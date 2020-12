„Premierul nostru”. Cine a ajutat, din umbră, la promovarea lui Călin Georgescu, propunerea AUR pentru postul de prim-ministru

Mulțimile se înșală întotdeauna. Când și când apare un individ izolat care are dreptate. Și asta pentru că adevărul este asemenea unui pisc. Este Everestul. Nu poți să urci cu gloata pe Everest. Sincer vorbind, nu este prea mult loc acolo sus.

Călin Georgescu:

„Fără noi, oamenii simpli, nu va putea lupta cu cei care ne-au fost călăi”. Postare de pe contul de Twitter Proiect de Țară, lansat în iunie, ce îl promovează pe Georgescu



„Premierul nostru”



În primăvara acestui an, în plină pandemie și stare de urgență, cu opt luni înainte de alegerile parlamentare, a început o campanie de promovare a lui Călin Georgescu pentru rolul de premier.



Campania era prezentată ca o inițiativă civică, denumită „Grupul de inițiativă PREMIERUL NOSTRU”, ce reunea academicieni, oameni de cultură, intelectuali, muncitori și „oameni de rând”. Aceștia cereau numirea urgentă a lui Călin Georgescu ca premier, el fiind „singura soluție pentru a salva ROMÂNIA ASTĂZI”.



În mai puțin de două luni, au răsărit diverse site-uri, pagini și grupuri de Facebook, canale de YouTube, conturi de Instagram care îl promovau pe Georgescu ca premier și lăudau „proiectul său de țară”. În septembrie anul acesta, AUR și-a asumat oficial „proiectul de țară” al lui Georgescu, în așa-numita Declarație de la Țebea.



1 aprilie: Se creează grupul de Facebook Cumpăna României. („Cumpăna României” e titlul unei cărți de Călin Georgescu)

8 aprilie: Se postează prima fotografie pe contul de Instagram Călin Georgescu premier

8 aprilie: Se lansează canalul de YouTube Călin Georgescu Premierul Nostru

10 aprilie: Se înregistrează domeniul premierulnostru.ro

13 aprilie: Se creează grupul de Facebook Călin Georgescu Susținători activi

17 aprilie: Se înregistrează domeniul proiectdetara.ro

21 aprilie: Se creează pagina de Facebook „Călin Georgescu”

22 aprilie: Se creează pagina de Facebook „Călin Georgescu – Premierul Nostru”

28 aprilie: Grupul de Facebook „Pumn strâns”, creat în 2018, e redenumit „Pumn strâns pentru Călin Georgescu”.

12 mai: Se creează pagina de Facebook „Proiect de țară”

13 mai: Se lansează canalul de YouTube „Proiect de țară”



Publicitatea pentru Georgescu, parte din campania AUR



Pe toate aceste platforme, Georgescu era prezentat ca un tehnocrat iubit de popor, un independent care ar putea salva România.



A existat o coordonare între campania pentru promovarea lui Georgescu și campania AUR, din primăvara acestui an.



Pe site-ul premierulnostru.ro, al cărui domeniu a fost înregistrat în 10 aprilie, apare o ilustrație cu chipul lui Călin Georgescu și cu mesajul „Premier pentru România”.

Ilustrația a fost urcată pe site cu denumirea CG_AUR_FacebookCover3_tiny, ce conține inițialele numelui lui Călin Georgescu și acronimul partidului Alianța pentru Unirea Românilor. (Se poate observa asta consultând codul sursă al paginii sau încercând să salvezi imaginea în calculator.)

În mai, George Simion a plătit pentru promovarea lui Georgescu



Pagina de Facebook „Călin Georgescu- Premierul Nostru” a fost promovată pe 11-12 mai printr-o postare sponsorizată, cu următorul text: „Noi, grupul de inițiativă, solicităm demararea Proiectului de Țară Hrană, apă, energie conceput de dl. Călin Georgescu. Semnează PETIȚIA și pe Facebook”.



