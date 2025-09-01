Impactul sancțiunilor occidentale

Organizația de Cooperare de la Shanghai (OCS), un grup de 10 state eurasiatice, inclusiv China, Rusia și India, a câștigat o importanță crescută în contextul actual. Summitul OCS de la Tianjin merită o atenție deosebită, deoarece reflectă schimbările fundamentale în echilibrul economic global.

Înainte de invazia din Ucraina, exporturile G7 către Rusia erau comparabile cu cele ale Chinei. Europa importa masiv petrol rusesc. Situația s-a schimbat dramatic după februarie 2022:

Aceste schimbări au determinat SUA să amenințe cu impunerea de tarife secundare Indiei, dublând taxele vamale la 50% pentru importurile indiene.

Importurile de petrol rusesc ale Indiei vor crește în septembrie, în ciuda așteptărilor SUA, potrivit Reuters. Exporturile de petrol rusesc către India vor crește în septembrie, au declarat dealerii, deoarece New Delhi sfidează tarifele punitive americane concepute pentru a forța țara să oprească comerțul și a împinge Moscova spre un acord de pace cu Ucraina.

India a devenit cel mai mare cumpărător de rezerve de petrol rusesc care au fost înlocuite de sancțiunile occidentale după ce Moscova a invadat Ucraina în 2022. Acest lucru a permis rafinăriilor indiene să beneficieze de țiței mai ieftin.

New Delhi spune că se bazează pe discuții pentru a încerca să rezolve tarifele suplimentare impuse de Trump, dar prim-ministrul Narendra Modi a început și un turneu pentru a dezvolta relații diplomatice în alte părți, inclusiv o întâlnire cu președintele rus Vladimir Putin, la Summitul OCS de la Tianjin.

Oficialii americani au acuzat India că profită de petrolul rusesc la preț redus, în timp ce oficialii indieni au acuzat Occidentul de standarde duble, deoarece Uniunea Europeană și SUA încă mai cumpără bunuri rusești.

Reorientarea economică a Asiei, ce se întâmplă cu datoria americană

SUA are o problemă gravă cu datoria sa enormă, o datorie publică de 37 de trilioane de dolari, cu plăți ale dobânzilor care urmează să depășească cheltuielile pentru apărare până în 2025, și o datorie privată de 42 de trilioane de dolari, anunța Business Standard.

Datoria națională a SUA ar putea să crească de la 100% din Produsul Intern Brut (PIB) al SUA în prezent la 120% din PIB până în 2035, conform celor mai recente cifre ale Comitetului pentru un Buget Federal Responsabil (CRFB), un grup de reflecție non-partizan pentru politică fiscală, bazate pe datele bugetare de referință de la Biroul Bugetar al Congresului.

Conflictul din Ucraina a provocat o divergență în toate strategiile economice la nivel global. Țările membre OCS și-au consolidat relațiile economice cu Rusia, în timp ce alte state au renunțat la afacerile cu Moscova.

Mai mult, unele națiuni asiatice au început să-și imagineze un viitor economic mai puțin dependent de infrastructura financiară americană.

Anterior, aceste țări cumpărau masiv datorie publică americană pentru a obține dolarii necesari achiziționării de petrol. Acum, Rusia vinde petrol fără a-l denomina în dolari.

În același timp, multe țări asiatice și-au redus achizițiile de datorie americană. Acest lucru explică parțial creșterea recentă a randamentelor obligațiunilor guvernamentale din SUA și Marea Britanie.

Ce este datoria publică americană

Datoria publică americană este suma totală a banilor pe care guvernul SUA îi datorează investitorilor, fiind un instrument de finanțare a cheltuielilor guvernamentale atunci când veniturile sunt insuficiente. 

Datoria națională a guvernului american reprezintă suma totală a împrumuturilor restante ale Guvernului Federal al SUA și este compusă din „datoria deținută de public” de la investitori interni și străini și „datoria intraguvernamentală”, care reprezintă fonduri datorate între conturile guvernamentale.

Factorii care contribuie la creșterea datoriei includ un dezechilibru între cheltuielile guvernamentale și veniturile fiscale insuficiente, ceea ce duce la deficite anuale în creștere.

Ea crește prin acumularea de deficite, care apar atunci când cheltuielile depășesc veniturile într-un anumit an.
Guvernele străine și investitorii privați dețin o parte semnificativă din datoria publică. Printre principalii deținători străini ai datoriei publice a SUA se numără Japonia, Regatul Unit, China și Canada.

Creșterea importanței economice a OCS

Ponderea în PIB-ul global a țărilor membre OCS este în creștere. Ajustată la paritatea puterii de cumpărare, aceasta se apropie de cea a națiunilor avansate.

Un aspect surprinzător este apropierea economică dintre China și India, foști rivali. Confruntată cu tarife punitive din partea SUA, India vede puține dezavantaje într-o vizită rară în China pentru a-și consolida relațiile cu Beijingul.

Țările asiatice și Rusia vor o nouă ordine mondială, să nu depindă de americani. Datoria SUA depășește 37 de trilioane de dolari

Sky News subliniază: „Acesta este un moment seismic în geopolitică. Mult timp, cele mai populate două națiuni ale lumii au fost în conflict. Acum se mișcă din ce în ce mai mult în sincron una cu cealaltă.”

Comerțul internațional nu mai e dependent de dolarul american

Consecințele pe termen lung ale războiului din Ucraina depășesc granițele Europei:

  • Reconfigurarea alianțelor comerciale globale
  • Creșterea importanței economice a OCS
  • Apropierea dintre China și India
  • Reducerea dependenței de dolarul american în comerțul internațional

Aceste schimbări geopolitice și economice vor avea un impact major asupra echilibrului de putere global în deceniile următoare. Ele demonstrează că efectele invaziei rusești în Ucraina se resimt la nivel mondial, modificând fundamental structura comerțului internațional și a relațiilor dintre state.

