Reacția lui Gelu Voican Voiculescu, trimis în judecată în Dosarul Revoluției: „Sunt sugrumat de indignare”

Mai mult, acesta l-a acuzat pe Augustin Lazăr că este ”compromis din punct de vedere instituțional” și că ”are îndrăzneala să apară public și să vorbească de Revoluție, care este evenimentul fondator al epocii în care trăim”.

”Suntem 45 de inculpați. S-au efectuat, sunt sugrumat de indignare că nu-mi găsesc cuvintele. (…) Acest om, compromis din punct de vedere instituțional, complice la torționarii de dinainte de Revoluție, din epoca comunistă, are îndrăzneala să apară public și să vorbească de revoluție, care este evenimentul fondator al epocii în care trăim”, a declarat Voican Voiculescu, la Digi 24.

„Au fost mii de dosare instrumentate în care s-au dat soluții, s-au dat condamnări. E absolut fals să se spună că abia acum se va face lumină în dosarul Revoluției, indiferent că vorbim de perioada de dinainte de 22 decembrie sau după 22 decembrie. Toți acești morți s-au înregistrat până pe 25 decembrie, când s-a anunțat execuția lui Nicolae Ceușescu”, a mai spus actualul consilier al premierului Viorica Dăncilă.

„Cum se poate susține că noi am determinat moartea acestor 862 de oameni? Până la 25 decembrie, CFSN nu reprezenta decât acest grup care semnase proclamația către țară. Nu am dat ordine, nu am semnat nimic”, a afirmat Gelu Voican Voiculescu, membru CFSN şi fost vice prim-ministru al Guvernului României, în 1989.