Superliga: FCSB-Rapid 2-1, după un derby superb și o fază controversată în final

Partida a fost arbitrată de Istvan Kovacs și transmisă LiveTEXT pe Libertatea.ro.

Șut îi dă un brânci în spate în careu lui Hromada, dar arbitrul consideră că lovitura nu a avut intensitate și nu acordă lovitură de la 11 m. O fază care va stârni multe pasiuni după fluierul final.

Arbitrul de margine a semnalat ulterior că jucătorul rapidist se afla în afara jocului

Petrila pătrunde bine în careul FCSB și este faultat de Graovac. Șansă pentru Rapid ca să revină în meci

Rapidistul Denis Ciobotariu a oprit mingea cu mâna, iar Istvan Kovacs a fost chemat la camera VAR dictând lovitură de la 11 m pentru FCSB.

Alături de Bîrligea au mai fost schimbați Toma și Crețu și au intrat Edjouma, Stoian și Radunovic.

Angajat excelent de Ciobotariu, Petrila reia cu capul și ratează pe puțin egalarea. Giuleștenii par să se fi trezit

Daniel Bîrligea a scăpat singur cu portarul rapidist dar nu a ales cea mai fericită execuție.

GOOOL Olaru deschide scorul în minutul 24 cu un șut superb

Acțiune superbă a FCSB-ului. Darius Olaru poarta o acțiune în viteză în jumătatea rapidistă, combină frumos cu Bîrligea și șutează apoi din marginea careului la colțul lung, fără speranță pentru Aioani.

FCSB concretizează astfel dominația din primele 25 de minute părând echipa mai hotărâtă în această seară.