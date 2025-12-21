În loc să fie aruncat, cenușa poate deveni un ajutor în întreținerea curții, curățarea casei și chiar protecția împotriva alunecării pe timp de iarnă. Iată câteva modalități inteligente și sigure de a valorifica cenușa.

Îngrășământ natural pentru grădină

Cenușa poate îmbogăți solul cu minerale care stimulează creșterea plantelor. Este utilizată frecvent în grădinile de legume, în special pentru plantele care preferă un sol ușor alcalin.

Se presară într-un strat subțire și se amestecă ușor în pământ, având grijă să nu se exagereze, deoarece o cantitate prea mare poate perturba pH-ul solului.

Reducerea acidității solului

Dacă solul din curte este prea acid, cenușa poate ajuta la echilibrarea pH-ului. Este utilă pentru peluze și suprafețe de grădină, dar se recomandă utilizarea ocazională, nu zilnică.

Cele mai bune rezultate se obțin atunci când este aplicată în cantități mici pe parcursul sezonului.

Protecție naturală împotriva dăunătorilor

Cenușa poate fi utilizată ca barieră împotriva melcilor, furnicilor și altor insecte mici. Se presară în jurul plantelor deosebit de sensibile, deoarece textura și compoziția sa îngreunează mișcarea dăunătorilor.

Este important ca cenușa să fie uscată pentru a avea efect maxim.

Agent de curățare ecologic

Datorită proprietăților sale ușor abrazive, cenușa poate fi utilizată pentru curățarea și lustruirea sticlei, metalului și vaselor.

Amestecată cu puțină apă, creează o pastă care îndepărtează eficient murdăria fără a utiliza substanțe chimice puternice. După curățare, suprafețele trebuie clătite bine și șterse.

Prevenirea alunecării pe timp de iarnă

În lunile de iarnă, cenușa poate ajuta la reducerea alunecării pe căile de acces înghețate. Oferă o tracțiune mai bună și reprezintă o alternativă mai ecologică la sare, care poate deteriora plantele și suprafețele.

Sfaturi importante pentru utilizarea în siguranță a cenușii

Cenușa trebuie să fie complet răcită înainte de utilizare. Nu se folosește cenușa rezultată din arderea lemnului lăcuit, vopsit sau tratat chimic. Păstrați-o într-un recipient metalic cu capac și utilizați-o întotdeauna în cantități mici.

Cenușa poate fi, de asemenea, adăugată în compost pentru a îmbunătăți echilibrul acidității și a îmbogăți compostul cu minerale. Este important să fie adăugată treptat și moderat pentru a nu încetini procesul de descompunere.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE