Ce spun judecătorii CSM despre referendumul lui Nicușor Dan

Judecătorii din CSM susțin că au luat act de declarațiile președintelui Nicușor Dan și arată că acest referendum nu este prevăzut de „dispoziţiile legale în cadrul niciunei profesii”.

„Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de declarațiile Președintelui României, domnul Nicușor Dan, formulate în cursul zilei și subliniază că exercitarea atribuțiilor constituționale de către autoritățile publice trebuie să se realizeze cu respectarea strictă a principiului separației și echilibrului puterilor în stat, astfel cum este consacrat de Constituția României.”, transmite Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, într-un comunicat.

„Referendumul propus de Președintele României nu este prevăzut de dispozițiile legale în cadrul niciunei profesii, cu atât mai mult în cadrul profesiei de judecător care reprezintă una dintre cele trei puteri în stat și are reglementare constituțională, precum și la nivelul legilor organice”, potrivit sursei citate.

CSM nu tolerează nicio formă de ingerință în activitatea autorității judecătorești

Secția pentru judecători a CSM susține că nu tolerează nicio formă de ingerință în activitatea autorității judecătorești

„Consiliul Superior al Magistraturii, în calitatea sa constituțională de garant al independenței justiției, își exercită atribuțiile în mod autonom și nu va tolera nicio formă de ingerință, directă sau indirectă, în activitatea autorității judecătorești. România este stat membru al Uniunii Europene, iar respectarea statului de drept, a independenței justiției și a cooperării loiale între instituții constituie repere fundamentale ale ordinii constituționale și ale angajamentelor europene asumate”, se mai arată în comunicat.

Consolidarea încrederii publice în instituțiile statului, potrivit judecătorilor CSM, presupune un discurs public responsabil, „ancorat în normele constituționale și în valorile comune europene”.

„Eventualele disfuncționalități, dacă există, trebuie să își găsească soluții într-un climat social stabil și caracterizat de cooperare instituțională, în urma unor analize realizate aplicat și riguros față de importanța justiției în societate, iar nu în context caracterizat de vectori emoționali, indiferent dacă aceștia au apărut spontan sau premeditat”, au mai precizat aceștia.

Nicușor Dan a cerut organizarea unui referendum

Nicușor Dan a afirmat duminică, într-o declarație de presă la Palatul Cotroceni, că, în luna ianuarie 2026, imediat după sărbătorile de iarnă, va iniția un referendum în cadrul corpului magistraților, care să conțină o singură întrebare: „Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) acționează în interes public sau în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar?”.

Președintele României a menționat că, bazat pe rezultatele acestui referendum, se vor continua discuțiile pe căi legislative sau CSM va fi dizolvat de urgență.

„Dacă vor spune în ansamblul lor că CSM acționează în interes public, vom continua discuțiile legislative, dar dacă magistrații vor spune că CSM nu reprezintă interesul public, ci al breslei, atunci CSM va pleca de urgență”, a declarat Nicușor Dan.

Principalele plângeri ale magistraților trimise președintelui

Administraţia Prezidenţială a publicat, duminică, sinteza sesizărilor trimise de magistrați către președintele României, dar şi mai multe citate care arată atmosfera din sistem. Până la data de 20 decembrie 2025, Administrația Prezidențială a consemnat primirea unui număr de 320 de emailuri, din care peste 135 au provenit de la mai mult de 250 de magistrați care au transmis opinii/sugestii/reclamații.

Unele observații prezentate „cuprind percepții, evaluări și relatări care nu sunt dezvoltate complet și/sau probate în sine prin emailul ori atașamentele transmise”. De asemenea, altele „cuprind date suplimentare care, prin sine ori împreună cu elemente adiționale minimale, au un caracter verificabil”.

Administrația prezidențială remarcă, astfel, „observații de o gravitate ridicată”, care ar trebui „să fie tratate cu deosebită atenție, cu obligația de rezervă, dar și cu recomandarea aprofundării lor, extinderii dialogului și, acolo unde este cazul, sesizarea autorităților competente”.

Exemple de citate prezentate în sinteză: „Suntem ameninţaţi cu inspecţia judiciară, cu sancţionarea de către CSM”, „La CAB s-a instaurat frica”, „nu te înscrii la concurs dacă nu ai chemare”, „candidaţii neagreaţi sunt descurajaţi sau eliminaţi”, „ne spun în şedinţă că se vor asigura ei că nu avem ce să le facem, că sunt intangibili”, „raportul IJ semnalizează soarta candidatului”, „suntem în teroare”, „ni se oferă direcţii clare pe tipuri de dosare”, „şedinţe de supunere şi denigrare”, „ne spuneau că vor urma pedepse şi cercetări”, „totul funcţionează pe principiul recompensă şi pedeapsă”, „preşedintele instanţei (…) este pus în funcţie de (…) membru CSM (…) răspunde bine la comenzi (…)”.