Reclama a fost plătită de către un cont de Facebook cu numele liderului AUR. De pe același cont (Simion George-Nicolae) s-au făcut plăți și pentru promovarea paginii oficiale a lui George Simion.



Reclama a fost targetată pe bărbați, de 7 ori mai mult decât pe femei. La alegerile parlamentare din decembrie, votanții AUR au fost cu preponderență bărbați tineri cu studii medii.

Cui a fost arătată reclama la pagina „Călin Georgescu- Premierul Nostru”, în funcție de gen și vârstă. Bărbații sunt reprezentanți cu albastru, femeile cu verde. Sursă date: Facebook

De asemenea, dacă încerci să deschizi site-ul www.partidulaur.ro/proiectdetara, menționat în broșura electorală AUR, ești redirecționat automat în site-ul www.proiectdetara.ro, care nu spune că ar avea vreo legătură cu partidul, ci susține că este inițiativa „Grupului de susținere publică”.



Site-ul www.partidulaur.ro/proiectdetara, menționat în broșura electorală AUR, te redirecționează spre www.proiectdetara.ro

Cine s-a mai ocupat de expunerea în social media a lui Călin Georgescu?



Pe lângă rețeaua de site-uri și pagini de social media apărută în primăvara anului, mai există o petiție pentru susținerea lui Georgescu, lansată în septembrie anul trecut.



Inițiatorul ei este Radu Roncea, un jurnalist din Sebeș cu simpatii socialiste, care face o emisiune la o televiziune locală din Alba.



Roncea are o platformă populară numită Ringul Politic, pe care l-a promovat intens pe Georgescu. Petiția lui a strâns aproape 40.000 de semnături. „Când pui suflet, se întâmplă”, spune Roncea.



Eu am inițiat-o și o promovez. Și îl promovez pe domnul Călin Georgescu pentru că-l iubesc. Efectiv l-am văzut pe YouTube acum vreo 3 ani. L-am promovat pe pagina mea de Facebook, Ringul Politic. I-am făcut un montaj. L-am urcat la 8 milioane de vizualizări

Radu Roncea, pentru Libertatea:

Roncea se definește „jurnalist independent”, dar face politică de mulți ani, trecând pe la diferite partide.



A fost consilier local din partea PP-DD, partidul lui Dan Diaconescu, între 2012 și 2016. În 2016, a candidat pe listele Partidului Socialist Român pentru Primăria Sebeș.



Despre intrarea în partidul PP-DD, Roncea spune că a fost o perioadă de rebeliune. „La 40 de ani, toți bărbații sunt rebeli. Unii își caută amante, alții intră în politică”. Precizează că acum detestă conflictele și că preferă eleganța în politică.



Anul ăsta, jurnalistul a candidat la locale și la parlamentare din partea Partidului Verde al lui Florin Călinescu. În paralel, Roncea a strâns semnături pentru Georgescu și pentru propria candidatură. Spune că nu a amestecat cele două activități.



Strategia de promovare a lui Georgescu. „Distribuiți pe wapp. Facebook ne blochează”



Pe pagina petiției, Roncea făcea apel la voluntari dispuși să ajute în campania lui Georgescu. Tot acolo, jurnalistul îi mai îndemna pe semnatarii petiției să o distribuie pe WhatsApp, motivând că „Facebook ne blochează”.



În ultimii ani, platforme ca Facebook sau Twitter și-au sporit eforturile pentru a contracara dezinformarea și mesajele extremiste. Conținutul de acest gen este însă mult mai greu de controlat în grupuri închise cum sunt cele de pe WhatsApp.



Georgescu îl invocă pe mareșalul Antonescu pentru a le răspunde „globaliștilor”



Călin Georgescu vorbește deseori despre pandemie dintr-o perspectivă conspiraționistă. De exemplu, în discuția cu Roncea de pe 4 aprilie, Georgescu a spus că coronavirusul e o simplă răceală și că există interese în spatele pandemiei.



