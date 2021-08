Florin Cîțu a scris în CV-ul oficial că, între 1997-1999, a făcut un masterat la Universitatea de Stat din Iowa și apoi, până în 2002, a studiat la aceeași universitate un doctorat, însă „fără dizertație”.

În răspunsul către ziar, Universitatea de Stat din Iowa spune că „Florin Cîțu a obținut un Master of Science în Economie pe 11 mai 2002. Datele noastre nu indică faptul că a primit un titlu de doctor”.

Punând față în față CV-ul oficial al prim-ministrului și răspunsul Iowa State University, e adevărat că premierul nu a susținut că a obținut titlul de doctor, însă întrebările care se pun, în acest moment, e în câți ani a făcut masterul, când l-a terminat și ce înseamnă, concret, că a studiat doctoratul între 1999 și 2002, cum susține șeful Guvernului României?

Premierul Cîțu a transmis, prin biroul de presă al Guvernului că, într-adevăr, „Dizertația pentru master a fost prezentată în 2002”. El nu a răspuns la întrebarea de ce și-a trecut masterul terminat în 1999, dacă finalizarea acestuia a fost, de fapt, în 2002, cum afirmă acum, după ce Iowa State a făcută publică data la cererea Libertății.

Pe fondul dezbaterilor privind lucrurile ascunse de premierul Florin Cîțu în legătură cu perioada studenției din Statele Unite, ziariștii au cerut date oficiale de la instituțiile academice din SUA pentru a verifica autenticitatea altor informații din aceeași perioadă, furnizate de politician. E vorba despre afirmațiile politicianului care țin de studiile universitare.

În declarații și în CV-ul oficial al șefului Guvernului României figurează două instituții americane de învățământ superior: Colegiul Grinnell și Universitatea de Stat Iowa.

Grinnell College: „Confirmăm că domnul Florin Cîțu a fost studentul nostru și a absolvit cu o diplomă BA în Economie, în mai 1996”

Florin Cîțu a început facultatea la Grinnell College în 1992, pe care l-a absolvit în 1996, potrivit propriilor declarații. Aici nu apare nicio contradicție față de răspunsul colegiului, oferit la cererea jurnalistului Recorder Laurențiu Ungureanu.

Facultatea în Statele Unite durează patru ani, în comparație cu cei trei ani standard din Europa. Cîțu și-a încheiat studiile de licență în primăvara lui 1996. A terminat în primăvară, nu în vară, pentru că, în general, studiile din SUA sunt, ca sezon, devansate față de Europa. Anul universitar începe mai devreme, la finalul verii, dar se și termină mai devreme, în primăvară. La Grinnell College anul universitar ia startul în august și se încheie la începutul lui mai.

Un colegiu foarte bun de arte liberale

Grinnell College este un colegiu privat din statul Iowa, plasat foarte bine, între primele 15 colegii naționale de arte liberale din America, potrivit US Best Colleges, unul dintre siteurile reper ale zonei academice.

Premierul a obținut aici o diplomă de licență în Economie. Este echivalentul ca rang academic al unei diplome de licență de facultate din România, desigur la un nivel educațional sensibil mai ridicat, sistemul american de educație fiind apreciat drept cel mai performant din lume.

„Din motive de confidențialitate, nu vă putem furniza date suplimentare”, au mai transmis reprezentanții Grinnell College.

Răspunsul indică astfel că nivelul notelor de absolvire poate fi furnizat doar de către fostul student, în acest caz de Florin Cîțu. Asta spun, într-adevăr, legea americană și practica universitară consolidată. Potrivit lor, informațiile despre note aparțin celui care studiază, nimănui altcuiva.

Ce înseamnă diploma BA obținută de Cîțu

În SUA, studenții pot urma mai multe programe de licență la finalul cărora primesc o diplomă: BS – Bachelor of Science, BA – Bachelor of the Arts sau alte forme de BA. Academic, ele sunt echivalente cu licența, diferă doar specialitatea.

Potrivit sistemului, absolvi fiecare an pe rînd și-ți iei licența doar dacă îndeplinești un număr anual și total de credite.

Masterand în Economie la Universitatea Iowa

Următoarea etapă academică în CV-ul premierului începe în 1997, ceea ce înseamnă că a luat o pauză de studii după facultatea terminată în 1996, până să se apuce de master.

Situația nu este neobișnuită. Există numeroși studenți, dintre cei care vor să studieze un master, dar care fac pauze de un an sau mai mulți între licență și master, unii dintre ei ca să lucreze. După cum există cazuri de studenți care iau licența și apoi încep imediat masterul.

Cîțu susține că și-a început studiile de master în 1997 și le-a finalizat în 1999, la Iowa State University. O facultate publică de mari dimensiuni, cu peste 30.000 de studenți, Universitatea de Stat din Iowa se plasează în jur de locul 100 în topul instituțiilor de învățământ superior din SUA.

