Inainte de a prezenta modurile prin care poti imbunatati gustul lichidului pentru tigari electronice, trebuie sa mentionez ca simtul gustative este influentat de stilul de viata si de starea de spirit in momentul respective. Atunci cand suntem relaxati, ne bucuram mai usor de gusturile placate. Stresul si proasta dispozitie inhiba simturile. Asadar, iata cateva sfaturi pentru a te ajuta sa imbunatatesti gustul lichidului pentru tigari electronice:

Ajusteaza temperatura

Fiecare aroma are temperatura sa ideala de vaporizare. Ai grija sa ajustezi temperatura dispozitivului in functie de lichid incepand de jos, pana cand gasesti acea temperatura care produce gustul cel mai placut. Este usor sa te obisnuiesti cu o temperatura si sa o aplici la alte lichide, nestiind ca, de fapt, le strici gustul.

Ajusteaza volumul de aer

Ajustarea volumului de aer este privit cu superficialitate de multi, insa este foarte important in determinarea gustului. Atunci cand volumul de aer este ridicat, densitatea vaporilor este scazuta, iar asta face ca gustul sa fie mai putin evident.

Asteapta cateva minute dupa ce ai pus lichidul

De multe ori, lichidul devine mai placut la gust daca astepti cateva minute inainte sa incepi sa inhalezi.

Asigura-te ca bateria are suficienta putere

Atunci cand bateria nu mai are atat de multa energie, gustul vaporilor devine mai putin intens. Acest fapt se datoreaza capacitatii diminuate de incalzire a lichidului. De obicei, tigarile electronice au sisteme de atentionare prin intermediul luminilor LED atunci cand se intampla acest lucru. De asemenea, calitatea bateriilor joaca un rol important. Bateriile de calitate au o capacitate mai ridicata de a alimenta sistemul de incalzire al tigarii electronice.

Ce fel de gust sa alegi pentru lichidul din tigara electronica?

Stim cu totii de reticienta fumatorilor de a alege tigari aromate. Ca necunoscator, te-ai gandi ca acelasi principiu s-ar aplica si in cazul tigarilor electronice. Nu este asa din mai multe motive. In primul rand, vaporizatul exclude toate acele elemente nocive eliminate in urma arderii tutunului. Vaporii sunt mult mai usor de inhalat, iar combinarea acestora cu diverse gusturi (Voore iti pune la dispozitie o gama de lichide premium cu gust superb) rezulta intr-un gust placut, si nu unul greu, cum ar fi in cazul tutunului. In al doilea rand, foarte multe persoane trec la tigari electronice pentru a se lasa fie de tutun, fie de nicotina cu totul (trecerea la tigara electronica urmata de abandonarea definitiva a nicotinei). In ambele situatii, sunt oameni care nu vor sa mai aiba acel gust de tigara in gura.

Doresti sa cumperi o tigara electronica sau un lichid aromat de la o companie ce pune accent pe calitate? Intra pe Voore.ro si fa un test!

