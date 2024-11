Fost ministru al Justiției, Robert Cazanciuc a dezvăluit că decizia de a candida la București pentru un nou mandat de senator a fost luată de partid, în raport cu activitățile din Capitală.

„Am revenit, practic, la București. Primul mandat de senator a fost în Colegiul București, al doilea la Giurgiu și acum am revenit la București. O decizie a partidului ce ține cont, în principal, de activitățile pe care le am la nivel central în comunicarea partidului. Era, să spunem, important să fiu prezent de dimineață până seara în București la diversele decizii de luat, fie în Senat, unde sunt vicepreședinte, fie la partid, unde, de asemenea, am niște sarcini și în dezbaterile de zi cu zi în această perioadă, care sunt destul de consumatoare de timp și dacă vreau dezbatere de calitate, trebuie să fiu prezent aici. E mai dificil prin telefon sau prin Skype. Deci, în principal a fost o chestiune legată mai degrabă de nevoia partidului de a fi prezent mai des aici. Un mandat, din punctul meu de vedere, bun la Giurgiu din perspectiva unor lucruri făcute acolo. Sper să aibă succes colegii în continuare, dar aici la București sunt lucruri importante de făcut, nu doar pentru București, ci pentru toată țara. E bine să adunăm toate experiențele din diverse domenii, pentru că dacă vă uitați pe lista de București, o să vedeți oameni cu foarte multă experiență în diverse domenii, așa cum ar trebui să fie în Parlament”, a declarat Robert Cazanciuc.

Recomandări Cum se împarte averea lui Silviu Prigoană. Avocatul Adrian Cuculis a spus unde ajunge pensia fostului afacerist: „Sunt patru copii”

De asemenea, senatorul PSD a explicat și efectele legii Anastasia, al cărui inițiator a fost.

„Mă bucur că legea Anastasia are deja propria ei viață și e bine să fie așa, pentru că cu cât are viață mai mult legea Anastasia, cu atât salvează mai multe vieți. La un an de zile de la intrarea în vigoare a legii, de anul trecut, sunt câteva zeci de morți mai puțini pe șosele, în accidente comise de șoferi băuți sau drogați. Dar ca legea să aibă viață, oamenii trebuie să vorbească în continuare despre ea, trebuie să fim conștiienți de consecințele, să spunem, urcatului la volan sub influența drogului sau alcoolului, ca să putem salva vieți în continuare. Nu putem să rămânem pe primul loc în Europa la numărul de morți pe șosele. Ne-am făcut, să spunem, datoria cumva pe zona asta de droguri și alcool, rămâne în continuare neacoperită cumva sau nu a avut aceleași consecințe conducerea fără permis.

Legea acoperă trei ipoteze: drog, alcool și fără permis. La șoferi fără permis, cu accidente grave, nu a scăzut numărul a rămas constant, ceea ce e un lucru bun. De aceea am o modificare în Parlament pentru a înăspri și mai mult pedepsile și a trimite în închisoare pe cei care se urcă la volan fără permis, indiferent dacă au produs sau nu au produs accidente grave. Pentru că, până la urmă, cine se urcă la volan fără permis folosește mașina ca pe o armă. Nu e decât treabă de timp până poate să producă un accident grav. Și, din păcate, sunt câteva mii de oameni în fiecare an care se urcă în continuare la volan fără să aibă permis. E o lege care a trecut la Senat, e la Camera Deputațiilor, sper să treacă în această sesiune, dacă nu va trece, imediat în sesiunea viitoare. O să continui pe zona aceasta de protecție a copiilor împotriva traficului de droguri. Și aici e o bătălie care e mai complexă, cumva, sunt multe lucruri de făcut. Eu am privit această bătălie, dacă vreți, am făcut și un desen, la un moment dat, inspirându-mă de copilul meu și, dacă îmi dați voi, îmi cer scuze pentru lipsa de talent la desen, dar poate să fie sugestivă cumva această schemă.

Recomandări Elena Lasconi și George Simion, umăr la umăr în turul 2 la alegerile prezidențiale, susține un nou sondaj USR. Pe ce loc este Nicolae Ciucă

Eu am privit această bătălie, dacă vreți, ca pe o cetate. Deci, în mijlocul cetății suntem noi. Asupra cetății vine traficul de droguri. Primul zid împotriva traficului de droguri, aici, trebuie să fie agențiile statului, că e poliție, că e DIICOT, că sunt servicii. Ei trebuie să oprească traficul de droguri, să ajungă la copii, să ajungă la școli. Dacă cumva trece de acest filtru, pentru că trece peste tot în lume, următorul zid, și cel mai important, trebuie să fie zidul educațional. Și acolo un rol important îl are familia, îl are școala, dar părinții trebuie pregătiți, profesorii trebuie pregătiți pentru această bătălie, copiii trebuie pregătiți, trebuie să înțeleagă părinții, profesorii care sunt consecințele consumului de droguri, părinții, profesorii trebuie să identifice din timp un comportament care poate fi legat de traficul de droguri. Dacă a trecut drogul și de acest zid care se numește educație și ajunge cumva în mijlocul cetății unde sunt copiii, tineri vulnerabili, noi trebuie să avem acolo instrumentele ca să-i protejăm pe cei care încep să consume și să-i tratăm nu ca pe infractori, ci pur și simplu ca pe niște pacienți care au nevoie de asistență”, a precizat Robert Cazanciuc.

Recomandări Moscova a explicat cum i-a avertizat pe americani cu 30 de minute înainte că vor ataca Ucraina cu o rachetă Oreșnik: „Au înțeles declarația președintelui rus”

Întregul interviu poate fi regăsit în materialul video de mai sus.

Partidul Social Democrat – COD MANDATAR FINANCIAR – 11240017.

La ce secție de votare votezi duminică și cum poți vota dacă nu ești în localitatea de domiciliu pe 24 noiembrie la alegerile prezidențiale!

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News