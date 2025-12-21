Superliga: FCSB-Rapid 2-1, după un derby superb și o fază controversată în final

Partida a fost arbitrată de Istvan Kovacs și transmisă LiveTEXT pe Libertatea.ro.
FCSB câștigă derby-ul cu Rapid și se apropie de play-off
Fază controversată în careul FCSB în minutul 90+3 al prelungirilor: Rapid cere penalty, dar Kovacs refuză
Șut îi dă un brânci în spate în careu lui Hromada, dar arbitrul consideră că lovitura nu a avut intensitate și nu acordă lovitură de la 11 m. O fază care va stârni multe pasiuni după fluierul final.
Tîrnovanu intervine excelent la o lovitură de cap a lui Kramer
Arbitrul de margine a semnalat ulterior că jucătorul rapidist se afla în afara jocului
GOOOL Rapid Dobre înscrie din penalty în minutul 86 și reaprinde speranțele giuleștenilor
Penalty pentru Rapid
Petrila pătrunde bine în careul FCSB și este faultat de Graovac. Șansă pentru Rapid ca să revină în meci
GOOOL FCSB Tănase face 2-0 de la punctul cu var
Penalty pentru FCSB
Rapidistul Denis Ciobotariu a oprit mingea cu mâna, iar Istvan Kovacs a fost chemat la camera VAR dictând lovitură de la 11 m pentru FCSB.
Daniel Bîrligea a început să înjure după ce a fost schimbat
Alături de Bîrligea au mai fost schimbați Toma și Crețu și au intrat Edjouma, Stoian și Radunovic.
Petrila ratează prima mare ocazie a Rapidului
Angajat excelent de Ciobotariu, Petrila reia cu capul și ratează pe puțin egalarea. Giuleștenii par să se fi trezit
Ocazia uriașă a FCSB-ului de 2-0
Daniel Bîrligea a scăpat singur cu portarul rapidist dar nu a ales cea mai fericită execuție.
A început repriza secundă
Cu 5 minute înainte de final, Rapid nu ripostează cum era de așteptat, iar FCSB a ridicat ușor piciorul de pe accelerație așteptând să-i surprindă pe giuleșteni pe contraatac
GOOOL Olaru deschide scorul în minutul 24 cu un șut superb
Acțiune superbă a FCSB-ului. Darius Olaru poarta o acțiune în viteză în jumătatea rapidistă, combină frumos cu Bîrligea și șutează apoi din marginea careului la colțul lung, fără speranță pentru Aioani.
FCSB concretizează astfel dominația din primele 25 de minute părând echipa mai hotărâtă în această seară.
Presiune a FCSB-ului în primele 10 minute, dar fără situații periculoase
Vulturar se duce direct cu talpa pe glezna lui Tănase și primește cartonașul galben. Jucătorul FCSB se resimte
Partida a început cu FCSB în atac
Echipele de start:
FCSB (4-2-3-1): Târnovanu – V. Crețu, Lixandru, Graovac, Pantea – Olaru, Șut – Cisotti, Fl. Tănase, M. Toma – Bîrligea
Rezerve: Zima, Udrea, M. Popa, Dăncuș, D. Popa, Edjouma, Politic, Chiricheș, Radunovic, A. Stoian, Thiam
Antrenor: Elias Charalambous
Rapid (4-3-3): Aioani – Manea, Ciobotariu, Kramer, Borza – Christensen, Keita, Vulturar – Al. Dobre, Koljic, Petrila
Rezerve: Stolz, Ignat, Bolgado, Onea, Braun, Hromada, G. Gheorghe, Grameni, Gojkovic, R. Pop, Micovschi, Jambor
Antrenor: Costel Gâlcă
