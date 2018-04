Rusia și-a retras navele din baza militară Tartus și așteaptă coordonatele țintelor vizate de atacul SUA. Navele de război pe care Rusia le avea în portul sirian Tartus au părăsit zona, a anunțat, miercuri seara, cotidianul „Kommersant”, care se bazează pe imagini din satelit publicate de Image Satellite International.

ISI reveals: Disappearance of most of the #Russian #Naval Forces from #Tartus Port, #Syria.

Those missing naval vessels have now been deployed at sea due to possible near-future #strikes. Only one #kilo class submarine remained.#russiannavy #Syriastrikes #foxnews #kilo pic.twitter.com/guRA9w0qqt

— imagesatintl (@imagesatint) 11 April 2018