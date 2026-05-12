România are peste 12.000 de contribuabili cu risc

Directorul ANAF, Adrian Nica, a explicat, în cadrul unei conferințe de presă cu ocazia lansării International Fiscal Association (IFA) România, faptul că în țara noastră peste 12.000 de contribuabili au un profil cu risc ridicat pentru evaziune fiscală.

„Nu ne cunoaștem contribuabilii. În aprilie am identificat circa 12.000 de contribuabili cu profil de risc ridicat. Vom verifica pas cu pas pe teren și vom împărți contribuabilii onești și cei pe altă cale. E îngrijorător”, a explicat Adrian Nica.

ANAF vrea să introducă AI pentru angajați și contribuabili

În încercarea de a facilita munca internă a ANAF, dar și relația dintre contribuabili și instituție, directorul ANAF vrea să introducă mai multe modele de Inteligență Artificială pentru detectarea contribuabililor cu risc, evaziunilor fiscale și asistența.

„Sunt multe neajunsuri. Vrem să îmbunătățim multe activități. Spre exemplu, pentru asistența contribuabililor durează luni de zile până primești un punct de vedere”, a mai explicat Nica.

În plus, potrivit directorului ANAF, de la momentul intrării în spațiul Schengen, ANAF nu reușește să culeagă informațiile din celelalte state membre, deși România schimbă informații cu statele respective și au acces la toate plățile realizate cu cardul.

„2,3 miliarde de lei, datorii la buget, pe care societățile comerciale nu le plătesc pentru că nu mai au cont bancar și nu mai pot avea popriri. Nu merge să tratăm astfel de contribuabili la fel ca pe cei care plătesc cu două zile mai devreme. Se vor intensifica controalele”, a declarat Nica.

Potrivit directorului ANAF, odată cu implementarea noilor instrumente de monitorizare dotate cu inteligență artificială, rezultatele ar urma să se vadă în doar 3-4 luni.