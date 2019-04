”Eu sunt cu modelul avut și cinstit. Recunosc, cel mai mare business al vieții mele, și sentimental, dar aia a fost o bucurie, e soția mea. Este fiica unui om din top 300 Capital. Unul dintre cei mai bogați oameni din Cluj. A venit în căsnicia noastră cu o liniște financiară pe care a avut-o de mică”, a declarat fostul realizator tv.

Potrivit declarației de avere, Rareș Bogdan are tablouri de 200.000 de euro, ceasuri de 200.000 de euro, bijuterii de 150.000 de euro și argintărie de 15.000 de euro.

Întrebat dacă se consideră un om bogat, candidatul liberal la europarlamentare spune că ”mă consider bogat sufletește” și spune că cel mai important lucru material pe care îl deține sunt cărțile lui, 10-11.000 de tablouri.

”Tablouri cumpăr din facultate, de când eram student. De la tablouri de 200 de dolari la unele de 500. Am o colecție frumoasă, am câțiva pictori români pe care îi ador. De la Piliuță la Ilfoveanu, de la Sabin Bălașa la Octav Băncilă. Îl ador pe Câlția pe care îl consider cel ai mare pictor român”, a declarat Rareș Bogdan.

Despre cel mai scump tablou din colecția sa, fostul realizator de la Realitatea TV spune că acesta este semnat de Adrian Ghenie. ”Cel mai valoros tablou poate să valoreze oricât între 30.000 și… Am un tablou al lui Adrian Ghenie, cumpărat când vindea la Cluj cu 2.500-3.000 de dolari. Acum vinde cu sute de mii de dolari sau milioane. Al meu nu cred că valorează atâta, e din prima parte a vieții lui. Cred că valorează astăzi undeva la 50-70.000 de euro maxim”, a spus Bogdan.

Vorbind de declarația lui de avere, Rareș Bogdan a declarat că ”Primeam 23.000 de lei de la Realitatea TV, aveam și un contract de imagine cu Phoenicia Express SRL, dar și cu Pelikan (stilouri), o firmă de costume, companii auto, care mi-au oferit mașini pentru a umbla cu ele”.

