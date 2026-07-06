Activele fondurilor de pensii: creștere de 37% într-un an

Potrivit raportului ASF, 95% din investițiile fondurilor de pensii administrate privat sunt realizate în active românești, majoritatea denominate în lei.

O mare parte a instrumentelor românești sunt reprezentate de titluri de stat sau acțiuni listate la BVB, se menționează în document.

8,5 milioane de români dețin 227,5 miliarde de lei, la pensiile private Pilon 2. Sunt creșteri cu 37% față de aceeași dată din 2025

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale, Chat GPT

La finalul lunii mai 2026, titlurile de stat aveau cea mai mare pondere în structura activelor, totalizând 145,39 de miliarde de lei (63,9%), urmate de acțiuni cu 63,13 miliarde de lei (27,7%), fonduri de investiții cu 7,76 miliarde de lei (3,4%) și obligațiuni corporative cu 7,63 miliarde de lei (3,4%).

Contribuțiile lunare: creșteri și scăderi

În luna mai 2026, contribuțiile încasate de fondurile de pensii private au însumat 2,09 miliarde de lei.

De la începutul anului și până în martie 2026, contribuțiile brute virate au ajuns la 5,77 de miliarde de lei, cu 11% mai mult față de aceeași perioadă din 2025.

Totuși, în martie, contribuțiile lunare au scăzut cu 3,5% comparativ cu decembrie 2025, ajungând la 1,81 de miliarde de lei, în timp ce contribuția medie per participant a crescut cu 2,8%, ajungând la 419 lei.

O nouă inițiativă legislativă, depusă recent la Senat și susținută transpartinic de parlamentari din toate formațiunile politice (PSD, AUR, PNL, UDMR și USR), propune o schimbare importantă pe piața pensiilor private din România: permiterea investițiilor în industria de apărare.

Peste 8,5 milioane de români, la Pilonul 2 de pensii

La finalul lunii mai 2026, numărul total al participanților la Pilonul 2 era de 8.532.898, conform aceleiași surse.

În prezent, în cadrul Pilonului 2 sunt active șapte fonduri de pensii private: Aripi, AZT Viitorul Tău, BCR, BRD, Metropolitan Life, NN și Vital.

Totuși, doar 4,6 milioane de participanți contribuie în mod regulat, lună de lună, cu 4,75% din venitul brut, ca parte a contribuției de asigurări sociale (CAS) de 25%.

„Cei peste 8,5 milioane de participanți la Pilonul II reprezintă toate persoanele înscrise în sistem de-a lungul timpului, din 2007 până la 31 martie 2026. Mulți dintre aceștia nu mai contribuie din diverse motive: fie nu mai lucrează, fie au emigrat sau fac parte din sisteme speciale de pensii”, se arată în raportul ASF.

Banii din Pilonul 2 de pensii, 11% din PIB-ul țării

Un aspect important relevat de raport este distribuția inegală a valorii conturilor. 70% din totalul activelor sunt deținute de doar 25% dintre participanți, iar 20% dintre aceștia au în conturi sume mai mici de 1.834 de lei.

„Cel mai mare cont are o valoare de 3,72 de milioane lei, iar cel mai mic are o valoare de 1 leu. Totodată, 20% dintre participanți dețin active sub valoarea de 1.834 de lei”, informează ASF.

Banii din Pilonul 2 sunt al doilea cel mai valoros activ financiar al populației, după depozitele bancare, precum și singura sursă de economisire pe termen lung pentru români, în special pentru cei cu venituri mici. Sumele acumulate în Pilonul 2 au ajuns la circa 11% din Produsul Intern Brut al țării.

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