Fostul judecător Augustin Zegrean spune că nu e posibil un „referendum pe meserii”

Augustin Zegrean, fostul judecător al Curţii Constituţională, a declarat, duminică, după anunţul preşedintelui Nicuşor Dan privind iniţierea unui referendum în rândul magistraţilor, că în România nu se poate iniția un referendum pe meserii.

„În România, conform Constituţiei şi legislaţiei, există două feluri de referendum, un referendum la nivel naţional, pe care îl poate provoca preşedintele, după consultarea Parlamentului, şi asta trebuie ţinut minte. Deci, după consultare poate să întrebe, să cheme poporul să îşi exprime voinţa cu privire la o problemă de interes naţional. Şi alt referendum de interes local este în UAT-uri, în comune, în oraşe, în judete şi aşa mai departe. Deci, nu avem, spre regretul preşedintelui, probabil, referendum pe meserii. Nu avem aşa ceva în România. Nu ştiu cum au gândit cei de la Cotroceni să facă acest referendum, dar nu este posibil, n-au cum”, a spus fostul judecător CCR, la Digi24.

El a explicat că nu poţi să întrebi judecătorii dacă lucrează din interesul ţării sau din interes propriu.

„CSM asigură, în primul rând, independenţa judecătorului, pentru asta a fost înfiinţat el, şi rezultatul pe care îl doreşte preşedintele nu se poate obţine prin consultare, pentru că, tot potrivit legii, şi cred că asta ne interesează, ce spune legea, Consiliul Superior al Magistraturii nu poate fi revocat. Pot fi revocaţi judecători, membri ai CSM, dar procedura este foarte complicată, foarte greoaie, după cum am socotit aşa, ar dura cam un an de zile o procedură de eliminare din funcţie a unui judecător. Dar să-i scoţi pe toţi de acolo, de urgenţă, cum spune preşedintele, nu este posibil. Dacă respecţi legile. Dacă nu respecţi legile, dai lege, dai o ordonanţă, că acum e moda ordonanţelor, sau un nou pachet, să-ţi dea un pachet prin care să-ţi spună că toţi aceşti membri ai CSM trebuie să plece. Nu ştiu unde se va ajunge, pentru că va trebuit găsit un alt Consiliu, după aceea”, a mai comentat el.

De asemenea, despre întâlnirea lui Nicuşor Dan cu magistraţii, de luni, Augustin Zegrean a arătat că este „informală, în afara Constituţiei şi în afara legii”.

Se cere suspendarea din funcție a președintelui Nicușor Dan

Senatorul Ninel Peia a inițiat o solicitare către Parlament în care cere suspendarea președintelui Nicușor Dan, după ce acesta a anunțat un referendum pe justiție. Deocamdată, doar se strâng semnături. Este nevoie de o treime din numărul total al deputaților și senatorilor.

„Președintele a făcut declarații publice prin care a contestat autoritatea și deciziile CSM. Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat intenția de a organiza un referendum adresat membrilor sistemului judiciar, vizând modul de organizare și funcționare al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Această acțiune constituie o ingerință directă într-un organ constituțional independent, încălcând atribuțiile sale prevăzute de Constituție și subminând principiul separației puterilor în stat”, se arată într-o cerere adresată președinților Senatului și Camerei Deputaților și semnată, în numele inițiatorilor, de senatorul Ninel Peia din Grupul PACE – Întâi România.



Potrivit documentului, acțiunile președintelui generează presiuni asupra magistraților și slăbesc percepția publică asupra imparțialității justiției.



„În ultimele zile s-a constatat o ingerință directă a Președintelui României, Nicușor Dan, în funcționarea sistemului judiciar, prin atacuri repetate și publice la adresa magistraților și a CSM. Aceste acțiuni contravin prevederilor Constituției, care garantează independența justiției și separația puterilor în stat, și pun în pericol statul de drept. Președintele a depășit limitele rolului său de mediator între puterile statului, sfidând atribuțiile constituționale ale CSM și ale sistemului judiciar. În aceste condiții, considerăm că există fapte grave care justifică declanșarea procedurii de suspendare prevăzute de art. 95 din Constituție”, se menționează în document.

