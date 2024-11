În timpul interviului, Călin Georgescu a făcut o comparație între România de astăzi și cea dinainte de 1989, când țara era condusă de comuniști.

„Înainte de ’89, cărarea între vecini, zidul… nu erau cum sunt astăzi. Nu mai vezi nimica dincolo. Cărarea… vecinii aveau o relație permanentă, acolo nu putea creștea niciun fir de iarbă. Mă trimitea mama la vecina să iau o cană de mălai. Și apoi vecina îl trimitea pe băiețelul ei la mama să ia o cană de zahăr”, a spus Călin Georgescu.

Iar această declarație l-a făcut pe Gojira să îl întrebe pe candidatul la alegerile prezidențiale cum vede el politica externă.

La ce popor vecin ar apela Călin Georgescu

„Să facem o analogie. Acum nu mai există chestiunea asta. Dacă prin mamă înțelegem patria mamă și prin copil înțelegem pe dumneavoastră ca președinte al țării… Dacă patria mamă vă trimite să împrumutați o «cană de mălai» de la un vecin, de la ce vecin al României ați împrumutat «cana aia de mălai»? La ce popor vecin v-ati duce să împrumutați o «cană de mălai»? Dumneavoastră ați descris un șablon comportamental în urma căruia dumneavoastră vreți să vă construiți întreaga carieră politică”, a spus Gojira.

Iar Călin Georgescu i-a răspuns: „Politica externă nu se face așa. Eu, ce am spus, discutam de relația interumană internă a poporului român. Politica externă este altceva. Politica externă înseamnă să te ai nu bine, ci excepțional de bine. Nu excepțional, ci impecabil cu toți vecinii. Impecabil înseamnă impecabil. Adică atunci când ai nevoie de ceva, nu neapărat de o cană de mălai, ci ai nevoie să te poziționezi în funcție de interesele tale și el are interesele lui… găsești tot timpul numitorul comun.

Ulterior, trebuie să te ai bine cu toate puterile mari și foarte bine cu toată lumea. Să știți de la mine: politica externă înseamnă: cum îți setezi prioritățile pe care trebuie să le ai în cap și în mod special în inimă”.

Apoi, Gojira a instistat, în speranța că va primi un răspuns direct: „Care e prioritatea numărul 1 a României în materie de politică externă? După cum vedeți dumneavoastră?”.

Trei priorități în materie de politică externă

„Trei. Dar prima este esențială. Și anume strălucirea noastră ca popor vine în neutralitatea față de orice fel de conflict. Asta dă dimensiunea imensă a demnității poporului român”, a spus Călin Georgescu.

Independentul a fost din nou întrerupt de Gojira: „Poziția geografică e destul de ingrată a României. E și favorabilă, dar și destul de ingrată. Putem să ne poziționăm neutru în momentul ăsta?”.

Răspunsul lui Călin Georgescu nu a întârziat să apară și a fost unul destul de lung:

„Trebuie doar să știi să negociezi. Nu este deloc ingrată. Este cea mai bună poziție. Noi, în momentul ăsta, putem să dăm șah-mat la tot ce există internațional. Dar pentru asta trebuie să cunoști bine sistemul. Foarte bine să-l cunoști. Și dai șah-mat la toți. Sistemul internațional. Și dacă joci cartea, astăzi, perfect, în contextul internațional actual, în care, scurt pe doi… Bine, nu mă interesează cine cu cine se duelează. Pe discuția aceasta. Pe mine mă interesează un singur lucru. Vorbind practic.

Apropo de șah-mat, că despre asta vorbim. Foarte practic și foarte concret. Băieții ăștia, indiferent care, din vest, au spus: «Domne, punem restricții Rusiei». Nici nu mă interesează pe mine. Pe mine mă interesează țara mea. Că, de fapt, asta înseamnă politică externă. Să te intereseze strict bunăstarea, stabilitatea și siguranța poporului tău. Cu orice fel de mijloace.

Și uitați-vă la Ungaria ce face. Și au pus restricții. Perfect! Restricțiile au jucat rol de bumerang. De ce? Păi e foarte simplu: că s-a blocat orice fel de «vacă de muls», din punct de vedere al resurselor alimentare, dar și în special impunerea resurselor energetice. Și Europa este pe dric. Total pe dric. Deci nu mai are nimic. Nu mai are de unde. Și atunci au venit americanii și au spus: «Domne, vă dăm noi». N-au cum”.

„Cum adică n-au cum? Dacă ne-au dat. Factual ne-au dat”, i-a spus Gojira.

