Ediţia Eurovision 2022 de la Torino a fost câştigată, sâmbătă seară, de Ucraina. Țara a fost reprezentată de Kalush Orchestra cu melodia „Stefania”, devenită, între timp, imnul soldaților care apără țara. La final, după ce a primit trofeul, Oleh Psiuk, liderul trupei de folk-rap a lansat un mesaj de sprijinire a țării sale și de salvare a orașului Mariupol și a celor care se află încă în combinatul Azovstal.

Succesul Ucrainei a declanșat furia rușilor. „Bombardați Torino cu o rachetă Satan!”, a fost îndemnul prezentatoarei Irina Vitiazeva, care viza Palatul Olimpic în care s-a desfășurat Eurovision. Asupra acestul comentariu deplasat a atras atenția o jurnalistă care monitorizează televiziunea rusă de stat.

Meanwhile in Russia: warm wishes towards #Eurovision:

„Bomb it with a Satan missile,” suggested Russian journalist Yuliya Vityazeva. pic.twitter.com/8MkbL2e6Ib