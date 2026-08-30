Cea mai mare schimbare este că plata integrală a banilor acumulați la Pilonul 2 nu va mai fi posibilă, ci doar în tranșe.

Noua lege permite o plată unică, de maximum 30% din suma strânsă, la cerere, înainte de începerea pensiei lunare.

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Restul de bani strânși la pensiile private Pilon 2 va fi distribuit în plăți lunare, pe o perioadă de cel puțin opt ani.

Totuși, implementarea efectivă ar putea dura mai mult, din cauza procedurilor administrative și de autorizare necesare.

Un alt aspect important este că suma acumulată trebuie să fie mai mică decât valoarea pensiei minime garantate (1.281 lei) înmulțită cu 12, pentru a beneficia de anumite condiții.

Rata de înlocuire, acum la 47%, ar putea scădea la 30-35% în următorii 15-20 de ani, potrivit președintelui Asociației pentru Plata Pensiilor Private, Cristian Pascu.

Soluțiile propuse pentru a evita acesta asptect includ creșterea contribuției la Pilonul 2, amânată de peste un deceniu, sau facilități fiscale pentru dezvoltarea fondurilor private din Pilonii 3 și 4.

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Dar este o excepție pentru conturile mici. Potrivit legii, dacă activul personal nu depășește 15.372 de lei – echivalentul a 12 indemnizații sociale, valoarea pensiei minime fiind de 1.281 de lei – banii se plătesc integral, ca plată unică sau eșalonat pe cel mult 12 luni.

Există o distribuție inegală a valorii conturilor: 70% din totalul activelor sunt deținute de doar 25% dintre contribuabili, iar 20% dintre aceștia dețin sume mai mici de 1.834 de lei, arată ASF.

Potrivit reprezentanților de la Casa de Pensii, numărul românilor care au ajuns la vârsta pensionării a crescut constant în ultimul an, iar cei care au ieșit la pensie și-au retras întreaga sumă din contul privat de pensii Pilon 2. Foarte puțini au preferat plățile eșalonate.

Pentru banii de pensie din Pilonul 2 care depășesc 3.000 de lei se plătesc CASS și impozit, potrivit regulilor fiscale în vigoare.

Activele de la Pilonul 2 de pensii au ajuns la aproximativ 247 de miliarde de lei, adică 47 de miliarde de euro, la sfârșitul lunii iulie 2026. În sistem sunt aproximativ 8,5 milioane de conturi, potrivit cifrelor de la Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR).