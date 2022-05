Pe locurile imediat următoare Ucrainei, în finala desfășurată sâmbătă la Torino, s-au clasat Marea Britanie, cu 466 de puncte, Spania, cu 459, Suedia, cu 438 și Serbia, cu 312.

Clasamentul a fost dat peste cap de votul publicului, după votul juriilor naționale pe primul loc clasându-se Marea Britanie. Votul publicului a adus un plus de aproape 500 de puncte Ucrainei, propulsând-o pe primul loc.

Cântărețul WRS este cel care a reușit să ducă din nou România în finala Eurovision, după o pauză de cinci ani, cu piesa în spaniolă Llámame, însă nu a reușit să obțină decât 65 de puncte, clasându-se pe locul 18.

Ce piese au participat în finala Eurovision 2022

1. Finlanda: The Rasmus – Jezebel

2. Israel: Michael Ben David – I. M

3. Serbia: Konstrakta – In Corpore Sano

4. Azerbaijan: Nadir Rustamli – Fade To Black

5. Georgia: Circus Mircus – Lock Me În

6. Malta: Emma Muscat – I Am What I Am

7. San Marino: Achille Lauro – Stripper

8. Australia: Sheldon Riley – Not the Same

9. Cipru: Andromache – Ela

10. Irlanda: Brooke Scullion – Thats Rich

11. Macedonia de Nord:Andrea – Circles

12. Estonia: Stefan – Hope

13. România: WRS – Llámame

14. Polonia: Ochman – River

15. Muntenegru: Vladana – Breathe

16. Belgia: Jérémie Makiese – Miss You

17. Suedia: Cornelia Jakobs – Hold Me Closer

18. Cehia: We Are Domi – Lights Off

Cine este WRS, reprezentatul României la Eurovision 2022

WRS, solistul de la Eurovision, în vârstă de 28 de ani, a fost mai întâi dansator. A colaborat cu Antonia şi cu Ruby și a devenit unul dintre cei mai îndrăgiți artiști.

„Numele meu este Andrei Ursu, cel de scenă WRS, sunt un artist din Buzău, născut în 1993. Fac multă muzică și scriu și pentru alții. Îmi place să petrec.

Îmi place să dansez, am început la «Românii au talent» și «Vocea României», așa mi-am început eu cariera. Părinții mei sunt ambii dansatori și am început să dansez de foarte mult, de copil, de la vreo 12 ani am început”, a spus recent artistul.

Reprezentantul României, WRS, cu piesa „Llámame” s-a calificat, joi seară, în finala Eurovision care va avea loc pe 14 mai, la Torino, Italia.

