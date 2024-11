Criteriul principal de alegere

Nicușor Dan a explicat că, deși este independent, colaborarea sa este cu partidele de dreapta.

„Am spus de la început, sunt un indepedent, am avut o majoritate de dreapta în Consiliul General patru ani. Am promisiune că o să am o majoritate de dreapta în Consiliu în următorii patru ani, parteneriatul meu este cu partidele de dreapta”, a declarat primarul general al Bucureștiului.

Primarul Capitalei a subliniat importanța unui președinte de dreapta pentru România. El consideră că diferența între guvernările și președinții de dreapta și cei de stânga este semnificativă.

Astfel, Nicușor Dan a afirmat că va vota „util”, alegând candidatul cu cele mai mari șanse de a intra în turul doi.

„Vreau să avem un preşedinte de dreapta. Şi mai ales am văzut diferenţa între guvernări şi preşedinţi de dreapta şi de stânga şi atunci cred că e mai importantă asta decât diferenţa dintre cei doi şi atunci votez util pentru cel care are mai mari şanse să intre în turul doi”, a explicat edilul.

Relația cu Marcel Ciolacu

Întrebat despre relația sa cu Marcel Ciolacu, Nicușor Dan a menționat că personal are o relație bună cu acesta. Cu toate acestea, primarul a criticat partidul din care provine Ciolacu, PSD, pentru atitudinea față de justiție și statul de drept.

„Personal, am o relaţie foarte bună cu domnul Ciolacu. Dar domnia sa vine dintr-un partid – PSD – căruia nu îi prea place Justiţia şi statul de drept”, a declarat Nicușor Dan.

Primarul a subliniat în special problemele legate de corupția imobiliară, domeniu în care a activat ani de zile, acuzând PSD-ul de apropiere față de practicile ilegale și speculatori.

