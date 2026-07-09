Aceste investiții sunt realizate în proporție de 95% în active românești, majoritatea denominate în lei.

Pensie medie a unui român la Pilonul 2: 27.500 de lei

„O mare parte a instrumentelor româneşti sunt reprezentate de titluri de stat sau acţiuni listate la BVB”, se arată în raportul ASF.

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

La finalul lunii mai 2026, titlurile de stat dominau structura activelor cu 63,9% (145,39 miliarde de lei), urmate de acțiuni (27,7%), fonduri de investiții (3,4%) și obligațiuni corporative (3,4%).

Contribuțiile lunare înregistrate au fost de 2,09 miliarde de lei în mai 2026, iar contribuția medie per participant a fost de 453 de lei.

Fondurile de pensii private obligatorii, cunoscute ca Pilonul 2, au în prezent 8.532.898 de participanți, cu o medie de 27.500 de lei per cont.

Cu toate acestea, există o distribuție inegală a valorii conturilor: 70% din totalul activelor sunt deținute de doar 25% dintre contribuabili, iar 20% dintre aceștia dețin sume mai mici de 1.834 de lei, arată ASF.

Care este cea mai mică și cea mai mare pensie la Pilonul 2

„Cel mai mare cont are o valoare de 3,72 milioane de lei, iar cel mai mic are o valoare de 1 leu”, precizează raportul.

Pilonul 2 de pensii este format din fondurile Aripi, AZT Viitorul Tău, BCR, BRD, Metropolitan Life, NN și Vital.

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Aceste fonduri reprezintă a doua cea mai importantă sursă financiară a românilor, după depozitele bancare, și singura formă de economisire pe termen lung accesibilă majorității populației.

Activele Pilonului 2 echivalează cu circa 11% din Produsul Intern Brut al României, subliniind rolul său crucial în economia națională.

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