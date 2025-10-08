„Sunt prea puține femei rome care reușesc să se lupte cu sistemul și să iasă din situații de violență”

Femeile care trăiesc în comunități vulnerabile sunt, din păcate, și mai expuse diverselor forme de abuzuri. Ce rezultă din două fenomene sociale negative, discriminare sistemică și violență domestică? 

„Din păcate, sunt prea puține femei rome care reușesc să se lupte cu sistemul și să iasă din situații de violență. Există mult rasism, există dublul standard al autorităților atunci când vine vorba de femei rome, există prea puține resurse pe care acestea să le acceseze. Și, de asemenea, există și multă lipsă de suport din partea propriei comunități. 

La toate acestea se adaugă și altă realitate – trăim într-o societate care pe noi, ca femei rome, ne percepe mai rezistente la durere și la suferință, ceea ce determină o desensibilizare și, de fapt, nepăsare față de nevoile noastre reale. Această percepție falsă este întreținută și de sistemul rasist care ignoră complexitatea experiențelor trăite de noi și justifică lipsa de sprijin, lipsa de empatie și lipsa de intervenție atunci când avem nevoie”, explică, într-un interviu pentru Libertatea, Roxana Oprea. 

Cum a scăpat Sebastian Ghiță de cinci dosare de corupție în care era cercetat.  Al șaselea dosar, șanse mari să fie „prescris”
Recomandări
Cum a scăpat Sebastian Ghiță de cinci dosare de corupție în care era cercetat.  Al șaselea dosar, șanse mari să fie „prescris”

Roxana Oprea este activistă feministă romă în cadrul Asociației E-Romnja și doctorandă a Facultății de Științe Politice, Universitatea din București.

Roxana Oprea. Captura Youtube : Centrul Filia
Roxana Oprea. Captură YouTube: Centrul Filia

Libertatea: În acest an, societatea civilă și presa au atras într-un mod mai concentrat atenția asupra efectelor devastatoare pe care le are violența domestică asupra femeilor. În România, femicidul este, din păcate, un fenomen recurent și slab combătut de instituțiile statului. Ce ne puteți spune din perspectiva femeilor rome, se confruntă ele cu violența domestică? 
Roxana Oprea: Da, așa este, violența extremă împotriva femeilor a căpătat mai multă vizibilitate, să spunem așa, în ultima vreme. Sunt tot mai multe voci care aduc subiectul pe agenda publică, dar în același timp, trebuie să observăm că răspunsul instituțional, dar și societal la violență este adesea post-factum, reactiv, nu preventiv. 

Ne indignăm public și ieșim la proteste când femeile sunt omorâte, ceea ce nu este greșit! Dar de multe ori, ignorăm semnele care anunță posibile tragedii, trecem cu vederea formele subtile de abuz și de violență, care într-un final se transformă în drame sau tragedii. Trăim în continuare într-o societate care romantizează pedofilia și violența sexuală împotriva minorelor, care normalizează violența de gen sub toate formele ei. 

Nu este de mirare că cele mai urmărite emisiuni TV obiectifică sau sexualizează femeia, iar exploatarea, abuzul sau violența împotriva femeilor devin subiecte de divertisment care se vând bine. De la începutul anului, peste 40 de femicide au avut loc în România, iar autoritățile sunt în continuare depășite, își pasează responsabilitatea de la unii la alții și fac prea puțin pentru a preveni aceste atrocități împotriva femeilor. 

„Se așteaptă de la ele să suporte, să tacă, să nu reclame, să nu-și bage partenerii la pușcărie”

– Cât de eficient protejează statul femeile din comunitățile vulnerabile?
– Femeile rome se confruntă cu violență domestică, însă e bine să nu cădem în capcana prejudecăților care ar putea sugera ideea că anumite grupuri sau etnii sunt mai predispuse la violență. Violența este un fenomen structural, nu etnic, nu cultural. Violența nu este mai frecventă la femeile rome, ci statul le protejează mai puțin. Pentru că, în realitate, atunci când ne referim la relația cu autoritățile (poliție, asistență socială, justiție etc.), femeile rome se confruntă, de cele mai multe ori, cu discriminare și rasism instituțional și din acest motiv, șansele să fie crezute sau să aibă acces la servicii sociale, de protecție sau justiție sunt mult mai mici. 

