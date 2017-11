Impresionați de drama copiilor cu autism, cinci bărbați și două femei își unesc forțele și pornesc în aventura vieții lor, încercând să traverseze Atlanticul pe un velier pentru a-i ajuta pe cei afectați de această boală, mai deloc sprijiniți de statul român în lupta pe care o au de dus pentru a se integra în societate. Cei șapte români curajoşi vor pluti pentru speranţă, pentru a da o mână de ajutor familiilor care au copii cu autism. Copii care au atâta nevoie de grijă, de consiliere, de tratamente de specialitate, lucruri care costă prea mult pentru ca o familie medie din România să le poată suporta financiar.

Cei șapte membri ai echipajului de velier vor participa la o competiție în care vor traversa Atlanticul. Startul se dă pe 19 noiembrie, iar până pe 15 decembrie, velierul Andrew trebuie să ajungă din Insulele Canare până în Caraibe, de cealaltă parte a oceanului. Echipajul este condus de un vrâncean de 41 de ani, Adrian Vârlan, IT-ist de meserie, dar care a făcut din navigație o pasiune.

”Eu sunt la bază IT-ist , am o familie iubitoare care mă susține în tot ce vreau să fac. Am un copil de 10 ani căruia îi place la nebunie marea. Vorba aceea: așa tată, așa fiu. Totul a plecat acum ceva ani când, făcând scuba-diving si accesând un forum, cineva mi-a propus să fac parte dintr-un echipaj care să aducă un velier de 10 metri din Genova (nordul Italiei ) în Calabria (sudul Italiei)… L-am întrebat pe tip atunci de costuri și mi-a spus că acestea sunt formate din mâncarea, băutura pe care o consumăm la bord … Am acceptat și după 2 zile în care am făcut rău de mare … a început să-mi placă și mi-am propus ca la întoarcerea în România să fac o școală de profil, să pot conduce o ambarcațiune. De atunci, am tot evoluat, având acum un brevet care îmi permite să navighez oriunde”, povestește Adrian.