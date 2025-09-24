Senzorii de aer au indicat depășiri record

Incendiul de marți seară de la depozitul Antrefrig din Sectorul 2 al Capitalei a dus la o poluare masivă a aerului.

La stația B16 – Bd. Basarabia, senzorii au înregistrat valori de până la 350 µg/m³ pentru PM10, adică de peste șapte ori mai mari decât limita admisă. 

Totodată, pentru particulele fine PM2.5, s-au înregistrat depășiri de până la 20 de ori peste limita OMS, marți seară.

Poluare masivă în București după incendiul la depozitul Antrefrig. Senzorii au înregistrat valori alarmante. „Miroase ca un mix între păcură și sulf”
Valorile au fost și de 20 de ori mai mari decât era normal în jurul orei 22:00 – Foto: Colaj Capturi Airly.org

Potrivit ANMAP și Ministerului Mediului, concentrațiile de poluanți au fost „foarte toxice”, iar fumul dens a acoperit cartierele din sectoarele 2, 3, 4 și 5, extinzându-se ulterior și în sectoarele 1 și 6 din cauza vântului.

Administrația Națională de Meteorologie avertiza că fumul se deplasează lent spre sud-vestul Capitalei și ar putea persista ore întregi. Elena Mateescu a declarat la televiziunea Antena 3 CNN că, din cauza circulației atmosferice slabe, norul de fum înaintează încet spre vest.

Mihail Șișkin, scriitor rus aflat în exil: „Doar înfrângerea în război i-ar putea motiva pe ruși să răstoarne regimul actual. Vor cere un țar adevărat și victorios”
Recomandări
Mihail Șișkin, scriitor rus aflat în exil: „Doar înfrângerea în război i-ar putea motiva pe ruși să răstoarne regimul actual. Vor cere un țar adevărat și victorios”

Senzori de aer grena și mov: „Poluare extrem de ridicată”

Miercuri dimineață la ora 5:00 senzorul Airly, de pe Bulevardul Basarabia arăta concentrații de PM 2,5 de 125 µg/m³, de 8,3 ori mai mari decât limita imăusă de OMS de 15 µg/m³. Și pentru particulele PM10 concentrația înregistrată era de 137 µg/m³, de trei ori mai mult decât limita admisă de OMS, de 45  µg/m³. 

Însă marți noapte, când depozitul Antrefrig ardea, senzorii de pe Bulevardul Basarabia erau de culoare mov. 

La ora 22:00, acest senzor înregistra valori de 20 de ori mai mari decât limita admisă ale particulelor PM 2,5 și de aproape 8 ori mai mari pentru PM10. Și la ora 23:00 valorile erau ridicate, iar senzorul era de culoare mov. 

Surprinzător, de la miezul nopții încolo senzorul arăta „Aer superb” în doar o singură oră, de la „Poluare extrem de ridicată!”. 

Poluare masivă în București după incendiul la depozitul Antrefrig. Senzorii au înregistrat valori alarmante. „Miroase ca un mix între păcură și sulf”
Valori aer ora 23:00 versus ora 00:00 – Foto: Colaj capturi Airly.org

La fel s-a întâmplat și în cursul dimineții, când senzorul era grena la ora 5:00 și arăta „Poluare foarte mare” și brusc, de la ora 6 arată „Aer superb”.

Poluare masivă în București după incendiul la depozitul Antrefrig. Senzorii au înregistrat valori alarmante. „Miroase ca un mix între păcură și sulf”
„Poluare foarte mare” la ora 5:00, „Aer superb”, la ora 6:00. Foto: Colaj capturi Airly.org

Cum ne afectează poluarea cu particule PM 2.5 și PM 10

Medicii avertizează că particulele fine în suspensie afectează în special persoanele cu afecțiuni cardiovasculare sau respiratorii, copiii, vârstnicii și bolnavii de astm. Însă, la asemenea valori, pot fi afectate toate persoanele.

Un studiu prezentat anterior medicul pneumolog Beatrice Mahler, fostul manager al Institutului „Marius Nasta”, arată că particulele PM10 și PM2.5 sunt cele mai dăunătoare pentru sănătate, afectând în special copiii sub 15 ani. Medicii avertizează că poluarea aerului poate provoca boli pulmonare, respiratorii, cardiace, de piele și cancer.

Un studiu al Agenției Europene a Mediului din 2023 arată că, în România, aproximativ 30.000 de persoane mor anual din cauza poluării.

Cu ocazia Zilei Mondiale de Luptă împotriva Cancerului de anul trecut, dr. Beatrice Mahler a avertizat că 43% dintre decesele cauzate de cancer pulmonar sunt legate de poluare, iar poluarea aerului contribuie singură la până la 29% dintre acestea.

