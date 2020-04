De Daniel Conțescu,

Conform Ordonanței Militare 7, emisă sâmbătă de Guvernul României, din această seară nu se mai zboară spre Olanda, fiind permise doar cursele charter pentru transportul lucrătorilor sezonieri din România, cu avizul autorităților competente din țara de destinație.

În dimineața aceleiași zile, ziarul Algemeen Dagblad, din Rotterdam, publica un reportaj despre oamenii de afaceri locali care, disperați să-și salveze culturile, aduc muncitori din România și din Ungaria cu avioanele, și despre autoritățile care permit ”acest aflux de oameni fără măsuri elemnentare de protecție”.

”De patru ori pe zi, la Eindhoven aterizează zboruri cu români și cu unguri. Avionul pe care l-am văzut noi a fost plin și, cu siguranță, nu s-a respectat distanțarea socială impusă de autorități, de 1,5 metri între pasageri. Nici un filtru nu există la aeroport”, notează AD.

Urcați în microbuze, oamenii merg înghesuiți de la o oră și jumătate până la 5 ore! Nu toți se opresc doar în Olanda. Unii ajung în Germania, alții – în Belgia. Așa vin culegătorii de sparanghel pe aeroportul din Eindhoven. Algemeen Dagblad, ziar olandez:

Sunt la mare căutare în Olanda lucrării sezonieri în agricultură. Spre exemplu, la sparanghel, culesul n-a început. Munca demarează la sfârșitul lunii aprilie și se încheie spre finalul lui iunie. Iar patronii și-au luat măsuri din timp, cu riscul de a plăti degeaba oamenii timp de 2-3 săptămâni și de a achita nota pentru curse aeriene private.

”Tablou suprarealist”

Din România au sosit, doar în ultimele zile, sute de muncitori, ca să salveze economia Olandei, țară aflată oficial în carantină până pe 28 aprilie. ”Tablou suprarealist pe aeroportul din Eindhoven”, a apreciat ziarul Algemeen Dagblad, într-un reportaj publicat sâmbătă dimineață.

”În timp ce aeroporturile din toată lumea au avioanele la sol, pe aeroportul din Eindhoven sunt momente aglomerate. De patru ori pe zi aterizează zboruri cu români și cu unguri. Îi așteaptă niște microbuze închise la culoare. După controlul pașapoartelor, oamenii intră direct în ele și dispar”. Nici un alt filtru nu există la aeroport, notează olandezii.

Recomandări „Toată lumea de la noi din sat este puţin răcită. Cam toţi avem simptome de Covid-19”. Ambulanța nici nu se mai deplasează

”Muncitorii înghesuiți în microbuze întunecate”

Jurnaliștii au observat cum arată în interior un astfel de ”microbuz întunecat”. ”Muncitorii dau copii după pașapoarte șoferilor de pe microbuze. Cabina șoferului este plină de astfel de documente”.

Unii dintre cei care au plantații fac ”recepția” muncitorilor direct la aeroport. Avioanele aterizează din Cluj-Napoca, ”un oraș din România care are un număr de locuitori egal cu cel al orașului Utrecht”.

Persoanele care au cobărât din cursa WizzAir.

Alți afaceriști își trimit la înaintare intermediarii. O blondă la 25 de ani este indicată ca fiind persoana de legătură dintre proprietarul unei sere și muncitori români, relatează jurnalul.

Pe aeroport stau ”la primire” persoane purtând mesaje cu nume de ”pești mari” ai plantațiilor de sparanghel.

Recomandări Cum arată micul dejun COVID-19 la spitalul Neamț: o felie de salam, un mini-unt și 2 felii de pâine. ”Recomandarea medicilor e să mâncăm mult”

Teama de virus este mare. Olandezii sunt înspăimântați de cei care le intră în țară în măsura în care românii se tem de ”stranierii” reviniți acasă. Însă, Olanda nu instigă la ură socială, ci presa fixează tunurile pe ce plătiți să se asigure că regulile nu sunt ocolite.

”Avionul a fost plin și, cu siguranță, nu s-a respectat distanțarea socială impusă de autorități, de 1,5 metri între pasageri”, punctează AD, sub semnătura lui Bart-Jan van Rooij.

Avionul, mai rentabil decât microbuzul

Urcați în microbuze, oamenii merg înghesuiți de la o oră și jumătate până la 5 ore! Nu toți se opresc în Olanda. Unii sunt destinați Germaniei, la Ludwigsburg, cinci ore și jumătate de drum, alții – Belgiei.

”Așa vin de zile bune culegătorii de sparanghel pe aeroportul din Eindhoven”.

Iar fotografiile surprinse pe pistă, de la aterizarea unui zbor Wizzair, arată zeci de oameni trăgând după ei genți cu bagaje, unii purtând măști de protecție în dreptul gurii.

Recomandări Triajul despre care România merită să știe. Cine decide cine trăieşte şi cine moare?

Rațiuni strict economice nu fac atractivă varianta rutieră de aducere a muncitorilor. ”În această perioadă, microbuzele fie au interdicție de transport, fie au restricții, nu sunt încărcate pentru numărul de locuri cu care sunt prevăzute. Sunt controlate pe traseu de autorități. În loc de 14 persoane, pentru a fi respectată distanțarea socială, în microbuz urcă 7 persoane. Niște microbuze pe jumătate goale ne costă mai mult decât un avion plin”.

Marty Claasse conduce o plantație de sparanghel în Turnhout. Are, an de an, muncitori sezonieri din România: ”Mi-e teamă că, mai târziu, n-o să mai fie posibil să se zboare. Deci, în anul acesta, lucrătorii au venit mai devreme. În caz contrar, peste câteva săptămâni, aș avea criză de personal”.

Aeroportul Eindhoven: ”Respectarea normelor și a supravegherii trebuie îmbunătățită”

Un purtător de cuvânt al aeroportului a afirmat pentru AD că încă ”se lucrează la îmbunătățiri pentru prevenirea răspândirii coronavirusului”. Sunt mesaje pentru a informa călătorii despre importanța păstrării distanței sociale de 1,5 metri, mesaj este transmis în mod regulat în engleză și olandeză. Îmcepând de sâmbătă, sunt broșuri în diferite limbi est-europene ”pentru a informa călătorii”. Pentru a gestiona mai bine fluxurile de pasageri, a fost angajat un manager de aeroport suplimentar.

Aeroportul din Eindhoven.

Wizz Air a suspendat abia azi rutele spre Olanda

Libertatea a contactat și compania Wizz Air.

”Wizz Air operează doar curse normale, de linie, către Eindhoven, cu un zbor zilnic din Budapesta și trei zboruri săptămânale din Cluj-Napoca. Deoarece și alte rute sunt conectate cu Eindhoven, se poate ca mai multe zboruri Wizz Air să ajungă într-o zi la această destinație. În săptămâna care a trecut, Wizz Air a continuat să opereze zboruri către Olanda pentru a facilita repatrierea clienților sau pentru cei care au nevoie să călătorească pentru probleme urgente”, ne-a transmis compania.

Toate aeronavele care aterizează în Eindhoven au avut gradul de încărcare afectat de cererea actuală semnificativ mai redusă pe piața aviației. Deoarece există noi restricții începând de astăzi, toate rutele dintre România și Olanda sunt suspendate până pe 18 aprilie. Reprezentanții companiei, pentru Libertatea:

”Hrana regilor” reduce riscul producerii bolilor de inimă

Sparanghelul este o legumă pretențioasă și prețioasă. Dacă nu este culeasă la timp, își schimbă culoarea și textura.

Beneficiile consumului de sparanghel sunt: detoxifiază, are proprietăţi anti-îmbătrânire, este considerat afrodiziac, protejează împotriva cancerului, ameliorează durerile şi inflamaţiile din corp, previne osteoporoza, reduce riscul de boli de inimă şi malformaţiile congenitale.

Sparanghelul este o sursă excelentă de vitamine, fibre, fosfor, potasiu şi proteina. În străinătate, sparanghelul este socotit ”aurul alb”.

Însuşi regele Ludovic al XIV-lea a dispus construirea de solarii speciale, pentru a se bucura de sparanghel tot timpul anului, leguma căpătând astfel titulatura de ”hrana regilor”.

17,5 euro costă kilogramul de sparanghel în Olanda.

FOTO: Jean Pierre Reijnen/ DCI Media

GSP.RO Italia respiră: bilanțul din ultima zi confirmă faptul că numerele sunt în scădere

HOROSCOP Horoscop 6 aprilie 2020. Leii pot deveni ușor un exemplu pentru cei din jur