Transportatorii, loviți de scumpirea carburanților: „Nu mai pot acoperi costurile”

Creșterea explozivă a prețurilor la carburant în Germnia afectează puternic sectoarele dependente de transport, de la firme de logistică până la taximetriști și navetiști.

Printre cei afectați se numără și Christina Scheib, o șoferiță de TIR independentă din Miesbach, a cărei activitate depinde direct de costul motorinei.

Camionul său MAN, cu semiremorcă, are o valoare de aproximativ 220.000 de euro și este luat în leasing, cu costuri lunare de circa 3.800 de euro, inclusiv mentenanța.

„Nu pot acoperi o creștere de aproape 50 de cenți pe litru. În prezent, plătesc cu cel puțin 200 de euro mai mult pentru un plin de 480 de litri. Prețurile la combustibil ne ruinează! Avem nevoie urgentă de scutiri”, spune Christina.

Pentru că are contracte fixe, nu poate transfera costurile către clienți. „În momentul de față lucrez practic pe gratis”, continuă șoferița, adăugând că situația nu mai poate continua așa mult timp.

Zeci de mii de camionagii riscă să-și piardă locurile de muncă

Dirk Engelhardt, reprezentant al sectorului de transport, avertizează că până la 100.000 de locuri de muncă ar putea fi pierdute, ceea ce reprezintă aproximativ 15% dintre șoferii de camion din Germania.

Un astfel de scenariu ar putea duce la blocaje majore: rafturi goale în magazine, oprirea producției în fabrici și accentuarea problemelor economice.

Taximetriștii, în pragul colapsului

Situația este la fel de dificilă și pentru Michael Much, din Bad Tölz, care deține o companie de taxi cu opt vehicule: „La aceste costuri, nimeni nu mai investește. Meseria de taximetrist nu mai este rentabilă”.

Înainte de conflictul din Iran, costurile lunare cu carburantul erau de aproximativ 6.000 de euro. Acum, au depășit 9.000 de euro.

„Acesta era profitul meu. Acum a dispărut complet”, explică antreprenorul.

Cereri către Guvern: „Mediul de afaceri este lăsat singur”

Transportatorii și taximetriștii din întreaga țară solicită măsuri urgente de sprijin din partea Guvernului condus de Friedrich Merz.

Antreprenorii acuză lipsa de reacție a autorităților și avertizează asupra unui posibil efect în lanț. De altfel, creșterea costurilor de transport se reflectă deja în prețurile produselor de zi cu zi, de la alimente la livrări sau servicii publice precum ambulanța, pompierii sau transportul medical.

Prețul benzinei și motorinei au atins niveluri record, în Germania

Înainte de Paște, în Germania, prețurile benzinei și motorinei au atins niveluri record. La sfârșitul săptămânii trecute, prețul mediu al unui litru de motorină la benzinării a crescut la 2,32 euro, iar în unele locuri a ajuns chiar și la 3 euro.

De asemenea, prețul benzinei Super a atins cel mai ridicat nivel din istorie, ajungând la 2,19 euro.

Aceste cifre au depășit recordul stabilit în martie 2022, când prețurile au crescut brusc din cauza războiului din Ucraina. Creșterea record a prețurilor a avut loc la doar o zi după intrarea în vigoare a măsurilor împotriva scumpirii necontrolate a produselor petroliere. Începând cu 1 aprilie 2026, benzinăriilor li se permite să mărească prețurile o singură dată pe zi, la prânz.

Viva.ro
După luni de tăcere, mesajul lui Călin Georgescu a amuțit toată România. Nici susținătorii lui nu se așteptau la așa ceva: „Să nu...”
Unica.ro
Concubina medicului Cristian Staicu, găsit mort și incendiat în propriul apartament, s-a prezentat la locul crimei, după tragedie. Ce a luat femeia din casă
Elle.ro
Îl recunoști? Marele actor a fost surprins așa pe stradă, iar transformarea sa i-a șocat pe fani. Nimeni nu se aștepta să apară îmbrăcat așa în public
GSP.RO
„Vorbesc în engleză, ne urmăresc 110 țări” » Fiul lui Ion Țiriac, discurs neașteptat după finala turneului de la București: „Chiar dacă ești din Iran, Israel, SUA...”
GSP.RO
Dacia lansează un nou model în vară, la doar 6.000 de euro » De 20 de ani nu a mai existat așa ceva
Libertateapentrufemei.ro
ULTIMA ORĂ! Dorința famliei Lucescu nu a fost respectată în Spitalul Universitar, acolo unde Mircea Lucescu e în comă! Ce doreau Neli și Răzvan Lucescu. Intervine și ministrul Rogobete
Avantaje.ro
Cum au fost surprinse fetele lui Nicușor Dan! Mirabela Grădinaru și fiica ei, Aheea, au atras toate privirile în oraș, într-un moment rar mamă-fiică, în ajun de Florii
Tvmania.ro
„Totul a fost o minciună!” Codruța Filip rupe tăcerea despre divorțul secret de Valentin Sanfira. Ce a descoperit artista după 8 ani de relație și de ce spune că împăcarea este exclusă definitiv

