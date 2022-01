Doi dintre membrii familiei au ajuns la spital după intervenția poliției, una cu traumatisme la cap și abdomen, cealaltă cu o fractură de humerus, arată comunicatul Asociației pentru Apărarea Drepturilor Omului în România – Comitetul Helsinki. Acum, după decizia CEDO, statul român trebuie să plătească uneia dintre victime 10.000 de euro, iar celorlaltor membri ai familiei, câte 3.000 de euro.

„Am fost împins în capota mașinii”

Potrivit comunicatului trimis marți de APADOR-CH, o familie din București a sunat la 112 pe 31 iulie 2016, temându-se de violența fostului soț asupra uneia dintre membrele familiei. La fața locului au sosit mai multe echipaje de poliție.

Cei nouă agenți „au folosit o forță disproporționată pentru a imobiliza, încătușa și duce la secție pe toți membrii familiei”, sub pretextul identificării, deși aceștia le-au arătat polițiștilor buletinele de identitate.

„Am chemat poliția și am fost întrebat cine sunt, le-am spus că sunt fratele lui R. și mi-au cerut buletinul de identitate. Mi-am scos portofelul și când am vrut să-mi scot buletinul am fost împins în capota mașinii, cu mâinile încătușate la spate, fără să mi se spună de ce. Am fost băgat cu forța în mașina de poliție și dus la secția de poliție nr. 15… înainte de asta am stat încă 10 minute și am asistat cum mama și surorile mele au fost amenințate cu o armă de către polițiștii care m-au încătușat”, a declarat victima în cadrul anchetei.

Toți membrii familiei au fost duși la audieri la Secția 15 de poliție, unde reclamanții au fost loviți, agresați de către agenți, arată APADOR-CH.

În urma incidentului două dintre victime au fost internate a doua zi în spital a doua zi. Potrivit certificatelor medico-legale, una dintre ele a suferit traumatisme la cap și traumatism abdominal, care au necesitat nouă zile de tratament medical, iar cea de-a doua a suferit o fractură de humerus, care a necesitat mai multe intervenții chirurgicale și în total 110 zile de îngrijire medicală.

De asemenea, alți doi membri ai familiei au suferit în urma interacțiunii cu poliția traumatisme care au necesitat zile de îngrijiri medicale.

Cele patru persoane au pus plângere penală împotriva agenților, iar cercetarea a fost încredințată Serviciului Control Intern al Poliției București, care a audiat polițiștii, reclamanții și doi martori propuși de poliție, declarațiile polițiștilor și ale martorilor fiind similare.

Pe 8 martie 2017, Parchetul de pe lângă Judecătoria București a clasat plângerea, pe motiv că intervenția poliției a fost legală, soluția rămânând aceeași și după contestația făcută de reclamanți în fața instanței de judecată.

În raportul de intervenție, reclamanții ar fi refuzat să-și spună identitatea și ar fi fost agresivi atât verbal, cât și fizic față de agenți, iar acesta ar fi fost motivul pentru care poliția ar fi fost forțată să folosească forța.

Ce a constatat CEDO

În decizia pronunțată la finalului anului trecut, judecătorii europeni au admis că în acest caz a existat o încălcare a articolului 3 din Convenție, respectiv interzicerea torturii și a tratamentelor inumane și degradante.

„CEDO consideră că era de datoria statului român să ancheteze minuțios modul în care s-au petrecut faptele, întrucât rănile produse de polițiști reclamanților au fost foarte grave și „nu par la prima vedere compatibile cu utilizarea tehnicilor de imobilizare”, transmite Apador-Ch.

Mai mult, judecătorii europeni au constatat că au existat neajunsuri în desfășurarea anchetei, amintind că o anchetă eficientă este aceea în care cei care anchetează faptele trebuie să fie independenți ierarhic și instituțional de părțile implicate, or în speță ancheta a fost condusă de colegi ai polițiștilor acuzați.

Statul român a fost condamnat de CEDO să le plătească reclamanților despăgubiri pentru prejudiciul moral cauzat (10.000 de euro uneia dintre victime și câte 3.000 de euro fiecăruia dintre ceilalți membri ai familiei) și să achite toate cheltuielile de judecată.