Chinezii lansează un rival pentru Dacia Duster în România. Modelul face ravagii în Australia și are un preț imbatabil
Recomandări
Chinezii lansează un rival pentru Dacia Duster în România. Modelul face ravagii în Australia și are un preț imbatabil

Reacțiile bucureștenilor: „Am primit 4 RO-Alert-uri”

Locuitorii din Capitală au relatat în mediul online cât de puternic a fost impactul incendiului:

  • „Și în zona Brâncoveanu-Tineretului e irespirabil aerul, mi s-a umplut apartamentul de fum. Baftă să doarmă Bucureștiul la noapte!”
  • „Stau și eu pe lângă Muncii și fumul ăsta e ceva așa… mirific, mi-a intrat nițel și în casă până să închid geamurile și am primit și 4 (da, 4) RO-Alert-uri.”
  • „Acum am primit și eu în Berceni, se simte mirosul de fum și aici.”
  • „Mama cum miroase… ăștia care au adormit cu geamul deschis se asfixiază.”
  • Fumul e cel mai periculos element la astfel de incendii. Sulfați, sulfiți, acid clorhidric, acid cianhidric, azotat de amoniu, plm… sper să nu fie ceva extrem de nociv. Miroase ca un mix între păcură și sulf.”
Degajări mari de fum. Foto Facebook Meteoplus
Degajări mari de fum. Foto: Facebook /Meteoplus.

Intervenția pompierilor continuă

Potrivit ISU București-Ilfov, incendiul a afectat aproximativ 7.000 de metri pătrați, distrugând în mare parte structura metalică a halei. 

În total au intervenit 26 de autospeciale, iar miercuri dimineață în dispozitiv mai rămăseseră 14 echipaje.

Pentru lichidarea ultimelor focare, pompierii folosesc buldoexcavatoare pentru a scoate materialele care întrețin arderea. 

Operațiunile vor continua întreaga zi.

fum gros și negru care se ridică de la un incendiu la depozitul antefrig di sectorul 2 din București
Incendiu puternic în sectorul 2 din București, la un depozit Antefrig. Foto: Primăria Sectorului 2

Mesaje RO-Alert și recomandări pentru populație

Autoritățile au emis marți seară patru mesaje RO-Alert în cascadă, prin care populația a fost avertizată să evite deplasările și să țină ferestrele închise.

Ministerul Sănătății a transmis recomandări clare:

  • evitați deplasările în aer liber;
  • țineți ferestrele și ușile închise, opriți sistemele de ventilație;
  • protejați nasul și gura cu materiale textile umezite dacă ieșirea e absolut necesară;
  • persoanele vulnerabile (copii, vârstnici, pacienți cu boli respiratorii) să evite expunerea;
  • în caz de disconfort respirator, apelați imediat 112.

Zonele cel mai afectate

Cele mai puternic afectate zone au fost  Mega Mall – Fântânica – Cimitirul Armenesc, unde fumul era descris drept „foarte dens și foarte toxic”.

„Stațiile de monitorizare a aerului din zona afectată au înregistrat depășiri semnificative ale concentrațiilor de particule (PM10 și PM2.5). La stația B16 – Bd. Basarabia, s-au atins valori de până la 350 µg/m³, de peste șapte ori mai mari decât limita admisă. Cele mai afectate zone sunt: Mega Mall – Fântânica – Cimitirul Armenesc, unde fumul este dens și toxic”, au transmis aseară autoritățile.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
CCR va amâna miercuri verdictul privind pensiile speciale ale magistraților, proiect pe care Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea - SURSE

