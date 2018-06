Procurorul lui Ponta, cel care l-a trimis în judecată în dosarul Turceni-Rovinari pleacă din DNA, transferul său aflându-se pe ordinea de zi a şedinţei Secţiei pentru procurori a CSM din data de 12 iunie.

„Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind cererea formulată de domnul procuror UNCHEŞELU JEAN-NICOLAE de încetare a activităţii la Direcţia Naţională Anticorupţie şi continuare a activităţii la Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj sau Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova.”, este înscrisă pe ordinea de zi a şedinţei, arată news.ro.

Ponta a anunţat în urmă cu două zile că îl va da în judecată pe Uncheşelu. Procurorul l-a trimis în judecată alături de Dan Şova în dosarul Turceni-Rovinari. Acuzațiile formulate au fost fals în înscrisuri sub semnătură privată, spălare de bani şi complicitate la evaziune fiscală. Ponta a fost achitat de Curtea de Casație, dar decizia nu este definitivă.

„Cei trei ani din viaţă nu mi-i dă nimeni. Absolut toată lumea – şi adversarii mei politici, şi cei care mă plac, şi cei care nu mă plac – au ştiut de la început că acela a fost un fake – n-a fost un dosar adevărat. A fost o înscenare”, a declarat Ponta.

Ponta nu crede în răzbunare, ci în bani

Ponta era extrem de contrariat că procurorul Uncheșelu continuă să lucreze la DNA, după eșecul din instanță

„Nu vreau răzbunare. Nu cred în răzbunare. Dar cred în altceva – şi am vorbit cu ceilalţi aşa-zişi inculpaţi, achitaţi ca şi mine (că am avut timp să stăm acolo destul): pentru acest dosar (care de la început era un fake), Uncheşelu a cheltuit aproape 1 milion de euro din banii statului: au fost 80 de percheziţii la oameni care n-au nicio treabă, sute de şedinţe de audieri, mascaţi… Mai departe: şi eu, şi ceilalţi ne-am pierdut salariul, ne-am pierdut locul de muncă, n-am putut să mă angajez unde am fost invitat, la universitate; am zis: «Nu predau, că sunt penal. Vă uitaţi pe Wikipedia şi scrie că sunt penal – am un dosar». Şi am zis să adunăm toate chestiile astea şi nu vrem să dăm în judecată DNA-ul, că nu vreau să iau bani de la statul român. Eu vreau să luăm banii de la Uncheşelu, de la el. (…) Îl vom da în judecată în civil, vom plăti taxe de timbru şi vom calcula toţi banii pe care i-a cheltuit şi statul român şi pe care i-am pierdut şi noi”.