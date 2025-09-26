Acest acord ar putea consolida capacitatea Beijingului de a invada Taiwanul, conform analiștilor. Documentele dezvăluie o cooperare militară tot mai strânsă între cele două țări.

Principale aspecte ale acordului

Conform documentelor, Rusia va vinde Chinei 37 de vehicule amfibii ușoare BMD-4M, 11 tunuri antitanc autopropulsate Sprut-SDM1 și 11 transportoare blindate aeropurtate BTR-MDM. Valoarea provizorie a contractului este de 584 milioane de dolari.

Acordul include și transferul de vehicule speciale de comandă și observație, precum și sisteme de parașute pentru lansarea încărcăturilor grele de la altitudini mari.

China a solicitat Moscovei să accelereze livrarea anumitor vehicule și să adapteze armamentul pentru a fi compatibil cu sistemele chinezești.

Acest acord ar putea consolida capacitatea Beijingului de a invada Taiwanul, conform analiștilor, Foto: Profimedia

Instruire și transfer de tehnologie

Documentele detaliază programe de instruire pentru parașutiștii chinezi în utilizarea armamentului și a sistemelor avansate de comandă și control. Instruirea va fi efectuată de specialiști ruși atât în Rusia, cât și în China.

Recomandări Otrava de la graniță: minele de aur și cupru ale chinezilor de la Zijin se extind peste satele vlaho-românilor spre Dunăre

Potrivit analiștilor citați de WP, acest transfer de tehnologie și expertiză va oferi forțelor aeriene chineze „o capacitate extinsă de manevră aeriană” cu „opțiuni ofensive împotriva Taiwanului, Filipinelor și altor state insulare din regiune”.

Implicații pentru Taiwan

Un oficial taiwanez din domeniul securității a declarat pentru The Washington Post: „Cooperarea militară dintre China și Rusia merge mult dincolo de ceea ce a fost recunoscut public”. Taiwanul a monitorizat furnizarea de către Rusia a unui sistem avansat de comandă pentru parașutiști și este pregătit să răspundă eficient.

Experții consideră că expertiza rusă în operațiunile aeropurtate este deosebit de valoroasă pentru planurile Chinei de a invada Taiwanul. Unitățile mici, bine echipate, livrate prin elicopter sau avion sunt considerate „absolut esențiale” în planurile chineze de a desfășura mii de trupe în Taiwan în primele ore ale unui conflict.

Consolidarea alianței ruso-chineze

Acordul demonstrează aprofundarea alianței dintre Moscova și Beijing, pe măsură ce Rusia încearcă să formeze o nouă ordine globală pentru a contracara Occidentul.

În ultimul an, președinții Xi Jinping și Vladimir Putin au participat la paradele militare ale celuilalt. Cele două armate au desfășurat 14 exerciții comune în 2024, aproape dublu față de acum un deceniu.

Deși armata chineză este considerată în general superioară celei rusești, ea rămâne în urmă în ceea ce privește experiența și capacitățile de luptă aeropurtată, pe care Rusia le-a folosit în Ucraina și Siria.

Importanța sistemelor de comandă și control

Analiștii consideră că instruirea tehnică în sistemele rusești de comandă și control, care integrează date de pe câmpul de luptă din surse multiple pentru a îmbunătăți luarea deciziilor, este de un interes deosebit pentru China.

„China se așteaptă să lupte într-un mediu degradat, unde sistemele lor vor fi amenințate de bruiaj și atacuri cibernetice. Instruirea de către Rusia pentru operarea unui sistem de comandă și control potențial dovedit va merita milioanele de dolari pe care le vor cheltui”, a declarat Joshua Arostegui de la U.S. Army War College.

Vladimir Putin (stânga), Xi Jinping (centru) și Kim Jong-un (dreapta), înainte de parada militară de la Beijing Foto: Profimedia

Expertiza Rusiei ar putea consolida considerabil capacitățile ofensive ale Chinei

Acordul militar dintre Rusia și China marchează o nouă etapă în cooperarea lor strategică, cu implicații semnificative pentru echilibrul de putere în Asia-Pacific. Expertiza rusă în operațiunile aeropurtate ar putea consolida considerabil capacitățile ofensive ale Chinei, în special în ceea ce privește un potențial conflict cu Taiwanul.

În timp ce Occidentul își concentrează atenția asupra războiului din Ucraina, această colaborare militară strânsă între Moscova și Beijing subliniază complexitatea provocărilor de securitate globale și necesitatea unei abordări cuprinzătoare în politica de apărare și securitate internațională.

Trei moduri în care China ar putea cuceri Taiwanul într-un atac „de neoprit”

China își intensifică eforturile de a anexa Taiwanul, potrivit experților. Președintele Xi Jinping ar putea profita de fragmentarea Occidentului și de politica externă imprevizibilă a SUA pentru a lansa un atac asupra insulei cât mai curând posibil, poate chiar în 2027.

Experții avertizează că Beijingul ar putea folosi trei strategii militare majore pentru a prelua controlul asupra Taiwanului: atac aerian masiv, ocuparea insulelor din jur pentru a testa reacția Occidentului sau o blocadă totală.