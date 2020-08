”Primăria Municipiului București a fost informată astăzi, 7 august, prin adresa nr. 45847/07.08.2020 a Trezoreriei Municipiului București, despre depunerea dosarului de executare nr. 202/EP/2018 emis de BEJ Peticaru Eduard, debitor Municipiul București prin Primar General, creditor fiind Constanda Costică și Constanda Maria”, a transmis PMB într-un comunicat.

”În acest moment, conturile Primăriei Capitalei sunt blocate, iar proiecte de importantă majoră pentru dezvoltarea Bucureștiului sunt puse în pericol. Mă refer aici la obiective de investiții precum Spitalul Metropolitan, Pasajul Ciurel, Pasajul Doamna Ghica sau Prelungirea Ghencea. Este o situație dificilă pentru București, trebuie să punem în aplicare o sentința definitivă și irevocabilă a instanței, pronunțată în anul 2019, după procese care au durat 20 de ani”, spune primarul în comunicat.

Sunt decizii pe care nu le-am luat noi, dar pentru care trebuie să plătim. Municipiul București trebuie să-i returneze lui Costică Costanda 115 milioane de euro, ceea ce reprezintă 20% din bugetul anual al Capitalei. Gabriela Firea:

“Am făcut plăți de 17.000.000 de euro”

”Deși am luat toate măsurile prevăzute de legislația în vigoare și am făcut deja plăți eșalonate de aproximativ 17 milioane de euro, am ajuns în situația în care Costică Constanda a pus poprire pe conturile Municipiului București. Pentru a ieși din această situație de criză, voi supune din nou aprobării CGMB, în următoarea ședință, un proiect de hotărâre care să remedieze această problemă”, a mai afirmat edilul Capitalei.

Municipalitatea este executată silit pentru banii pe care trebuie să-i plătească lui Constanda în urma deciziei definitive a instanței supreme din iunie anul trecut.

Omul de afaceri, prin executorul judecătoresc, i-a oferit Primăriei Capitalei varianta de a renunța la o bucată de aproximativ 15.000 de metri pătrați din Satul Francez și astfel de a nu mai plăti în bani cel puțin o parte din datorie. Valoarea terenului urma să fie stabilită după evaluare.

Consiliul General a respins proiectul de hotărâre, iar Primăria Capitalei are conturile blocate până la achitarea întregii sume.

Instanța supremă a dat anul trecut, în iunie, decizia definitivă în procesul dintre municipalitate și omul de afaceri Costică Constanda, păstrând hotărârea dată de Curtea de Apel București în 2018.

Războiul PMB – Constanda

Costică Constanda a cumpărat înainte de anul 2000 dreptul litigios pentru un teren de 3,3 hectare din Satul Francez de la foștii proprietari, obținând apoi în instanță dreptul de proprietate asupra lui.

Pentru că voia să păstreze întregul Sat Francez, Primăria Capitalei, condusă atunci de Traian Băsescu, i-a oferit în 2003 la schimb lui Constanda aceeași suprafață din Parcul Bordei.

Omul de afaceri a vrut să construiască acolo clădiri de locuințe, însă Consiliul General s-a opus, fiindcă era spațiu verde.

Atunci, Constanda s-a adresat instanței, care i-a dat câștig de cauză și a obligat primăria la plata unor despăgubiri. Ca să nu dea totuși acești bani și pentru ca parcul să rămână spațiu verde, CGMB a decis să facă din nou schimb de terenuri cu Constanda și i-a oferit înapoi terenul din Satul Francez.

În 2008, primarul Capitalei de atunci, Adriean Videanu, și omul de afaceri Costică Constanda au semnat un contract prin care cel din urmă renunță la terenul din Parcul Bordei în schimbul unuia din Satul Francez, iar CGMB se obligă să-i aprobe omului de afaceri un Plan Urbanistic Zonal pentru construiea unor blocuri de cinci etaje. Doar că CGMB nu i-a aprobat PUZ-ul, astfel că în 2010, Constanda a dat în judecată Primăria Capitalei, cerând anularea contractului privind schimbul de terenuri.

Practic, omul de afaceri renunța la terenul din Satul Francez și cerea despăgubiri.

Curtea de Apel Bucureși a anulat în 2013 contractul de schimb de terenuri, obligând primăria să-i plătească despăgubiri lui Constanda.

În 2014, CGMB și PMB au făcut, însă, recurs, admis de instanța supremă. Procesul s-a rejudecat, iar în 2018, Curtea de Apel București i-a dat câștig de cauză lui Costică Constanda. Sentința a devenit definitivă anul trecut, prin decizia Înaltei Curți.











