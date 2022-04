Accidentul a avut loc, vineri, 1 aprilie, în Derbyshire, Marea Britanie. Fotografiile postate de poliția din Derbyshire arată capota maşinii cu zgârieturi peste tot. Șoferul, care nu a fost rănit în accident, a rămas să calculeze pagubele, la scurt timp după ce a cumpărat mașina.

Unitatea de poliție din Derbyshire Roads a scris pe Twitter: „Șoferul a cumpărat un Ferrari în această dimineață și l-a făcut praf după 3 kilometri. Fără răniţi’”.

Mașina a fost scoasă de pe carosabil, iar șoferul a sunat pe cineva să vină să îl recupereze. Acesta nu a fost arestat sau acuzat de vreo infracțiune.

Derby. 1st April. Driver bought a Ferrari this morning and crashed it after driving it less than 2 miles. No injuries. #DriveToArrive pic.twitter.com/X4IMuflPa5