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaela Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
Viva.ro
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaela Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
„Viața e atât de frumoasă și totuși ciudată!” Se pregătește Daciana Sârbu de măritiș, după divorțul de Ponta? Neașteptat ce a spus acum, la 48 de ani, despre o nouă căsătorie
Unica.ro
„Viața e atât de frumoasă și totuși ciudată!” Se pregătește Daciana Sârbu de măritiș, după divorțul de Ponta? Neașteptat ce a spus acum, la 48 de ani, despre o nouă căsătorie
Anda Adam, protagonista unui nou moment controversat la Asia Express. De ce ea și soțul ei au vrut să se retragă din emisiune: „Ne-am enervat, am scos lavaliera…”
Elle.ro
Anda Adam, protagonista unui nou moment controversat la Asia Express. De ce ea și soțul ei au vrut să se retragă din emisiune: „Ne-am enervat, am scos lavaliera…”
gsp
La 64 de ani, legenda fotbalului mondial a apărut la braț cu iubita de 26 de ani, la Gala Balonului de Aur
GSP.RO
La 64 de ani, legenda fotbalului mondial a apărut la braț cu iubita de 26 de ani, la Gala Balonului de Aur
Scandal la FRF: Ion Geolgău, acuzat că i-a făcut avansuri mamei unui junior. Vezi ce mesaje i-a trimis pe WhatsApp
GSP.RO
Scandal la FRF: Ion Geolgău, acuzat că i-a făcut avansuri mamei unui junior. Vezi ce mesaje i-a trimis pe WhatsApp
Parteneri
Cumplit, nu și el! Celebrul om de televiziune a făcut anunțul grav: are cancer! E supervedetă și om de afaceri, dar întâi de toate e tată și soț! Cel mai mic dintre copiii săi nu are nici 2 ani
Libertateapentrufemei.ro
Cumplit, nu și el! Celebrul om de televiziune a făcut anunțul grav: are cancer! E supervedetă și om de afaceri, dar întâi de toate e tată și soț! Cel mai mic dintre copiii săi nu are nici 2 ani
Iulia Pârlea a răbufnit, după ce s-a spus că a fost amanta unui coleg de la PRO TV. Adevărul a ieșit acum la iveală
Avantaje.ro
Iulia Pârlea a răbufnit, după ce s-a spus că a fost amanta unui coleg de la PRO TV. Adevărul a ieșit acum la iveală
Cum arată vila fabuloasă a lui Irinei Fodor: peste 30 de soiuri de trandafiri și camere ca din revistă
Tvmania.ro
Cum arată vila fabuloasă a lui Irinei Fodor: peste 30 de soiuri de trandafiri și camere ca din revistă

Alte știri

Amenințări cu atac armat pe adresa mai multor școli și spitale: „Pregătiți-vă psihic pentru ceea ce urmează”
BREAKING NEWS
Știri România 09:26
Amenințări cu atac armat pe adresa mai multor școli și spitale: „Pregătiți-vă psihic pentru ceea ce urmează”
Incendiul de la depozitul Antrefrig din zona Pantelimon încă arde. Focul a distrus structura metalică a clădirii și 7000 mp de teren
Știri România 07:51
Incendiul de la depozitul Antrefrig din zona Pantelimon încă arde. Focul a distrus structura metalică a clădirii și 7000 mp de teren
Parteneri
„Șeful banilor” din PE explică „șiretlicul” privind fondurile europene pentru România: „60 de miliarde de euro sunt, real, mai puțin decât 46 de miliarde”
Adevarul.ro
„Șeful banilor” din PE explică „șiretlicul” privind fondurile europene pentru România: „60 de miliarde de euro sunt, real, mai puțin decât 46 de miliarde”
Gigi Becali, subiectul principal în Olanda înainte de Go Ahead Eagles – FCSB: „Haos în România! Patronul intervine!”
Fanatik.ro
Gigi Becali, subiectul principal în Olanda înainte de Go Ahead Eagles – FCSB: „Haos în România! Patronul intervine!”
Cum poate liniștea să ne vindece mintea și corpul. Concluziile unor studii surprinzătoare
Financiarul.ro
Cum poate liniștea să ne vindece mintea și corpul. Concluziile unor studii surprinzătoare