Aici apare o diferență de timp între ce susține politicianul român și datele furnizate ziarului de facultatea publică din SUA. Iată răspunsul Iowa State University.

This email is to confirm that Florin Citu received a Masters of Science degree in Economics, Major: Economics on 05-11-2002 from Iowa State University. Our records do not indicate that he received a PhD. Facultatea de Stat din Iowa:

Când a terminat masterul: în 1999 sau în 2002?

În traducere, facultatea a spus: „Confirmăm că Florin Cîțu a primit o diplomă Master of Science în Economie (Major Economics) pe 11 mai 2002 de la Universitatea de Stat Iowa”. Expresia „Major Economics” vine de la faptul că, în SUA, studenții pot avea două direcții de studii. Ei pot face, de pildă, Economie, ca studii principale, și Psihologie, ca studii secundare. În cazul lui Florin Cîțu, el are un master în Economie.

Am întrebat de două ori Universitatea, ca să nu fie o eroare

Libertatea a revenit cu întrebări la Iowa State University ca să fie sigură că nu s-a strecurat o eroare. Ziarul a subliniat că Florin Cîțu susține că a început masterul în 1997 și l-a terminat în 1999. Și că el mai susține că, după master, a urmat un doctorat din 1999 și până în 2002, fără a susține dizertația.

Facultatea a revenit și ea cu un răspuns. A spus că, într-adevăr, Cîțu a fost înscris la cursurile ei, în total, din august 1997 și pînă în mai 2002, dar că masterul și l-a luat în mai 2002. Iowa State nu a mai amintit nimic despre doctorat, pe care în primul email spusese deja că nu-l are în înregistrările facultății.

La fel ca în cazul Colegiului Grinnell, reprezentantul Universității Iowa a argumentat că „Fără acordul scris al studentului nu vă pot furniza nicio altă informație, în afară de perioadele în care a studiat și diplomele obținute”. Iată răspunsul integral, în engleză:

Our records indicate that Florin Citu was enrolled at Iowa State University from August, 1997 to May, 2002. I am unable to release anything beyond dates of attendance and degrees awarded without a signed release from the student. The M.S. degree was awarded on 5/11/2002. Facultatea de Stat din Iowa:

Sistemul de notare american, un mecanism complex

Sistemul de calificative din Educația americană este complex și poate să difere de la instituție la instituție. Descris într-o manieră simplificată, procesul se derulează astfel: studentul este evaluat cu note de la A (10) la F (4) și promovează anul universitar dacă obține o notă de la A la C (8) la fiecare curs.

Indicatorul performanței academice – GPA (Grade Point Average) – cumulează notele de la examene și are o valoare numerică de până la 4.

Cîțu: „Programul de master a fost terminat în 1999”, dar „Dizertația pentru master a fost prezentată în 2002”.

Libertatea l-a întrebat pe prim-ministrul Florin Cîțu când a terminat masterul: în 1999, cum afirmă el, sau în 2002, cum a răspuns Iowa State University?

Ziarul a verificat ziua în care s-a încheiat anul de studii în 2002 la facultatea publică din Iowa. A fost 11 mai 2002, așa cum apare în răspunsul facultății, care susține că atunci și-a luat masterul Florin Cîțu.

Miercuri seara, Florin Cîțu a spus, prin intermediul biroului de presă al Guvernului României, că ”Programul de master a fost terminat în 1999”, dar că ”Dizertația pentru master a fost prezentată în 2002”.

La întrebarea „De ce premierul consideră că programul a fost terminat în 1999 și a scris asta în CV, câtă vreme facultatea spune că l-a terminat în 2002 și el însuși recunoaște că l-a terminat prin dizertație în 2002?”, reprezentantul Guvernului României n-a mai răspuns.



PARTENERI - GSP.RO Povestea incredibila a unuia dintre pompierii români lăudați de Greci. Este un fotbalist cunoscut care s-a angajat la ISU: "Am zis să încerc"

Playtech.ro BOMBĂ! Ce au descoperit medicii în sângele lui Ion Caramitru. Informații de ultimă oră

Observatornews.ro O mamă şi-a abuzat fizic şi sexual fiul de 11 ani, până n-a mai putut să vorbească şi l-a lăsat să moară, în SUA. Femeia a încercat să îl salveze cu supă

HOROSCOP Horoscop 18 august 2021. Peștii sunt mai conștienți de responsabilitățile lor și le acceptă mai ușor

Știrileprotv.ro Talibanii au bătut de trei ori la ușa unei femei, dar acesta i-a ignorat. A patra oară nu au mai rezistat și au trecut la fapte. Incredibil ce i-au făcut

PUBLICITATE Ce să faci dacă te-ai trezit cu bani mulți deodată. 5 sfaturi ca să nu dai faliment