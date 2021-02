Oamenii au auzit strigătele femeii și s-au mobilizat pentru a-i ajuta pe aceștia să iasă din apartamentul cuprins de flăcări.

„Am auzit țipete în timp ce eram la muncă și am văzut copiii la fereastră. Am adunat o mulțime de pături, le-au salvat viața, pentru că au sărit pe pături”, a spus un martor pe nume Yalçın Koçak.

Mama celor patru copii le-a dat acestora drumul de la etajul trei, direct în păturile întinse de vecini. Aceștia au scăpat fără răni grave. Un martor a filmat întreaga scenă cu telefonul mobil.

Vă avertizăm că urmează imagini cu posibil impact emoțional.

Residents of Istanbul’s Bayrampaşa district rescued a group of kids who got away from an apartment fire through the window. Adults dropped the children onto stretched-out blankets from the third floor. #Turkey https://t.co/Mw9I1pM5EI pic.twitter.com/t9Io7qg4jx