Potrivit ISU Sibiu, în urma evaluărilor medicale, toate cele 10 victime au fost duse la spital. Cei șapte minori, cu vârste între 5 și 10 ani, au fost transportați la Compartimentul de Primiri Urgențe al Spitalului de Pediatrie „Luther” din Sibiu, iar cei trei adulți, în vârstă de 28, 36 și 61 de ani, au fost preluați de CPU Mediaș.

Din fericire, niciuna dintre persoanele implicate nu a suferit răni grave, victimele prezentând diverse traumatisme.

„Planul Roșu de Intervenție a fost activat la nivelul localității Brateiu pentru a gestiona eficient situația”, a transmis ISU Sibiu.

Din primele cercetări efectuate de polițiștii rutieri, a reieșit că șoferița microbuzului, o femeie de 36 de ani, care circula pe DN 14, la kilometrul 60+900 de metri, pe direcția Brateiu–Mediaș, a pierdut controlul volanului și a intrat în coliziune cu un imobil.

La fața locului au intervenit un echipaj SMURD, o autospecială pentru transport personal și victime multiple, o autospecială de stingere, precum și două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean.