Scurgere de substanțe toxice și iritante la rafinăria Petromidia din Năvodari. Mirosul înțepător se simțea, în special, noaptea
Recomandări
Scurgere de substanțe toxice și iritante la rafinăria Petromidia din Năvodari. Mirosul înțepător se simțea, în special, noaptea

În același timp, să nu uităm că femeile rome se confruntă și cu multă presiune din partea propriei comunități, pentru că se așteaptă de la ele să suporte, să tacă, să nu reclame, să nu-și bage partenerii la pușcărie, să-și păstreze loialitatea față de familie și față de comunitate, să nu-și facă familia de râs. 

Este adevărat că toate acestea nu sunt neapărat specifice comunității rome, ci se regăsesc în multe medii conservatoare, tradiționaliste, patriarhale, dar diferența este că, în cazul femeilor rome, toate aceste bariere creează și mai multă marginalizare și invizibilizare. 

Pentru că, spre exemplu, atunci când vor să reclame, femeile rome sunt descurajate să vorbească, nu sunt crezute sau sunt tratate cu suspiciune de către poliție sau alte instituții care ar trebui să le ofere sprijin. Pentru că rasismul și discriminarea cu care se confruntă din partea statului și a societății le lasă fără prea multe alternative în fața violenței. 

– Ce rezultă din două fenomene sociale negative, discriminare sistemică și violență domestică? 
– Când discriminarea sistemică se intersectează cu violența domestică, în cazul femeilor rome, vorbim despre un sistem opresiv care întreține un cerc vicios extrem de greu de combătut. Când discriminarea se întâlnește cu violența, rezultă și mai multă violență împotriva femeilor rome. Pentru că, de fapt, cele două fenomene se potențează reciproc, generând situații în care femeile rome vor fi și mai vulnerabile, și mai expuse, și mai lăsate pe dinafară. 

Un exemplu care-mi vine în minte este cazul Floricăi Moldovan, o mămică romă din Zalău, cu multiple vulnerabilități care în 2019 a fost bătută de un șofer de autobuz (fost polițist) și împiedicată să folosească acest mijloc de transport. 

Femeia a încercat să solicite ajutor prin 112, însă operatoarea care a preluat acest apel de urgență a drăcuit-o și a discriminat-o. Cu ajutorul unor ONG-uri, cazul a ajuns în instanță, însă în loc să-și găsească dreptatea în justiție, femeia romă a fost găsită vinovată pentru tulburarea liniștii și ordinii publice și obligată să achite o amendă de 1.800 de lei, transformată în 180 de zile de închisoare în caz de neplată. 

În plus, femeia a trebuit să plătească și 800 de lei taxă de judecată, iar agresorul ei a scăpat doar cu suspendare. Este un caz de manual care demonstrează cât de profundă este discriminarea și cât de ușor justiția trece cu vederea actele de violență împotriva femeilor rome. 

Același tipar se repetă, spre exemplu, și în cazul căsătoriilor forțate sau între copii, când autoritățile, în loc să intervină prompt pentru a proteja victimele minore, se spală pe mâini invocând argumentul cultural. Adică încă suntem la acest nivel: autorități care motivează cultural violența împotriva fetelor și femeilor rome, lipsă de responsabilitate, blamarea victimei, drepturi încălcate sau puse mereu sub semnul întrebării. 

În multe comunități, femeile rome, victime ale violenței domestice, nu merg să reclame situațiile de violență prin care trec din lipsă de încredere, iar neîncrederea lor vine din experiențe anterioare cu autoritățile, care, în loc să le sprijine, le-au batjocorit, umilit sau dat afară din instituții. Și îmi pare rău să spun, există multă presiune și descurajare chiar din partea comunității rome. 

Violența împotriva fetelor și femeilor rome este în continuare băgată sub preș, mușamalizată sau considerată o problemă care trebuie gestionată exclusiv în interiorul comunității. Există o tăcere apăsătoare care se impune și care nu face altceva decât să distrugă destine. 

– În aceste condiții, cum reușesc aceste femei să se apere? 
– Din păcate, sunt prea puține femei rome care reușesc să se lupte cu sistemul și să iasă din situații de violență, din motivele explicate anterior. Există mult rasism, există dublul standard al autorităților atunci când vine vorba de femei rome, există prea puține resurse pe care acestea să le acceseze. Și, de asemenea, există și multă lipsă de suport din partea propriei comunități. La toate acestea se adaugă și altă realitate – trăim într-o societate care pe noi, ca femei rome, ne percepe mai rezistente la durere și la suferință, ceea ce determină o desensibilizare și, de fapt, nepăsare față de nevoile noastre reale. Această percepție este întreținută și de sistemul rasist, care ignoră complexitatea experiențelor trăite de noi și care justifică lipsa de sprijin, lipsa de empatie și lipsa de intervenție atunci când avem nevoie. 