Video-ul a fost urmărit de aproape jumătate de milion de oameni, într-un moment de maximă vulnerabilitate. Fusese declarată starea de urgență în România în urmă cu mai puțin de trei săptămâni.



Atunci însă, Georgescu era încă necunoscut pentru marele public.



Într-un video și mai recent, Georgescu a numit pandemia de coronavirus „o prostie de neimaginat, dusă la stadiul de crimă, din partea globaliștilor”. „Ce ar fi spus mareșalul Antonescu la acest lucru?”, s-a întrebat Georgescu.



Roncea: AUR a creat o petiție identică



Roncea spune că liderul AUR, George Simion, l-a căutat prin „mai-iunie”.



Cei de la AUR au simțit că e miros de a profita, treaba lor, nu mă deranjează. Au preluat și ei ideea, mi-au segmentat petiția, acolo m-au faultat. Au făcut ei încă o petiție, cu același text, cu aceeași cerere de a mea, au făcut un site. Ei acolo scriau că „noi, grupul de inițiativă, susținem petiția inițiată de Radu Roncea

Radu Roncea:

„Eu am vorbit cu George Simion. Ok, dacă vrei să susții petiția, nu o segmenta. O idee când o divizezi nu mai e aceeași. Bine, nu o divizez. După două săptămâni am văzut că mai e o petiție cu același text”, adaugă acesta.



Site-ul premierulnostru.ro, al cărui domeniu a fost înregistrat în 4 aprilie, include o altă petiție pentru susținerea lui Georgescu, care o copiază pe a lui Roncea.



Petiția inițiată de Radu Roncea

Petiția lui Roncea a fost duplicată de AUR, susține ziaristul

„Eu am refuzat propunerea AUR de a face parte din partidul lor și am zis că ce baze de date am eu nu o folosesc”, precizează Roncea. „Eu continui cu petiția mea, cei de la AUR strâng și ei semnături. Păcat, pentru că nu se pot comasa cele două”.



L-am contactat și pe George Simion, dar liderul AUR nu a răspuns până la momentul publicării materialului.



Călin Georgescu și George Simion. Fotografie publicată pe contul de FB al lui George Simion pe 18 iunie cu mesajul „Urmează un dialog interesant”

„Proiectul de Țară” întâlnește conspirația QAnon pe Twitter



În iunie, s-a lansat și un cont de Twitter numit Proiect de Țară, unde se postează aproape zilnic colaje cu maxime ale lui Călin Georgescu. Contul de Twitter e legat de pagina de Facebook cu același nume, precum și de site-ul proiectdetara.ro.



Postările de pe Twitter sunt însoțite de diverse hashtag-uri, unul dintre cele mai frecvent folosite fiind #WWG1WGA.



#WWG1WGA este unul dintre hashtag-urile folosite de susținătorii mișcării conspiraționiste QAnon din SUA. Aceștia cred că America e condusă de o elită de pedofili sataniști, dirijați de Hillary Clinton, care trafichează copii, președintele Trump fiind singurul care îi poate opri. Și Trump a folosit acest hashtag într-o postare de pe contul său de Twitter.

Atât pe contul de Twitter, cât și pe pagina de Facebook Proiect de Țară sunt postate mesaje antiavort, antihomosexualitate, antiglobalism, fotografii cu Ion Antonescu sau cu liderul legionar Corneliu Zelea Codreanu.

Despre mișcarea legionară, Georgescu a spus, într-un video distribuit de socialistul Roncea, că a fost „cea mai puternică expresie de sănătate și de voință venită din poporul român”. Video-ul are aproape 25.000 de vizualizări.



Am ajuns în vară. Mai sunt șase luni până la alegeri. Promovarea lui Călin Georgescu continuă să rămână în apa freatică a internetului, unde e puțin observabil. Dar acesta nu e nici finalul și nici începutul. Pentru că narațiunea „premierul nostru” este o creație consecventă, de ani buni. A cui? Urmarea mâine, în Libertatea.



