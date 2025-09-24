Senzorii de aer au indicat depășiri record

Incendiul de marți seară de la depozitul Antrefrig din Sectorul 2 al Capitalei a dus la o poluare masivă a aerului.

La stația B16 – Bd. Basarabia, senzorii au înregistrat valori de până la 350 µg/m³ pentru PM10, adică de peste șapte ori mai mari decât limita admisă.

Totodată, pentru particulele fine PM2.5, s-au înregistrat depășiri de până la 20 de ori peste limita OMS, marți seară.

Valorile au fost și de 20 de ori mai mari decât era normal în jurul orei 22:00 – Foto: Colaj Capturi Airly.org

Potrivit ANMAP și Ministerului Mediului, concentrațiile de poluanți au fost „foarte toxice”, iar fumul dens a acoperit cartierele din sectoarele 2, 3, 4 și 5, extinzându-se ulterior și în sectoarele 1 și 6 din cauza vântului.

Administrația Națională de Meteorologie avertiza că fumul se deplasează lent spre sud-vestul Capitalei și ar putea persista ore întregi. Elena Mateescu a declarat la televiziunea Antena 3 CNN că, din cauza circulației atmosferice slabe, norul de fum înaintează încet spre vest.

Senzori de aer grena și mov: „Poluare extrem de ridicată”

Miercuri dimineață la ora 5:00 senzorul Airly, de pe Bulevardul Basarabia arăta concentrații de PM 2,5 de 125 µg/m³, de 8,3 ori mai mari decât limita imăusă de OMS de 15 µg/m³. Și pentru particulele PM10 concentrația înregistrată era de 137 µg/m³, de trei ori mai mult decât limita admisă de OMS, de 45 µg/m³.

Însă marți noapte, când depozitul Antrefrig ardea, senzorii de pe Bulevardul Basarabia erau de culoare mov.

La ora 22:00, acest senzor înregistra valori de 20 de ori mai mari decât limita admisă ale particulelor PM 2,5 și de aproape 8 ori mai mari pentru PM10. Și la ora 23:00 valorile erau ridicate, iar senzorul era de culoare mov.

Surprinzător, de la miezul nopții încolo senzorul arăta „Aer superb” în doar o singură oră, de la „Poluare extrem de ridicată!”.

Valori aer ora 23:00 versus ora 00:00 – Foto: Colaj capturi Airly.org

La fel s-a întâmplat și în cursul dimineții, când senzorul era grena la ora 5:00 și arăta „Poluare foarte mare” și brusc, de la ora 6 arată „Aer superb”.

„Poluare foarte mare” la ora 5:00, „Aer superb”, la ora 6:00. Foto: Colaj capturi Airly.org

Cum ne afectează poluarea cu particule PM 2.5 și PM 10

Medicii avertizează că particulele fine în suspensie afectează în special persoanele cu afecțiuni cardiovasculare sau respiratorii, copiii, vârstnicii și bolnavii de astm. Însă, la asemenea valori, pot fi afectate toate persoanele.

Un studiu prezentat anterior medicul pneumolog Beatrice Mahler, fostul manager al Institutului „Marius Nasta”, arată că particulele PM10 și PM2.5 sunt cele mai dăunătoare pentru sănătate, afectând în special copiii sub 15 ani. Medicii avertizează că poluarea aerului poate provoca boli pulmonare, respiratorii, cardiace, de piele și cancer.

Un studiu al Agenției Europene a Mediului din 2023 arată că, în România, aproximativ 30.000 de persoane mor anual din cauza poluării.

Cu ocazia Zilei Mondiale de Luptă împotriva Cancerului de anul trecut, dr. Beatrice Mahler a avertizat că 43% dintre decesele cauzate de cancer pulmonar sunt legate de poluare, iar poluarea aerului contribuie singură la până la 29% dintre acestea.

Reacțiile bucureștenilor: „Am primit 4 RO-Alert-uri”

Locuitorii din Capitală au relatat în mediul online cât de puternic a fost impactul incendiului:

„Și în zona Brâncoveanu-Tineretului e irespirabil aerul, mi s-a umplut apartamentul de fum. Baftă să doarmă Bucureștiul la noapte!”

„Stau și eu pe lângă Muncii și fumul ăsta e ceva așa… mirific, mi-a intrat nițel și în casă până să închid geamurile și am primit și 4 (da, 4) RO-Alert-uri.”

„Acum am primit și eu în Berceni, se simte mirosul de fum și aici.”

„Mama cum miroase… ăștia care au adormit cu geamul deschis se asfixiază.”

„Fumul e cel mai periculos element la astfel de incendii. Sulfați, sulfiți, acid clorhidric, acid cianhidric, azotat de amoniu, plm… sper să nu fie ceva extrem de nociv. Miroase ca un mix între păcură și sulf.”

Degajări mari de fum. Foto: Facebook /Meteoplus.

Intervenția pompierilor continuă

Potrivit ISU București-Ilfov, incendiul a afectat aproximativ 7.000 de metri pătrați, distrugând în mare parte structura metalică a halei.

În total au intervenit 26 de autospeciale, iar miercuri dimineață în dispozitiv mai rămăseseră 14 echipaje.

Pentru lichidarea ultimelor focare, pompierii folosesc buldoexcavatoare pentru a scoate materialele care întrețin arderea.

Operațiunile vor continua întreaga zi.

Incendiu puternic în sectorul 2 din București, la un depozit Antefrig. Foto: Primăria Sectorului 2

Mesaje RO-Alert și recomandări pentru populație

Autoritățile au emis marți seară patru mesaje RO-Alert în cascadă, prin care populația a fost avertizată să evite deplasările și să țină ferestrele închise.

Ministerul Sănătății a transmis recomandări clare:

evitați deplasările în aer liber;

țineți ferestrele și ușile închise, opriți sistemele de ventilație;

protejați nasul și gura cu materiale textile umezite dacă ieșirea e absolut necesară;

persoanele vulnerabile (copii, vârstnici, pacienți cu boli respiratorii) să evite expunerea;

în caz de disconfort respirator, apelați imediat 112.

Zonele cel mai afectate

Cele mai puternic afectate zone au fost Mega Mall – Fântânica – Cimitirul Armenesc, unde fumul era descris drept „foarte dens și foarte toxic”.

„Stațiile de monitorizare a aerului din zona afectată au înregistrat depășiri semnificative ale concentrațiilor de particule (PM10 și PM2.5). La stația B16 – Bd. Basarabia, s-au atins valori de până la 350 µg/m³, de peste șapte ori mai mari decât limita admisă. Cele mai afectate zone sunt: Mega Mall – Fântânica – Cimitirul Armenesc, unde fumul este dens și toxic”, au transmis aseară autoritățile.