„O femeie romă ajunge să lupte pe mai multe fronturi, pentru că abuzurile vin din mai multe părți”

– De ce ar avea ele nevoie pentru a se apăra de abuzuri? 
– Atunci când o femeie romă este abuzată, nu vorbim doar de violență domestică ca fenomen izolat pe care-l tratăm prin prisma relației inegale dintre victimă și agresor, ci vorbim și despre un sistem complex de violență structurală care discriminează, marginalizează și eșuează în a proteja unele dintre cele mai vulnerabile categorii. 

O femeie romă ajunge să lupte pe mai multe fronturi pentru că abuzurile vin din mai multe părți, inclusiv din partea instituțiilor statului, care ar trebui să îi ofere sprijin și protecție, inclusiv din partea propriei comunități. Pentru ca femeile rome să se poată apăra de abuzuri, au nevoie să nu mai fie tratate prin prisma stereotipurilor și prejudecăților lucrătorilor sau funcționarilor din instituții. 

Au nevoie să fie crezute de autorități, au nevoie de acces echitabil la servicii și adaptat nevoilor, au nevoie de sprijin din partea familiei, familiei extinse, comunității etnice, societății în ansamblu.

– Există anumite probleme ale femeilor care trăiesc în comunități patriarhale pe care autoritățile ar trebui să le înțeleagă mai bine? 
– În primul rând, autoritățile trebuie să înțeleagă că violența nu este culturală. La fel de important este ca autoritățile să nu mai valideze sistemele alternative și paralele de „justiție” din cadrul comunității și să intervină conform legilor naționale. 

Să nu mai acționeze conform prejudecăților și stereotipurilor pe care le au cu privire la organizarea sau orânduirea internă a comunităților de romi, adică să nu se mai raporteze la așa-zișii lideri din comunitate ca la instanțe legitime. Fetele și femeile rome au dreptul să trăiască libere, demne, în siguranță, nu să îndure și să trăiască în teroare și sub presiunea sau amenințarea comunităților. 

Violența, indiferent de formele prin care se manifestă, nu poate fi justificată prin invocarea unor argumente de natură culturală, religioasă, tradițională sau de onoare. Toate acestea sunt doar pretexte care mențin și hrănesc sistemele de opresiune împotriva fetelor și femeilor și care, de fapt, compromit orice efort de a trăi într-o societate fără violență, fără discriminare, fără inegalități.

Foto: Inquam Photos / Norbert Nemes

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Cu peste 100 km/h, pe o ploaie torențială, pe A1, o camionetă a început „să danseze” pe șosea: „Ce noroc ai avut, nene!”

Reportajele și anchetele sunt mari consumatoare de timp și resurse. Din acest motiv, te invităm să susții munca jurnaliștilor printr-o donație. Aici găsești mai multe opțiuni prin care poți contribui la dezvoltarea altor materiale similare: libertatea.ro/sustine. Îți suntem recunoscători că ne citești și că ești alături de noi.

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cât de bine seamănă cu mama ei!!! Cum arată Tiphaine, fiica lui Brigitte Macron, și ce-a putut să spună despre tatăl ei vitreg, președintele Franței: ”Scandalul...” A dezvăluit ceva ce i-a lăsat înmărmuriți pe francezi
Viva.ro
Cât de bine seamănă cu mama ei!!! Cum arată Tiphaine, fiica lui Brigitte Macron, și ce-a putut să spună despre tatăl ei vitreg, președintele Franței: ”Scandalul...” A dezvăluit ceva ce i-a lăsat înmărmuriți pe francezi
Decizia la care nimeni nu se mai aștepta! Ilie Bolojan nu s-a mai abținut și a spus lucrurilor pe nume! Ce urmează să se întâmple. Toată lumea trebuie să știe
Unica.ro
Decizia la care nimeni nu se mai aștepta! Ilie Bolojan nu s-a mai abținut și a spus lucrurilor pe nume! Ce urmează să se întâmple. Toată lumea trebuie să știe
Îl recunoști? Celebrul actor, nominalizat de două ori la Premiile Oscar, și-a șocat fanii cu cea mai recentă apariție. A slăbit zeci de kilograme în ultimii ani. Foto
Elle.ro
Îl recunoști? Celebrul actor, nominalizat de două ori la Premiile Oscar, și-a șocat fanii cu cea mai recentă apariție. A slăbit zeci de kilograme în ultimii ani. Foto
gsp
Japonezii au lansat azi noua mașină „copiată după Dacia”: „E doar o versiune rebranduită”
GSP.RO
Japonezii au lansat azi noua mașină „copiată după Dacia”: „E doar o versiune rebranduită”
Oficial! Cauza morții lui Felix Baumgartner a fost stabilită
GSP.RO
Oficial! Cauza morții lui Felix Baumgartner a fost stabilită
Parteneri
Știrea tristă a zilei! Soț și soție, unii dintre cei mai bogați români, loviți ambii de cancer! Detalii tulburătoare de la fiul lor, pe care-l iubește o țară întreagă
Libertateapentrufemei.ro
Știrea tristă a zilei! Soț și soție, unii dintre cei mai bogați români, loviți ambii de cancer! Detalii tulburătoare de la fiul lor, pe care-l iubește o țară întreagă
Apariția de care vorbesc toți românii azi! Vedeta de 52 de ani, pe stradă, într-o rochie transparentă, fără lenjerie intimă. S-a întors cu fața și s-a văzut tot! Nu, nu e Loredana!
Avantaje.ro
Apariția de care vorbesc toți românii azi! Vedeta de 52 de ani, pe stradă, într-o rochie transparentă, fără lenjerie intimă. S-a întors cu fața și s-a văzut tot! Nu, nu e Loredana!
Fosta prezentatoare Antena 1 s-a căsătorit în secret! Primele imagini cu rochia de mireasă cu rochia de mireasă
Tvmania.ro
Fosta prezentatoare Antena 1 s-a căsătorit în secret! Primele imagini cu rochia de mireasă cu rochia de mireasă

