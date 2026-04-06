Transportatorii, loviți de scumpirea carburanților: „Nu mai pot acoperi costurile”

Creșterea explozivă a prețurilor la carburant în Germnia afectează puternic sectoarele dependente de transport, de la firme de logistică până la taximetriști și navetiști.

Printre cei afectați se numără și Christina Scheib, o șoferiță de TIR independentă din Miesbach, a cărei activitate depinde direct de costul motorinei.

Camionul său MAN, cu semiremorcă, are o valoare de aproximativ 220.000 de euro și este luat în leasing, cu costuri lunare de circa 3.800 de euro, inclusiv mentenanța.

„Nu pot acoperi o creștere de aproape 50 de cenți pe litru. În prezent, plătesc cu cel puțin 200 de euro mai mult pentru un plin de 480 de litri. Prețurile la combustibil ne ruinează! Avem nevoie urgentă de scutiri”, spune Christina.

Pentru că are contracte fixe, nu poate transfera costurile către clienți. „În momentul de față lucrez practic pe gratis”, continuă șoferița, adăugând că situația nu mai poate continua așa mult timp.

Zeci de mii de camionagii riscă să-și piardă locurile de muncă

Dirk Engelhardt, reprezentant al sectorului de transport, avertizează că până la 100.000 de locuri de muncă ar putea fi pierdute, ceea ce reprezintă aproximativ 15% dintre șoferii de camion din Germania.

Un astfel de scenariu ar putea duce la blocaje majore: rafturi goale în magazine, oprirea producției în fabrici și accentuarea problemelor economice.

Taximetriștii, în pragul colapsului

Situația este la fel de dificilă și pentru Michael Much, din Bad Tölz, care deține o companie de taxi cu opt vehicule: „La aceste costuri, nimeni nu mai investește. Meseria de taximetrist nu mai este rentabilă”.

Înainte de conflictul din Iran, costurile lunare cu carburantul erau de aproximativ 6.000 de euro. Acum, au depășit 9.000 de euro.

„Acesta era profitul meu. Acum a dispărut complet”, explică antreprenorul.

Cereri către Guvern: „Mediul de afaceri este lăsat singur”

Transportatorii și taximetriștii din întreaga țară solicită măsuri urgente de sprijin din partea Guvernului condus de Friedrich Merz.

Antreprenorii acuză lipsa de reacție a autorităților și avertizează asupra unui posibil efect în lanț. De altfel, creșterea costurilor de transport se reflectă deja în prețurile produselor de zi cu zi, de la alimente la livrări sau servicii publice precum ambulanța, pompierii sau transportul medical.

Prețul benzinei și motorinei au atins niveluri record, în Germania

Înainte de Paște, în Germania, prețurile benzinei și motorinei au atins niveluri record. La sfârșitul săptămânii trecute, prețul mediu al unui litru de motorină la benzinării a crescut la 2,32 euro, iar în unele locuri a ajuns chiar și la 3 euro.

De asemenea, prețul benzinei Super a atins cel mai ridicat nivel din istorie, ajungând la 2,19 euro.

Aceste cifre au depășit recordul stabilit în martie 2022, când prețurile au crescut brusc din cauza războiului din Ucraina. Creșterea record a prețurilor a avut loc la doar o zi după intrarea în vigoare a măsurilor împotriva scumpirii necontrolate a produselor petroliere. Începând cu 1 aprilie 2026, benzinăriilor li se permite să mărească prețurile o singură dată pe zi, la prânz.