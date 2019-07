Atelierele Unika, cel mai mare producător de agende din piele naturală și ecologică din România, îndrăznesc să concureze cu producătorii străini, scoțând în față articole promoționale mai calitative, la prețuri competitive. Principalele avantaje pe care le deține această firmă sunt controlul, calitatea la standarde europene, dar și producția hand-made.

În timp ce chinezii încearcă să exporte în România produse promoționale care să atragă prin prețul avantajos, Atelierele Unika sunt un producător de temut ce se afirmă pe piață prin calitate, dar care păstrează și prețurile accesibile. De-a lungul timpului, această companie s-a remarcat prin iscusință și prin implicarea de care a dat și dă dovadă în timpul procesului de producție. Iar acesta nu este un lucru afirmat de angajați, ci de multitudinea de clienți mulțumiți de produsele achiziționate. Mai mult decât atât, Atelierele Unika își pun amprenta asupra produselor realizate și prin acea caracteristică denumită ”hand-made”. Este foarte important ca un producător din România să facă eforturi pentru a duce tradiția ”lucrului de mână” mai departe, arătând prin acest fel respectul față de valorile țării, dar și calitățile de care se folosește pentru a oferi ce e mai de preț clienților săi.

Ce mai aduce în plus această firmă față de asiatici? Ei bine, personalizarea prin diferite tehnici este demnă de apreciat. Atelierele Unika oferă posibilitatea clienților de a-și personaliza produsele prin timbru sec, prin folio, prin broderie, prin print UV sau prin emboss. Nu orice producător poate oferi personalizare după bunul plac, mai ales cei din China care exportă produse en-gross, punând accent pe cantitate și rata profitului, nu pe calitatea produselor livrate și a mulțumirii clienților.

În caz că cineva e deja curios și își dorește să afle despre articolele promoționale produse de Atelierele Unika, acestea pot fi găsite pe magazinul online al producătorului, dar și pe cel mai mare marketplace din țară. Printre promoționale se regăsesc portofelele, etuiurile pentru ochelari, kit-urile de călătorie, gențile și mapele pentru laptopuri și documente, dar și alte accesorii precum brelocurile, tagurile de bagaje, desk pad-urile sau accesoriile gadget. Astfel, producătorul este în pas cu moda tot timpul, încercând să inoveze și să răspundă nevoilor și dorințelor clienților și să actualizeze tot timpul lista de produse raportându-se la ce se întâmplă în contemporaneitate, făcând referire aici mai ales la tehnologie.

Un exemplu pentru un astfel de articol promoțional este organizatorul de cabluri. În vremurile în care toată lumea este conectată la rețelele online de socializare, iar comunicarea se realizează mai mult digital, decât față în față, un organizator de cabluri este esențial în momentele în care bateriile gadgeturilor sunt pe punct de descărcare. Suportul pentru cabluri, din piele naturală non alergică, are dimensiuni închis 9×16 cm. În interior are un buzunar care se închide cu capsă metalică și 2 locașuri.

Așadar, Atelierele Unika sunt de departe un competitor de care producătorii asiatici ar trebui să se îngrijoreze, pentru că, atunci când calitatea și prețurile avantajoase se întâlnesc, nimic nu mai poate concura cu ele.