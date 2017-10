Atac armat în Las Vegas. Cel puțin un bărbat înarmat a deschis focul la un festival de muzică, în zona cazinoului Mandalay.

UPDATE ora 9:48. Poliția transmite că cel puțin un agresor a deschis focul în timpul concertului. Cel puțin două persoane au fost ucise.

Polițiștii din Las Vegas au intervenit în zona cazinoului Mandalay, unde s-a deschis focul în timpul unui concert de muzică country.

Imaginile filmate arată cum sute de persoanese adăpostesc din calea gloanțelor.

TERROR IN VEGAS: Mass shooting attack at music festival at Mandalay Bay. Reports of multiple casualties. Police confirmed they were responding to “reports of an active shooter” at or around the casino. pic.twitter.com/2CA5C1lpTj

