei 12, a bogatului”. Julian (26 de ani), un angajat al unei stații ARAL, a avut o reacție tranșantă: „Legea este complet inutilă. Nu realizează absolut nimic”. În prima zi de aplicare, el a observat că prețul motorinei a rămas constant la 2,29 euro pe litru, în timp ce benzina premium a scăzut cu doar câțiva cenți. „Nu a existat nicio ieftinire reală după creșterea bruscă a prețurilor la amiază”, a adăugat acesta.

Regula permite majorări de preț o singură dată pe zi, la ora 12:00, dar reducerile pot fi aplicate în orice moment. Ministrul Economiei, Katherina Reiche (CDU), a susținut că această flexibilitate ar trebui să beneficieze consumatorii, însă Julian consideră că impactul este nul: „Toată lumea știa că asta nu va funcționa”. Potrivit lui, creșterile de preț rămân în beneficiul centralelor companiilor petroliere, fără ca veniturile suplimentare să ajungă la benzinării.

Creșteri semnificative în primele zile

Datele colectate de ADAC (Automobil Clubul German) arată că, în medie, prețurile carburanților au crescut cu aproape opt cenți miercuri, în prima zi de aplicare. Benzina a ajuns la 2,175 euro pe litru, iar motorina a fost și mai scumpă, ajungând la 2,376 euro. Potrivit Merkur, și în ziua următoare s-a observat o tendință similară în mai multe orașe din Germania, iar în weekend prețurile au continuat să urce.

„Noile reglementări nu vor reduce nivelul ridicat al prețurilor. Dimpotrivă, companiile petroliere compensează prin creșteri mai mari la amiază, pentru a-și reduce riscurile legate de posibilele oscilații ale prețurilor la petrol”, se arată într-o analiză ADAC.

Critici din partea autorităților și asociațiilor

Asociația Germană a Stațiilor de Benzinărie (TIV) a salutat inițiativa guvernului, sperând la o mai mare competiție între benzinării. „Dacă piața funcționează corect, vom asista la un adevărat război al prețurilor după ce prețurile vor fi stabilite la prânz”, a declarat Herbert Rabl, purtătorul de cuvânt al TIV, pentru Rheinische Post. Cu toate acestea, realitatea din teren, cel puțin în primele zile, contrazice aceste așteptări, iar șoferii se confruntă cu prețuri din ce în ce mai mari.

Criticile vin și din partea unor politicieni. Felix Banaszak, președintele Partidului Verde, a declarat pentru Merkur: „Ultimele creșteri bruște de prețuri arată că pachetul de măsuri al guvernului federal este insuficient. Când prețurile combustibililor cresc cu 20 de cenți în doar câteva ore, doamna Reiche ar trebui să înțeleagă clar că aceste măsuri nu limitează în mod eficient prețurile”.

Posibile soluții

În fața nemulțumirilor tot mai mari, Banaszak a subliniat că adevărata soluție ar fi reducerea consumului de combustibili, pentru a diminua dependența de prețurile fluctuante ale pieței internaționale. Cu toate acestea, rămâne de văzut dacă guvernul german va interveni cu măsuri suplimentare sau dacă va ajusta reglementările actuale pentru a atenua impactul asupra consumatorilor.

Rămâne clar un lucru, după cum subliniază analiza ADAC: momentul zilei în care șoferii decid să își alimenteze poate influența direct suma plătită la pompă.