Alte știri

Cu peste 100 km/h, pe o ploaie torențială, pe A1, o camionetă a început „să danseze” pe șosea: „Ce noroc ai avut, nene!”
Știri România 15:59
Cu peste 100 km/h, pe o ploaie torențială, pe A1, o camionetă a început „să danseze” pe șosea: „Ce noroc ai avut, nene!”
Român din Germania, arestat după ce a intrat cu mâna goală în două hoteluri și a plecat cu borcanele de bacșiș
Știri România 14:03
Român din Germania, arestat după ce a intrat cu mâna goală în două hoteluri și a plecat cu borcanele de bacșiș
Parteneri
Cum a ajuns comisarul european pentru agricultură să lucreze la o stână din România: „Trebuia să mulgem oile dimineața, să producem brânza”
Adevarul.ro
Cum a ajuns comisarul european pentru agricultură să lucreze la o stână din România: „Trebuia să mulgem oile dimineața, să producem brânza”
El este cel mai talentat jucător de la FCSB. Chiar și magazionerii și bucătarii de la baza din Berceni au recunoscut. „Un fragment de os i se plimba prin picior!”
Fanatik.ro
El este cel mai talentat jucător de la FCSB. Chiar și magazionerii și bucătarii de la baza din Berceni au recunoscut. „Un fragment de os i se plimba prin picior!”
Românii, loviți din plin în 2026: TVA de 24%, accize mai mari și noi taxe
Financiarul.ro
Românii, loviți din plin în 2026: TVA de 24%, accize mai mari și noi taxe
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după etapa a 12-a din Superliga
Cu ce rămânem după etapa a 12-a din Superliga
Pospelov: „Am luat cu mine din Ucraina puterea de a nu renunța niciodată”
Pospelov: „Am luat cu mine din Ucraina puterea de a nu renunța niciodată”
Parteneri
Claudia Iosif, fosta iubită a lui Dorian Popa, face primele declarații despre nunta artistului cu partenera lui, Andreea: „Nu mai este ok să…”
Elle.ro
Claudia Iosif, fosta iubită a lui Dorian Popa, face primele declarații despre nunta artistului cu partenera lui, Andreea: „Nu mai este ok să…”
Lecția de președinție. Traian Băsescu l-a sfătuit pe Nicușor Dan să scape de Bolojan și i-a spus și cum să o facă. "Eu am experiența"
Unica.ro
Lecția de președinție. Traian Băsescu l-a sfătuit pe Nicușor Dan să scape de Bolojan și i-a spus și cum să o facă. "Eu am experiența"
Uluitor! Magda Catone dezvăluie de ce a divorțat de regretatul Șerban Ionescu, după o căsnicie de 30 de ani: ”Am vrut să îi pun oglinda în față și...”
Viva.ro
Uluitor! Magda Catone dezvăluie de ce a divorțat de regretatul Șerban Ionescu, după o căsnicie de 30 de ani: ”Am vrut să îi pun oglinda în față și...”

