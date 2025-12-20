Minus 51,7 grade Celsius în Rusia, în ultimele 24 de ore

Astfel, cele mai scăzute temperaturi de pe glob au fost înregistrate în Rusia, în orașul Pokrovsk, la stația meteorologică Sukhana și în satul Krest-Khaldjai, toate acestea aflându-se în Republica Saha (Iacutia). Informația a fost comunicată agenției TASS de către Centrul Hidrometeorologic al Federației Ruse.



„Topul mondial al celor mai reci locuri este condus de Pokrovsk, în Iacutia, unde stația meteo a înregistrat -51,7 grade Celsius. Pe locul al doilea se află stația Sukhana, din raionul Olenek al republicii, cu -49,4 grade Celsius, iar medalia de bronz revine satului Krest-Khaldjai, unde temperaturile au scăzut până la -48,7 grade Celsius”, a transmis Centrul Hidrometeorologic al Rusiei.

În Australia au fost înregistrate cele mai ridicate temperaturi

În același timp, în clasamentul celor mai fierbinți locuri de pe planetă din ultimele 24 de ore, două poziții de vârf au revenit Australiei și una Republicii Africa de Sud.

„În Telfer, în vestul Australiei, aerul s-a încălzit ieri (19 decembrie n.r.) până la +44,1 grade Celsius; în aeroportul din Sydney termometrele au urcat până la +42,6 grade Celsius, iar în orașul sud-african Upington stația meteo a înregistrat +39,2 grade Celsius”, potrivit sursei citate.

Cele mai scăzute temperaturi înregistrate vreodată

Cea mai scăzută temperatură înregistrată vreodată pe Pământ a fost de – 89,2 grade Celsius, în Stația Vostok, din Antarctica. Este recordul mondial absolut, măsurat pe 21 iulie 1983 de meteorologii sovietici. Stația Vostok se află la circa 3.500 metri altitudine, în inima Antarcticii.

De asemenea, date prin satelit, din 2010, au detectat temperaturi ale suprafeței gheții de până la −93,2 grade Celsius (și chiar mai jos, în jur de −98 grade Celsius în anumite depresiuni). Acestea sunt, însă, măsurători de la suprafața gheții, nu ale aerului, cum se măsoară la Vostok.

Organizația Meteorologică Mondială a confirmat, în 1995, temperatura de −82,5 grade Celsius, în stația Dome Fuji – Antarctica, ca una dintre cele mai reci temperaturi măsurate direct.

În schimb, cea mai scăzută temperatură înregistrată într-o zonă locuită permanent a fost de −67,8 grade Celsius în Oimyakon, Republica Saha (Iacutia), din Rusia, în februarie 1933. Oimyakon este renumit ca „Polul Frigului” din emisfera nordică. De asemenea, mai recent, în 2020, a fost înregistrată o temperatură de −67,7 grade Celsius, în Verhoiansk, Iacutia. Orașul rivalizează cu Oimyakon pentru titlul de „cel mai rece loc locuit”.

