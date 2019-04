În acel an, actualul procuror general al României era șeful Comisei de propuneri pentru liberare din cadrul Penitenciarului Aiud, din județul Alba, și ar fi refuzat eliberarea disidentului Iulius Filip.

„Nu am toate datele, aștept toate datele despre acest caz. Am văzut un Gheorghe Lazăr… am văzut două nume de Lazăr, unul care era gardian, altul procurorul delegat de la Alba. Prefer să nu mă exprim, până nu am toate datele. Eu, aici, sunt ușor obiectiv. Dar dacă lucrurile au arătat așa, fapetele sunt grave. Vreau să cred ca Augustin Lazăr, care e un om pe care eu l-am respectat și îl respect, nu a fost implicat în așa ceva”, a declarat fostul realizator al emisiunii „Jocuri de putere” de la Realitatea TV, la emisiunea „Adriana Nedelea LA FIX”.