Monden

Motivul pentru care fiul lui Donald Trump a închis un etaj întreg din hotelul familiei. Gestul lui Barron are legătură cu o femeie
Stiri Mondene 16:04
Motivul pentru care fiul lui Donald Trump a închis un etaj întreg din hotelul familiei. Gestul lui Barron are legătură cu o femeie
Emisiunea Asia Express, scoasă din grilă în această duminică. Ce se întâmplă cu show-ul de la Antena 1
Stiri Mondene 16:00
Emisiunea Asia Express, scoasă din grilă în această duminică. Ce se întâmplă cu show-ul de la Antena 1
Parteneri
Dorian Popa s-a căsătorit în secret! Nunta de vis cu Andreea, pe plajele din Maldive – primele poze + declarațiile mamei artistului
TVMania.ro
Dorian Popa s-a căsătorit în secret! Nunta de vis cu Andreea, pe plajele din Maldive – primele poze + declarațiile mamei artistului
Mama din Dâmboviţa, care a dat foc la casă şi şi-a omorât fiul, s-ar fi sinucis din cauza depresiei
ObservatorNews.ro
Mama din Dâmboviţa, care a dat foc la casă şi şi-a omorât fiul, s-ar fi sinucis din cauza depresiei
Viața secretă a lui Ștefan Hrușcă, în Canada! Îl cheamă STEVEN, are două case superbe, o soție topmodel și doi copii adulți în toată firea. Cum arată doamna Hrușcă
Libertateapentrufemei.ro
Viața secretă a lui Ștefan Hrușcă, în Canada! Îl cheamă STEVEN, are două case superbe, o soție topmodel și doi copii adulți în toată firea. Cum arată doamna Hrușcă
Parteneri
Japonezii au lansat azi noua mașină „copiată după Dacia”: „E doar o versiune rebranduită”
GSP.ro
Japonezii au lansat azi noua mașină „copiată după Dacia”: „E doar o versiune rebranduită”
După ce a căzut în patima băuturii, campioană olimpică șomeră își vinde vila de 1,2 milioane de dolari: „Am făcut toți banii din lume, am pierdut toți banii din lume!”
GSP.ro
După ce a căzut în patima băuturii, campioană olimpică șomeră își vinde vila de 1,2 milioane de dolari: „Am făcut toți banii din lume, am pierdut toți banii din lume!”
Parteneri
Incendiu cu flacără şi degajări mari de fum la acoperişul unor locuinţe din Capitală
Mediafax.ro
Incendiu cu flacără şi degajări mari de fum la acoperişul unor locuinţe din Capitală
ALERTĂ! Centrala nucleară, lovită de o dronă ucraineană
StirileKanalD.ro
ALERTĂ! Centrala nucleară, lovită de o dronă ucraineană
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Promo
Afirmații înșelătoare despre alimente
Advertorial
Afirmații înșelătoare despre alimente
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Wowbiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Cine e dansatoarea de 35 de ani care a murit după ce niște șamani i-au spus să renunțe la tratamentul oncologic
Redactia.ro
Cine e dansatoarea de 35 de ani care a murit după ce niște șamani i-au spus să renunțe la tratamentul oncologic
Fotbalul românesc este în doliu! Ștefan Zofei a murit la vârsta de 72 de ani
KanalD.ro
Fotbalul românesc este în doliu! Ștefan Zofei a murit la vârsta de 72 de ani

Politic

Mizele României pe agricultură în noul Cadru Financiar Multianual. Pașii care trebuie urmați de actorii-cheie pentru a nu pierde miliarde de euro
Analiză
Politică 12:00
Mizele României pe agricultură în noul Cadru Financiar Multianual. Pașii care trebuie urmați de actorii-cheie pentru a nu pierde miliarde de euro
PNL nu va vota ca mamele și veteranii să fie scutiți de plata CASS: „Prioritatea e bugetul”
Politică 07 oct.
PNL nu va vota ca mamele și veteranii să fie scutiți de plata CASS: „Prioritatea e bugetul”
Parteneri
Rachetele Tomahawk ar pune 2.000 de ținte rusești în vizorul Kievului. Există însă o problemă
Spotmedia.ro
Rachetele Tomahawk ar pune 2.000 de ținte rusești în vizorul Kievului. Există însă o problemă
Antrenorul din România care își alerga jucătorii până la epuizare! Mărturii rare din cantonamentele feroce pe care le făcea: „Porneam televizorul şi adormeam cu el aprins”
Fanatik.ro
Antrenorul din România care își alerga jucătorii până la epuizare! Mărturii rare din cantonamentele feroce pe care le făcea: „Porneam televizorul şi adormeam cu el aprins”
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită
Spotmedia.ro
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită