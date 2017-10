Românul rănit în atacul armat din Las Vegas a publicat pe pagina sa de Facebook un mesaj lung în care a povestit tot ce s-a întâmplat în aceea noapte, dar și sentimentele pe care le trăiește acum. „Am coșmaruri. Zgomotele puternice mă fac să sar în sus de frică”, a scris el.

„Am fost mereu de părere că aceia care își petrec Revelionul pe Las Vegas Strip sunt nebuni, pentru că, din păcate, cu toate atacurile teroriste care au avut loc în lume, m-am așteptat întotdeauna să aibă loc unul și aici. Nu m-aș fi gândit niciodată însă că voi fi și eu victima unuia” – așa își începe Luca Iclodean mesajul postat pe pagina de Facebook. El lucra la unul dintre barurile amplasate pentru festivalul de muzică Route 91, atunci când Stephen Paddock a deschis focul.

Românul spune că și-a dat seama imediat că cineva trage asupra lor. A fugit și s-a ascuns într-o rulotă unde erau depozitate butoaie cu bere, însă a fost lovit de un glonț care i-a ratat inima la mică distanță. El a fost salvat de o tânără pe care abia o cunoscuse. Ajuns la spital, doctorii i-au îndepărtat o treime din plămân și au reușit să îl stabilizeze, cu toate că Luca ajunsese la spital în stare critică.

„În acele momente, voiam doar să îi spun mamei cât de mult o iubesc și să o mai îmbrățișez o dată. Am crezut că nu voi mai revedea pe nimeni. Ultimul lucru pe care mi-l amintesc e că zăceam la urgențe și cineva mă ținea de mână și îmi spunea: familia ta e aici, mă duc să o aduc pe mama ta. Până la urmă, am încetat să mă mai lupt. Am închis ochii și apoi… un miracol s-a întâmplat și i-am deschis. Am deschis ochii în urma operației, într-o cameră de spital, înconjurat de oamenii pe care îi iubesc. Nu mi-a venit să cred”, mai scrie Luca.

Bilanațul atacului armat este unul sângeros. 58 de oameni au fost uciși și aproape 500 au fost răniți. Supraviețuitorii spun însă că nu vor uita niciodată clipele trăite, la fel ca și Luca Iclodean.

„Rănile fizice se vor vindeca, însă ce s-a întâmplat în noaptea aceea…voi purta cu mine toată viața. Am coșmaruri. Zgomotele puternice și bruște mă fac să sar în sus de frică. Mă gândesc că nu sunt în siguranță în niciun loc public în care merg. (…) Zâmbeam și râdeam tot timpul. Acum, mi-e teamă că un bărbat cu un glonț mi-a furat aceste lucruri. Prima noapte în care am dormit singur m-am urcat în pat și am plâns”, a mai scris Luca Iclodean pe pagina sa de Facebook.

Ancheta în cazul atacului, cel mai sângeros din istoria Statelor Unite, este încă în desfășurare. Deși viața lui Stephen Paddock a fost cercetată în detaliu, autoritățile încă nu au descoperit ce l-a împins pe acesta să tragă cu o armă automată asupra mulțimii.

