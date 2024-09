“Din lipsă de oportunități am plecat în Italia, unde am stat timp de zece ani. Mai am doi frați care au plecat cu mine. Dar, ei sunt încă acolo. În Italia, inițial am lucrat în domeniul hotelier, dar patronul avea afaceri extinse în multe domenii, inclusiv în agricultură, și așa am luat contact cu sparanghelul și am învățat tainele acestei culturi”, spune Florică Georgel Lăzărică, întreprinzător și fermier în localitatea Rușețu din județul Buzău.

Cultura de sparanghel este însă dificilă, spune domnul Lăzărică, deoarece presupune foarte multă muncă manuală, care nu poate fi mecanizată. Ferma sa livrează anual aproximativ 10 tone, de regulă în perioada aprilie – iunie, iar planurile de viitor sunt legate de dezvoltarea și extinderea acestei culturi, deoarece este o cerere în continuă creștere din partea consumatorilor români.

Totuși, înainte de cultura de sparanghel, afacerea din România a domnului Lăzărică a început cu o livadă de pruni, care sunt mai puțin pretențioși și i-au permis fermierului să se întoarcă la muncă în Italia. “Nici nu știu cum au trecut primii doi ani, cum au crescut…Cred că a fost foarte mult și voința divină”, spune el. Apoi, după doi ani, s-a întors acasă și a continuat cu prunele care sunt și în prezent la loc de cinste în recolta fermei sale. “Acum suntem în plin proces de cules prunele pentru Gusturi românești. A fost un an foarte bun, au ieșit o minunăție”, spune agricultorul.

Căpșunile, livrate de asemenea pentru Gusturi românești, sunt a treia cultură de succes din ferma domnului Lăzărică, și în acest caz fiind mai degrabă de un joc al întâmplărilor. “Nimeni în jurul meu nu cultivă la scară mare căpșuni. Știu că mai este cineva în județ, mai la nord, dar atât. Pentru mine, la început a fost ceva de probă și am ales ceva care generează bani comparativ cu alte recolte pe care le are toată lumea. Am încercat la început trei soiuri, iar succesul a fost cu totul neașteptat. Sunt foarte gustoase. Între timp am selectat un singur soi și facem producție în perioada mai-iunie”, spune domnul Lăzărică, adăugând că temperaturile tot mai crescute reprezintă o provocare.

Parteneriatul cu Mega Image îi oferă avantaje clare legate de preţ și livrare, spune domnul Lăzărică. “Este atât de bine să nu mai stai la piaţă, să te rogi de oameni să aibă încredere în marfa ta”, spune agricultorul, adăugând că toată marfa produsă este analizată anterior livrării către consumatori.

Mega Image a lansat programul Gusturi românești în anul 2014. În prezent, compania colaborează cu peste 300 de producători locali care au livrat în 2023 peste 28.600 de tone de legume și fructe direct în magazine. În cadrul acestui program Mega Image oferă nu numai spațiu de desfacere ci și sprijin continuu, de la analizare sol, asigurare semințe, îngrășăminte, biostimulatori și alte produse destinate combaterii biologice a bolilor și dăunătorilor la plante, până la analiza lunară a legumelor. Totodată, Mega Image pune la dispoziția producătorilor ingineri horticultori care oferă consiliere pas cu pas, începând cu planificarea culturilor până la recoltare.

Toate legumele și fructele sunt analizate constant în laboratoare specializate pe toată perioada culturii și înainte de a ajunge la raft în magazine, iar în plin sezon, pentru produsele incluse în program, sunt sistate importurile, iar în magazine clienții găsesc exclusiv produsele românești.