Monden

Mara Bănică, dezamăgită de Anda Adam la Asia Express 2025: „Nu mă așteptam să fie așa fițoasă”
Stiri Mondene 09:26
Mara Bănică, dezamăgită de Anda Adam la Asia Express 2025: „Nu mă așteptam să fie așa fițoasă”
Roxana Nemeș a născut. Prima imagine cu gemenii vedetei: „Cea mai mare binecuvântare a vieții noastre”
Stiri Mondene 09:17
Roxana Nemeș a născut. Prima imagine cu gemenii vedetei: „Cea mai mare binecuvântare a vieții noastre”
Parteneri
Daciana Sârbu, declarații oneste despre viața ei amoroasă, după divorț. Ce spune despre dorința de a se recăsători: „Viața e atât de frumoasă și totuși ..”
Elle.ro
Daciana Sârbu, declarații oneste despre viața ei amoroasă, după divorț. Ce spune despre dorința de a se recăsători: „Viața e atât de frumoasă și totuși ..”
Ce transformare spectaculoasă! Toată lumea vorbește despre noul look al Ralucăi Turcan, iar medicii esteticieni au observat imediat intervențiile la care ar fi apelat. Cum arăta în urmă cu câțiva ani
Unica.ro
Ce transformare spectaculoasă! Toată lumea vorbește despre noul look al Ralucăi Turcan, iar medicii esteticieni au observat imediat intervențiile la care ar fi apelat. Cum arăta în urmă cu câțiva ani
Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, în perioada când l-a adoptat pe fiul ei! Imagini pe care nu le-ai mai văzut niciodată: era brunetă și avea părul ondulat
Viva.ro
Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, în perioada când l-a adoptat pe fiul ei! Imagini pe care nu le-ai mai văzut niciodată: era brunetă și avea părul ondulat
Parteneri
Roxana Nemeș a transformat camera gemenilor într-un colț de basm! „Exact ce visam” – trebuie să vezi cum arată locul în care își vor petrece primele momente acasă!
TVMania.ro
Roxana Nemeș a transformat camera gemenilor într-un colț de basm! „Exact ce visam” – trebuie să vezi cum arată locul în care își vor petrece primele momente acasă!
Reacţia unei turiste străine în Biserica Neagră din Braşov. Peste 300.000 de oameni vizitează anual monumentul
ObservatorNews.ro
Reacţia unei turiste străine în Biserica Neagră din Braşov. Peste 300.000 de oameni vizitează anual monumentul
Știrea momentului în România! Nicușor Dan a luat cea mai importantă decizie a mandatului său de până acum! Tensiune maximă la vârful statului! Ce urmează pentru guvernare?
Libertateapentrufemei.ro
Știrea momentului în România! Nicușor Dan a luat cea mai importantă decizie a mandatului său de până acum! Tensiune maximă la vârful statului! Ce urmează pentru guvernare?
Parteneri
„Mamă, e ceva incredibil aici!” » Ce echipă din Liga 1 i-a furat inima antrenoarei-patroană din România
GSP.ro
„Mamă, e ceva incredibil aici!” » Ce echipă din Liga 1 i-a furat inima antrenoarei-patroană din România
Mircea Lucescu, investiție de peste 17 milioane de euro
GSP.ro
Mircea Lucescu, investiție de peste 17 milioane de euro
Parteneri
Incendiul din Sectorul 2. 14 autospeciale ale pompierilor se află în continuare la fața locului
Mediafax.ro
Incendiul din Sectorul 2. 14 autospeciale ale pompierilor se află în continuare la fața locului
Vladimir Putin, prima concesie în fața lui Donald Trump. Tratatul de dezarmare nucleară, prelungit cu un an
StirileKanalD.ro
Vladimir Putin, prima concesie în fața lui Donald Trump. Tratatul de dezarmare nucleară, prelungit cu un an
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Wowbiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Promo
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Advertorial
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Wowbiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Traian Băsescu, reacție sinceră despre Ilie Bolojan, după ce a preluat conducerea Guvernului. Fostul președinte a vorbit fără perdea: ”E lipsă de experiență”
StirileKanalD.ro
Traian Băsescu, reacție sinceră despre Ilie Bolojan, după ce a preluat conducerea Guvernului. Fostul președinte a vorbit fără perdea: ”E lipsă de experiență”
Pedepse usturătoare pentru șoferii care au filmat cum un bărbat a murit într-o Dacie pe o autostradă din Germania
KanalD.ro
Pedepse usturătoare pentru șoferii care au filmat cum un bărbat a murit într-o Dacie pe o autostradă din Germania

Politic

CCR va amâna miercuri verdictul privind pensiile speciale ale magistraților, proiect pe care Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea - SURSE
Politică 23 sept.
CCR va amâna miercuri verdictul privind pensiile speciale ale magistraților, proiect pe care Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea – SURSE
Ilie Bolojan a decis. Alimentele de bază vor rămâne cu adaos plafonat încă 6 luni. Hotărârea, luată în coaliția PNL-PSD-USR-UDMR
Politică 23 sept.
Ilie Bolojan a decis. Alimentele de bază vor rămâne cu adaos plafonat încă 6 luni. Hotărârea, luată în coaliția PNL-PSD-USR-UDMR
Parteneri
Exclusiv - Angajații primăriilor, formare profesională în hoteluri de lux, la mare și la munte
Spotmedia.ro
Exclusiv - Angajații primăriilor, formare profesională în hoteluri de lux, la mare și la munte
Câți bani a cheltuit Ilie Bolojan de când e premierul României. Comparație cu Marcel Ciolacu
Fanatik.ro
Câți bani a cheltuit Ilie Bolojan de când e premierul României. Comparație cu Marcel Ciolacu
Pământul pare să mai aibă o Lună. Și nu de ieri, de azi!
Spotmedia.ro
Pământul pare să mai aibă o Lună. Și nu de ieri, de azi!