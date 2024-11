De la lansare, care a avut loc în cursul după-amiezii, nu a lipsit Donald Trump. Alături de fondatorul SpaceX, președintele ales Donald Trump a privit lansarea rachetei din sudul Texasului, de-a lungul Golfului Mexic.

Elon Musk și Donald Trump au discutat despre lansare și despre acțiunile de după eveniment. Transmisiunea live a lansării s-a limitat la proiectarea rachetelor, inginerii companiei punând în evidență eforturile depuse în vederea realizării visului lui Musk de a trimite oameni pe Marte în următorii ani.

Starship are peste 120 de metri înălțime

Sistemul de rachete Starship are 121 de metri înălțime, fiind mai înalt cu circa 27 de metri decât Statuia Libertății. În plus, Starship are cele mai multe motoare instalate vreodată pe o rachetă de acest tip: Boosterul Super Heavy – partea inferioară a rachetei – are la bază 33 din puternicele motoare Raptor ale SpaceX.

De asemenea, partea superioară, numită și Starship sau Ship pe scurt, este fabricată din oțel inoxidabil. Racheta a fost lansată la timp, la ora 16.00, de la Starbase, în apropiere de orașul Brownsville.

Un țel al testului a fost ca Super Heavy să revină pe turnul de lansare, așa cum s-a întâmplat în octombrie, când a fost prins de o pereche de „brațe” mecanice. La fel ca în cazul testelor anterioare, vehiculul de zbor a călătorit pe o traiectorie suborbitală, care l-a dus deasupra Oceanului Indian. În acest fel, dacă ceva nu ar fi mers bine, racheta ar fi căzut în apă.

Super Heavy initiates its landing burn and softly splashes down in the Gulf of Mexico pic.twitter.com/BZ3Az4GssC — SpaceX (@SpaceX) November 19, 2024

La circa 35 de minute după lansare, Starship a atins un obiectiv important al zborului de testare, inginerii repornind un motor în spațiu pentru prima dată, un pas crucial care va fi necesar pentru a aduce un viitor vehicul de pe orbită înapoi la sol.

Splashdown confirmed! Congratulations to the entire SpaceX team on an exciting sixth flight test of Starship! pic.twitter.com/bf98Va9qmL — SpaceX (@SpaceX) November 19, 2024

Reacția administratorului NASA

„Emoționant să văd repornirea motorului Raptor în spațiu – un progres major către zborul orbital”, a transmis Bill Nelson, administratorul NASA, într-o postare pe platforma socială a lui Musk, X.

„Succesul Starship este succesul Artemis”, a mai ținut să precizeze Nelson, făcând aluzie la programul de trimitere a astronauților NASA înapoi pe Lună, pentru care SpaceX a primit contracte guvernamentale în valoare de 4,4 miliarde de dolari. „Împreună, vom readuce omenirea pe Lună & ne vom îndrepta privirile spre Marte”.

Congrats to @SpaceX on Starship's sixth test flight. Exciting to see the Raptor engine restart in space—major progress towards orbital flight.



Starships success is #Artemis success. Together, we will return humanity to the Moon & set our sights on Mars. pic.twitter.com/tuwpGOvT9S — Bill Nelson (@SenBillNelson) November 19, 2024

„Starship” „a amerizat”, a spus calm un inginer din camera de control, în timp ce plonjarea vehiculului în apă a fost urmată de ovații din partea celor care priveau cu sufletul la gură evenimentul.

Starship preparing to splash down in the Indian Ocean pic.twitter.com/EN9jibr07l — SpaceX (@SpaceX) November 19, 2024

Amintim că miliardarii Elon Musk și Vivek Ramaswamy vor conduce Departamentul eficienţei guvernamentale, a anunțat în urmă cu o săptămână Donald Trump. Deși relația dintre Trump și Musk a devenit de curând mai strânsă, președintele ales și-a manifestat și în trecut admirația pentru lansările de rachete ale miliardarului american și a făcut referire la SpaceX în timpul discursurilor electorale.

Ba mai mult, se pare că Elon Musk a început să-i enerveze deja pe apropiații lui Trump, întrucât „se comportă ca și cum ar fi un copreședinte și se asigură că toată lumea știe asta”.

