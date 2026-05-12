Evaziunea fiscală, un trend tot mai comun în economia românească

Adrian Nica a povestit în cadrul unei conferințe de presă organizate cu ocazia lansării International Fiscal Association (IFA) România ca autoritățile de control fiscal au descoperit recent un caz grav de evaziune fiscală, în care un român, proprietarul unei firme de curățenie, și-a achiziționat un Ferrari și l-a trecut pe firmă.

Odată cu achiziția, bărbatul a apărut în vizorul ANAF. După câteva controale amănunțite, procurorii au descoperit că firma bărbatului făcuse evaziune fiscală, prejudiciul ridicându-se la 18 milioane de lei.

„O să vindem un Ferrari curând, am văzut că un cetățean și-a luat pe firma de curățenie. Am cercetat și am descoperit evaziune fiscală de 18 milioane de lei”, a explicat Nica.

În același timp, directorul ANAF recunoaște faptul că autoritățile române s-au inspirat în modul de acțiune de la cele italiene, care controlează persoanele care își achiziționează mașini de lux.

„Exista un caz al unui fotbalist român, care s-a transferat în Italia și imediat și-a cumpărat un Aston Martin. În următoarea lună, a fost oprit pe stradă de 2-3 ori de Guardia di Finanza, care l-au întrebat de unde a avut banii. Acesta e un exemplu care circulă la noi în ANAF”, a mai declarat Adrian Nica.

România are peste 12.000 de contribuabili cu risc

Directorul ANAF, Adrian Nica, a explicat în cadrul unei conferințe de presă cu ocazia lansării International Fiscal Association (IFA) România, faptul că în țara noastră peste 12.000 de contribuabili au un profil cu risc ridicat pentru evaziune fiscală.

„Nu ne cunoaștem contribuabilii. În aprilie am identificat circa 12.000 de contribuabili cu profil de risc ridicat. Vom verifica pas cu pas pe teren și vom împărții contribuabilii onești și cei pe altă cale. E îngrijorător”, a explicat Adrian Nica.

În încercarea de a facilita munca internă a ANAF, dar și relația dintre contribuabili și instituție, directorul ANAF vrea să introducă mai multe modele de Inteligență Artificială pentru detectarea contribuabililor cu risc, evaziunilor fiscale și asistența.

„Sunt multe neajunsuri. Vrem să îmbunătățim multe activități. Spre exemplu, pentru asistența contribuabililor durează luni de zile până primești un punct de vedere”, a mai explicat Nica.

În plus, potrivit directorului ANAF, de la momentul intrării în spațiul Schengen, ANAF nu reușește să culeagă informațiile din celelalte state membre, deși România schimbă informații cu statele respective și au acces la toate plățile realizate cu cardul.