Civilii au fost duși cu forța în Rusia

Conform informațiilor preliminare, pe 18 decembrie, forțele ruse au reținut ilegal aproximativ 50 de civili – locuitori ai satului Hrabovske – fără acces la comunicații sau condiții adecvate. Pe 20 decembrie, aceștia au fost duși cu forța în Rusia.

„Am contactat imediat Comisarul pentru Drepturile Omului din Federația Rusă, solicitând informații despre locul unde se află cetățenii ucraineni deportați ilegal, detalii despre condițiile lor de detenție și nevoile lor urgente, precum și măsuri pentru returnarea lor imediată în Ucraina. De asemenea, am trimis o scrisoare către CICR”, a scris Lubineț.

Acesta a îndemnat, de asemenea, civilii din zonă să evacueze imediat, deoarece rămânerea în zona de luptă este periculoasă. El a subliniat necesitatea adoptării unei legi privind evacuarea obligatorie, în special a copiilor, din zonele în care există o amenințare imediată la adresa vieții și libertății lor.

Majoritatea celor luați cu forța sunt oameni în vârstă

Informațiile despre răpirea civililor ucraineni din regiunea Sumî au fost confirmate anterior și de un purtător de cuvânt al Statului Major General al Ucrainei, Dmitro Lihovii.

Majoritatea celor luați cu forța sunt bărbați și femei în vârstă; una dintre femei are 89 de ani, a declarat Lihovii pentru Ukrainska Pravda pe 21 decembrie. Aproape toți refuzaseră anterior să evacueze mai adânc în teritoriul controlat de Ucraina.

Agențiile de aplicare a legii au lansat deja o anchetă privind deportarea forțată a civililor, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Ulterior, Viktor Trehubov, șeful departamentului de comunicare al Forțelor Întrunite ale Ucrainei, a declarat pentru Suspilne că, pe 20 decembrie, unități militare rusești din Brigada 36 au intrat într-un sat de frontieră și au încercat să avanseze până la un kilometru în Ucraina.

Printre cei 50 de civili capturați, majoritatea erau bărbați – persoane care refuzaseră anterior evacuarea. Luptele sunt în desfășurare în satul Hrabovske, a scris Grupul Operativ Întrunit pe Facebook.

Sute de localități de graniță sunt evacuate de ucraineni

Trupele ucrainene lucrează activ pentru a împinge forțele ruse înapoi pe teritoriul rus. „În ciuda unor relatări din presă, forțele rusești sunt în prezent absente din satul vecin Riasne”, a transmis armata ucraineană.

Între timp, evacuarea civililor continuă din comunitățile de frontieră ale regiunii Sumî, conform anunțului guvernatorului Oleh Hryhorov pe 21 decembrie.

„Astăzi, unii locuitori din comunitatea Krasnopillia, care anterior refuzaseră evacuarea, au fost evacuați cu transport blindat”, a scris el.

Satele de frontieră din regiunea Sumî, nord-estul Ucrainei, sunt supuse zilnic valurilor de atacuri rusești. Atacurile neîncetate au declanșat evacuări obligatorii în sute de comunități.

Regiunea Sumî a fost o țintă cheie pentru forțele rusești pe tot parcursul invaziei la scară largă, datorită amplasării sale la frontiera de nord-est.

Continuă să se confrunte cu atacuri aproape zilnice, dar forțele ucrainene au menținut controlul asupra majorității regiunii.

