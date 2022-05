Marina Ovsiannikova, jurnalista rusă care a protestat în direct la TV împotriva războiului declanțat de Rusia în Ucraina, se confruntă cu probleme în plan personal, aceasta anunțând că a fost dată în judecată de fostul soţ, angajat al Russia Today (RT), scrie news.ro, care citează The Guardian.

Ovsiannikova a precizat că este posibil ca fostul soţ să obţină custodia celor doi copii, care au 17, respectiv 11 ani.

Marina Ovsyannikova (the state TV antiwar protester who many in Ukraine believe was acting out an FSB plot to uncancel Russian society) says her RT-employed ex-husband is suing her, potentially threatening her custody of their kids (ages 17 and 11). https://t.co/Wp0wU7s9YU pic.twitter.com/eIZnPojIzT

Jurnalista, care în prezent trăieşte la Berlin, a spus că nu va reveni în Rusia până la căderea regimului Putin. Copiii săi sunt crescuţi de fostul soţ, care refuză să le permită să părăsească ţara. Fata celor doi vrea să fie alături de mama ei, însă fiul ar fi împotriva ei şi ar considera-o o trădătoare.

