„Am constatat că există cu adevărat egalitate de gen. Am văzut foarte multe doamne şi domnişoare prezente, ceea ce înseamnă că noi nu trebuie să mai aducem argumente multe despre relevanţa pe care o aveţi în toate proiectele care sunt în derulare la Cluj. (…) România este pe primul loc în Europa la ceea ce înseamnă numărul de doamne şi domnişoare aflate în topul managementului companiilor”, a afirmat vineri Ciucă, la conferinţa de lansare a iniţiativei „Women in Tech”, sub egida Innowave Summit, citat de Agerpres.ro.

Ciucă a spus că în cariera sa militară a lucrat cu femei.

„Din postura de fost militar, vă pot spune că am lucrat cu doamne şi cu domnişoare care au avut curajul să se urce şi în carlinga unui avion, care au avut curajul să îşi asume să conducă şi un tanc şi un alt echipament tehnic de luptă, ceea ce înseamnă că am depăşit acele limite în care femeile puteau să facă doar anumite lucruri. Iată că pot să facă mult mai mult decât atât”, a spus Ciucă.

Cum arată Guvernul României

Guvernul României include o singură femeie și 21 de bărbați cu tot cu premierul Ciucă.

Din Uniunea Europeană, doar Ungaria mai are o singură femeie în cabinet, restul statelor având mai multe, conform datelor analizate de Libertatea.

De asemenea, România are mai puține femei în Executiv decât state precum Pakistan, Oman, Indonezia sau Tunisia.

În Parlament există 20% femei, față de 33% media Uniunii Europene. Comparativ cu 2015, România și-a dublat numărul de femei prezente în Parlament.

GSP.RO Ce spune un grec mutat în România despre românce: „Poate nu sunt cele mai frumoase din lume, dar...”

Playtech.ro PRINSĂ în pădure cu AMANTUL! O celebră PREZENTATOARE de la noi și-a spulberat căsnicia și...

Observatornews.ro Cod rutier 2022: Modificarea uluitoare pregătită de Guvern, în ţara din UE cu cei mai mulţi morţi pe şosele

HOROSCOP Horoscop 20 mai 2022. Leii sunt deciși să-și vadă de treburi, dar nu pot din cauza unor relații care scârțâie din toate încheieturile

Știrileprotv.ro O femeie a fost bătută cu sălbăticie de un bărbat furios, într-un supermarket din Maramureș

Orangesport.ro Ce a făcut in jucător de la Sepsi când a auzit imnul României: ”A fost decizia mea. N-aş refuza naţionala Ungariei”

PUBLICITATE Deea Codrea: „Sustenabilitatea vine atunci când te cunoști“