Analiză
Știri România 13:00
Scenariul „business class” la Poliția Română. IGPR alocă 300.000 de euro pentru bilete de avion: Somalia, Cuba și Vietnam, printre cele 164 de țări
Știri România 12:43
Trei români prinși în Italia după ce au furat alimente de aproape 500 de euro: „Voiam să le trimitem săracilor din România”
Adevarul.ro
Povestea olteanului cu plantații de portocali și măslini în Grecia: „Am plecat la muncă. La început treceam granița ilegal”
Fanatik.ro
Veste groaznică pentru FCSB: Daniel Bîrligea! Exclusiv
Financiarul.ro
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Emoționanta poveste a copilului plecat din Călan spre fotbalul mare
Lucruri de urmărit în etapa a treia din play-off/play-out în Superliga
Elle.ro
Theo Rose, declarații triste despre viața ei. Ce a mărturisit artista, care este căsătorită cu Anghel Damian și au un băiețel: „Relații care se încheie, relații care se schimbă..."
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Viva.ro
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor

Stiri Mondene 13:19
Superstiția de Paște pe care o are Daniela Gyorfi: „Am păstrat tradiția”
Stiri Mondene 12:21
Mesajul pe care Codruța Filip i l-a trimis lui Valentin Sanfira după divorț. Artista suferă enorm: „Este dezamăgirea vieții mele”
TVMania.ro
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
ObservatorNews.ro
Răspunsul lui Donald Trump la invitația României de a veni la Summit-ul B9 de la București
Libertateapentrufemei.ro
Breaking! Informația momentului despre crima care a șocat România! A recunoscut! Medicul Cristian Staicu ar fi fost ucis de…
GSP.ro
„Îi plăcea mai mult de soția mea decât de mine!” A revenit a treia oară la clubul favorit, după ce președintele l-a umilit
GSP.ro
Un studiu îmbucurător: obiceiul simplu prin care se reduce riscul de demență sau Alzheimer
Mediafax.ro
Controversă digitală. Prietenos sau pasiv-agresiv? Un emoji, două generații
StirileKanalD.ro
Rusia ar fi vrut să orchestreze o tentativă de asasinat asupra lui Viktor Orban pentru a-l ajuta să câștige alegerile
Wowbiz.ro
Răzvan Lucescu, prima reacție după ce l-a vizitat pe Mircea Lucescu. Antrenorul s-a întors în România de urgență
Advertorial
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Wowbiz.ro
Codruța Filip, dezvăluiri șocante despre divorț: „Tot ce am trăit în anii ăștia nu a fost real”. Reacția lui Valentin Sanfira: „Nu tac pentru că nu am ce spune…”
Redactia.ro
Nora lui Mircea Lucescu, strigăt de furie la primele orele ale dimineții. Ce a enervat-o la culme la spitalul unde este internat Mircea Lucescu
KanalD.ro
Un român de 31 de ani și-a pierdut viața pe autostrada din Germania după ce a coborât să împingă mașina

Politică 12:54
Donald Trump a oferit un răspuns la invitația de a veni la București, cu ocazia summitului B9, de pe 13 mai
Politică 07:58
Alexandru Rogobete a dezvăluit ce se întâmplă cu proiectele de spitale noi din România, după ce costul materialelor de construcții a crescut
ZiaruldeIasi.ro
Viața ca la țară pe mai multe străzi din Iași: așa a decis Poliția Rutieră. Bani de asfaltare sunt de doi ani, licitațiile sunt atribuite din 2024, ieșenii de pe acestea se chinuie în continuare prin noroaie sau praf
Fanatik.ro
Ce a făcut, de fapt, Dan Șucu după meciul pierdut de Rapid. Dezvăluiri de la tribuna VIP
Spotmedia.ro
Ce fac cinci minute în apă rece pentru starea ta de spirit