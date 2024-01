Agenția oficială de știri palestiniană Wafa relatează că un adolescent de 17 ani a fost ucis de forțele israeliene în timpul unui raid asupra Beit Rima, lângă Ramallah, în Cisiordania, relatează Times of Israel.

Imaginile publicate de presa palestiniană par să arate că un adolescent din Cisiordania este împușcat și ucis, în ciuda faptului că este neînarmat, cu toate că el este cu un grup care ar putea fi.â

În videoclip, poate fi văzut un grup de tineri pregătind ceea ce pare a fi un dispozitiv incendiar, aparent destinat a fi folosit împotriva trupelor israeliene.

În timp ce alții încearcă să aprindă dispozitivul, un adolescent, numit în presa palestiniană drept Asid Tariq Anis Al-Rimawi, în vârstă de 17 ani, poate fi văzut uitându-se de după un colț, moment când este împușcat brusc.

Ciocniri au fost, de asemenea, raportate în tabăra de refugiați Balata din apropierea orașului Nablus.

Pe unele înregistrări distribuite în mediu online pot fi auzite focuri de armă și explozii în timpul raidurilor armatei israeliene.

