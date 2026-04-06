Mese complete sub 10 euro, uneori chiar și cu 2,5 euro

Oferta este simplă, dar atractivă, cu porții mari, mâncare caldă și prețuri greu de găsit în restaurante. În unele cantine universitare, o masă completă cu băutură poate costa chiar și 2,5 euro. În alte locuri, meniurile zilnice rămân sub 10 euro, cu opțiuni precum șnițel, currywurst sau preparate vegetariene.

Un exemplu este cantina unui tribunal din orașul Kleve, unde oricine poate intra să mănânce. Aici, un meniu complet costă între 5,9 și 8,9 euro, iar un prânz pentru două persoane ajunge la doar 16,8 euro.

De ce sunt atât de ieftine cantinele din Germania

Explicația ține, în primul rând, de modul în care sunt organizate aceste cantine. Expertul în cultură germană Henning Meredig spune pentru sursa citată că multe dintre ele nu sunt gândite să facă profit, mai ales cele din instituții publice, cum ar fi școli, primării sau instanțe.

Acestea sunt parțial finanțate din bani publici: „Plătești taxe, deci ai dreptul să mănânci acolo”, explică acesta.

În plus, și companiile private investesc în cantinele proprii, considerând mesele un beneficiu pentru angajați și un mod de a crea un mediu de lucru mai plăcut.

Parte din cultura germană de zeci de ani

Cantinele nu sunt o invenție recentă. Ele există încă din perioada industrializării, când muncitorii aveau nevoie de mese calde în timpul programului. În timp, au devenit o parte importantă din cultura germană, iar astăzi sunt întâlnite în aproape orice oraș.

Mai mult,nu există niciun tabu legat de accesul în aceste cantine. Dimpotrivă, mulți germani le recomandă ca un „Geheimtipp”, adică un pont bun pentru mâncare ieftină. În unele locuri, chiar jumătate dintre clienți sunt persoane din afara instituției.

„Este bun și ieftin, merită încercat”, spune un pensionar care obișnuiește să mănânce într-o cantină de tribunal.

Spre deosebire de alte țări, unde oamenii își aduc mâncare de acasă, în Germania acest obicei este rar.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE