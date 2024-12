Porcul de la țărani: prețuri nesustenabile pentru producători, inaccesibile pentru clienți. „Își ia două kile de carne și a venit Crăciunul”

Seceta din acest an și creșterea costurilor de producție au afectat semnificativ piața porcilor crescuți în gospodării.

,,Sincer, decât să-i dau pe nimic, mai bine mai cumpăr o ladă frigorifică, îi tai și-i pun al congelator. Am muncit, am cumpărat bucate, nu știe nimeni cum i-am adus la 230-250 de kilograme”, a declarat un crescător din apropierea Caracului.

Prețuri în scădere

În comparație cu anul trecut, prețurile au scăzut dramatic. Crescătorii speră să obțină 15-16 lei/kg pentru porcii vii, dar ofertele sunt mult mai mici.

,,Anul trecut s-a vândut și cu 20 lei/kg, dar anul ăsta, dacă au dat în supermarket în 17-18 lei, spălătura aia adusă din import, nu ne mai dă nimeni banii nouă”, a declarat un fermier din Leu, lângă Craiova.

Seceta a afectat producția de cereale, crescând costurile de hrănire a animalelor. În unele zone, precum Leu, situația este critică.

,,Poate în alte părți s-au făcut cerealele, dar la noi, aici, la Leu, în 2024 n-am cules o boabă de porumb. Nu s-a treierat o boabă de porumb”, menționează același fermier.

Lipsa cumpărătorilor

Un crescător din apropierea Slatinei observă o scădere dramatică a interesului pentru porcii crescuți în gospodării.

Recomandări Percheziții în casa lui Horațiu Potra din Mediaș, după ce în mașina paznicului lui Călin Georgescu au fost găsite mari sume de bani și el a fost reținut

,,Lucrurile sunt foarte simple. Oamenii nu mai au bani, dar nu mai au nu să cumpere un porc, nici măcar să se unească două familii pentru unul”, a declarat acesta.

Fermă de porci, Foto: Profimedia Images

Mulți crescători consideră că închiderea târgurilor a contribuit la scăderea interesului pentru porcii crescuți în gospodării.

,,Dacă ne permiteau să mergem cu animale în târg, oamenii mai veneau, îi mai vedeau, se gândeau să strângă bani să cumpere de Crăciun”, a explicat un fermier.

În zona Sibiului, un crescător a reușit să vândă o parte din porcii săi, dar la prețuri mai mici decât anul trecut: ,,Am scris 12 lei/kg, dar nu mai am din cei cu 12 lei, am cu 14 lei/kg. Prețul e mai mic decât anul trecut, deși costurile sunt mult mai mari”.

Impactul asupra fermierilor

Situația actuală afectează profund fermierii, care se simt subapreciați pentru munca lor.

,,Dacă în primăvară l-ai luat cu 200 de euro, cum să-l vinzi acum cu 350, spuneți dumneavoastră?! Porcul ăsta doar atât a consumat într-un an? 150 de euro? Când cerealele au preț dublu?”, a declarat un crescător.

Recomandări Cât de bogat este Horațiu Potra. Deține 75 de terenuri, zeci de case și spații comerciale și 15 kg lingouri de aur

Crescătorii sunt pesimiști în privința viitorului acestei activități. Unii estimează că în doi ani, interesul pentru porcii crescuți în gospodării ar putea dispărea complet.

Această situație reflectă schimbările în obiceiurile de consum și dificultățile economice cu care se confruntă atât producătorii, cât și consumatorii.

Criza din sectorul creșterii porcilor în gospodăriile țărănești evidențiază provocările mai largi cu care se confruntă agricultura tradițională în România.

Factorii precum schimbările climatice, costurile crescânde și modificările în preferințele consumatorilor pun presiune pe micii producători, forțându-i să se adapteze sau să renunțe la această activitate tradițională.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News