Citate din Nicolae Iorga

Iar candidatul la alegerile prezidențiale din România a continuat:

„Nu ne-au dat nimic. SUA consumă 10 milioane de barili de petrol pe zi. Pe zi! Ea nu mai are. Și atunci a venit cu ideea cu gazele de șist și petrolul de șist. Asta e o chestiune care merge la nivel de câteva săptămâni. Nu este o tehnologie care dă petrol. Petrolul, în momentul ăsta, se află în Orient, în Rusia și, culmea, în România. Aici este petrolul. Noi nu suntem prieteni nici măcar cu Marea Neagră, pentru că le-am dat altora să exploateze petrolul din Marea Neagră. Revenind la subiect. Că nu am terminat cu întrebarea «Cum e cu politica externă?». Și eu vă spun cum e. Până acum, când vorbim, România a jucat această politică externă: ori am fost prieteni cu alții până la servilism, ori am fost dușmani până la inconștiență. Pe asta a spus-o Nicolae Iorga, nu eu. Asta e total greșit.

În politica externă este așa: este o scenă mare, ca să intri în istorie! Și acolo să intrăm pe evenimente, sunt actori. Unii vin și provoacă evenimente și trebuie să participi la ele. Altele le poți face tu. Dar toate au un singur numitor comun pentru tine ca neam: actul de supraviețuire. Dacă nu înțelegi sistemul ăsta, ești pierdut. Ungurii au făcut așa, după ’90: au pus pe masă harta țării lor, s-au întâlnit cei mai tari din economie, din finanțe… Și au ajuns la o concluzie: «Nu avem nimic». Păi și cum facem să intrăm pe o scară să avem poziție în lume? Nu te duci acolo cu «Săru’ mâna», să iei o «cană de mălai». Când tu ai «mălaiul».

Revenim la Ungaria. Au zis: «Atunci investim în diplomație». Sunt cei mai buni din lume. Nu există altă țară în sistemul diplomației să fie mai tari decât Ungaria. Este cea mai bună din lume. Tu, țară înconjurată doar de pământ… să ai port la mediterană la Trieste, trebuie să fii foarte tare pe diplomație. Așa are Ungaria. Și negociază al doilea port la Sulina, în România. Indiferent de poziția țării respective. Trebuie să fii foarte bun, ca să obții așa ceva”.

Cum ar menține relația cu Ungaria

„În virtutea relațiilor ultracordiale pe care spuneți că ar trebui să le avem cu toți vecinii, incluzând și Ucraina, și Ungaria… Dacă Ungaria își negociază portul la Sulina acum, dumneavoastră cum v-ați poziționa, ca președinte al României? Le-ați acorda dreptul de a avea un port la Sulina? Sau ați pune piciorul în prag, pentru menținerea integrității politice?”, a întrebat Gojira, în speranța că va primi un răspuns direct.

„Eu sunt cel mai bun negociator care este în viață astăzi în România. Deci în niciun caz nu s-ar întâmpla așa ceva. Aș negocia cu oricine, în interesul poporului meu. În așa fel încât aici să fie bunăstare totală, stabilitate, siguranță. Prea punctul nu pot să spun în discuția asta, pentru că se fură prin distrugere în România. O idee. Dar pot să vă spun niște lucruri esențiale. Aici e meseria mea, pe care o cunosc foarte bine. Ca să negociezi, trebuie să ai pe ce să negociezi. Trebuie să mănânce hrană și hrana ,cu ea poți să cumperi orice și poți negocia orice. Toți au nevoie să le fie națiunile sănătoase. Nu merge doar cu partea diplomatică. Și cu asta v-am dat răspunsul definitiv. Nu merge.

Negocierea perfectă este atunci când ai un as în mânecă. Și cel mai tare as în mânecă, dincolo de asta, este că omenirea va cere nu petrol, ci va cere apă. Și cine va face prima conductă de apă din lume, va stăpâni lumea. Și asta poate să facă România. Asta știu eu să fac. Mai mult de atâta. Suntem graniță la Marea Negră. Care nu este un lucru simplu. Avem Dunărea, avem 35% din bazinul hidrografic al Dunării. Este al nostru. Canalul navigabil, 40%… Nu înțelegem nimic din ce bogății avem. Stăm pe aur și ne împrumutăm. Asta e definiția actuală. Stăm pe aur, pe bogății imense și noi ne împrumută. Cel mai mare as în mânecă este poporul român”, a afirmat Călin Georgescu.

