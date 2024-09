Motivul este că președintele PSD, Marcel Ciolacu, a promis inițial că va sprijini proiectul care să îi permită președintelui Iohannis să candideze la parlamentare, dar apoi s-a răzgândit, potrivit surselor din PNL.

Ciolacu i-a răspuns lui Ciucă folosind o afirmație atribuită de o parte a presei președintelui PNL, în care acesta ar fi spus că au discutat pe 3 aprilie acest subiect. „Nici domnul Ciucă, nici domnul Iohannis – împreună sau separat – nu au fost în programul meu pe 3 aprilie! Ca să nu se mai încurce domnul Ciucă în explicații…”, a scris Ciolacu.

UPDATE ora 23.30: Nicolae Ciucă a confirmat că nu a făcut referire la data de 3 aprilie în discuțiile informale cu presa. „Chiar dacă nu a menționat cineva ziua de 3 aprilie, este greu de crezut că domnul Ciolacu își amintește ceva din acea perioadă, dacă a uitat ce a discutat săptămâna trecută!”, a scris Ciucă pe Facebook.

UPDATE ora 20.25: PNL a precizat că informația furnizată pe surse de news.ro, potrivit căreia Ciucă a discutat cu Ciolacu pe 3 aprilie, nu este adevărată.

„Nicolae Ciucă nu a spus (nici off the record, nici in declarația de presă) nimic legat de data de 3 aprilie. A spus doar că în primăvară a avut loc o discuție, în cadrul căreia Ciolacu s-a angajat că PSD va susține amendamentul. Deci postarea făcută de Marcel Ciolacu se bazează pe o invenție”, au transmis reprezentanții liberalilor.

UPDATE ora 19.50: Premierul PSD Marcel Ciolacu a făcut „un singur comentariu”, într-o postare pe Facebook, după ce Nicolae Ciucă a susținut, potrivit news.ro, că au vorbit pe 3 aprilie despre proiectul PNL care să îi permită președintelui Iohannis să candideze la alegerile parlamentare.

Președintele PSD a atașat și programul său oficial din 3 aprilie pentru a-și susține afirmația, însă niciodată pe agenda publică a premierului nu apar și discuțiile politice, acestea nefiind făcute publice.

UPDATE ora 19.30: Fostul ministru PSD al muncii, Marius Budăi, a transmis că PNL rupe Coaliția pentru interese personale: „Domnul Ciucă și PNL sunt dispuși să sacrifice stabilitatea politică a țării doar pentru a asigura un loc președintelui Iohannis în Senat. Este o atitudine de-o inconștiență înfiorătoare, care pune în pericol parcursul previzibil al României într-un context internațional delicat”.

Mesaje similare au fost transmise de mai mulți membri ai partidului condus de premierul Marcel Ciolacu.

UPDATE ora 17.00: Prin vocea senatorului PSD Florian Bodog și a fostului preşedinte PSD al Camerei Deputaţilor Alfred Simonis, partidul condus de Marcel Ciolacu a criticat intenția PNL de a rupe coaliția după alegeri: „Vor să dea foc ţării pentru că nu vrem să îi dăm un loc de muncă lui Iohannis”.

***

Știrea inițială: Totul a plecat de la faptul că președintele PSD, premierul Marcel Ciolacu, a promis inițial că sprijină demersul liberalilor privind candidatura președintelui Klaus Iohannis la parlamentare, dar apoi șeful PSD s-a răzgândit, susțin sursele liberale citate de Libertatea.

În acest context, Ciucă s-a arătat deranjat. „Nicolae Ciucă nu va mai merge la ședințele de coaliție pe chestiuni politice, nu mai are ce să discute despre aceste aspecte. Doar pe chestiuni guvernamentale, dacă va fi cazul. Nu vrea să mai discute cu Ciolacu după ce a făcut”, au precizat sursele din PNL.

Acestea susțin că Ciucă s-a supărat și pentru că Marcel Ciolacu nu l-a mai sunat după ce PSD a decis oficial că nu sprijină demersul PNL privind candidatura lui Klaus Iohannis la alegerile parlamentare.

„Este supărat pentru că așa ceva nu se face între doi parteneri de coaliție. Ciolacu putea să îl sune după decizia lor. Din punct de vedere politic, Ciucă nu va mai discuta cu Ciolacu și nu îl va mai suna”, au spus sursele din PNL.

Ciucă nu mai vrea să fie premier

Liberalii mai susțin că Nicolae Ciucă nu va mai accepta să revină premier, dacă va pierde alegerile prezidențiale: „Niciodată în viața lui nu s-a întors pe vreo funcție pe care a ocupat-o. Nu va mai fi premier”.

„Negociem cu oamenii care au cuvânt. Nu credem că mai e posibilă o coaliție PSD-PNL după alegeri”, au mai spus sursele citate.

Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu sunt candidați la alegerile prezidențiale care vor avea loc pe 24 noiembrie (primul tur) și 8 decembrie (turul al doilea).

PNL a vrut să dea o lege pentru Iohannis, Ciolacu nu a fost de acord

PNL a depus săptămâna trecută în Parlament un amendament de modificare a legii, astfel încât șeful statului să poată deveni parlamentar, după ce îi expiră mandatul, dacă își va dori acest lucru. Practic, potrivit modificării legii cerute de PNL, Iohannis nu va trebui să demisioneze din funcție înaintea alegerilor parlamentare din 1 decembrie.

Dar președintele PSD, premierul Marcel Ciolacu, a explicat luni, 23 septembrie, într-o discuție cu jurnaliștii, că, din punctul său de vedere, nu este normal să fie dată o lege cu dedicație pentru șeful statului: „Nu îl susțin pentru că nu cred că este o urgență și nu cred că este corect să facem o lege pentru un singur om. Este însă corect să aibă dreptul să candideze și să fie ales”.

La scurt timp, membrii Biroului Permanent Naţional al PSD au decis să nu voteze proiectul de modificare a legii propus de PNL.

Apoi, PNL a anunțat oficial că nu va mai pune pe ordinea de zi a Biroului Permanent al Senatului dezbaterea amendamentului până când nu va primi un răspuns din partea Biroului Electoral Central. Partidul condus de Nicolae Ciucă, președinte al Senatului, a sesizat BEC în urma deciziei Consiliului Legislativ, care a avizat propunerea PNL, dar cu „observaţii şi propuneri”.

Alegerile parlamentare vor fi pe 1 decembrie, iar mandatul președintelui Iohannis expiră pe 21 decembrie.

