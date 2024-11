„Acesta este un moment foarte întunecat pentru oraș, pentru care îmi este profund rușine. Criminalii antisemiți au atacat și agresat vizitatorii orașului nostru, în acțiuni de lovire și fugă”, a spus Femke Halsema.

Măsurile de urgență se aplică Amsterdamului și suburbiilor Amstelveen din sud. Poliția va putea efectua percheziții suplimentare, iar interzicerea protestelor și a acoperirii feței este acum în vigoare. Clădirile care ar putea fi vizate vor fi protejate.

Anterior, imaginile distribuite pe rețele sociale i-au arătat pe suporterii lui Maccabi Tel Aviv dărâmând steaguri palestiniene în centrul Amsterdamului.

After rampaging through the streets of Amsterdam day and night tearing down Palestinian flags and singing “kill all the Arabs,” the rabid fans of Israeli football club, Maccabi, finally got their asses rightly kicked. ⚽️



And now, people are calling it a pogrom. 😂 Just stop. pic.twitter.com/uBmDvSz872