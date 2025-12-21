Estonia, centrul unui război cibernetic tăcut

Într-o clădire modernă din Tallinn, Aare Reintam coordonează misiuni pe care toți cei implicați le vor nega ulterior. În fața unor pereți plini de monitoare ce afișează grafice și hărți ale capitalei estoniene, el explică pentru Onet.pl: „Societatea noastră modernă poate fi paralizată destul de ușor”.

Reintam lucrează pentru CybExer, o companie estoniană specializată în securitate cibernetică. Echipa sa se concentrează pe două aspecte cruciale: apărarea împotriva atacurilor cibernetice și desfășurarea acestora.

Kremlinul pregătește terenul pentru conflict cu NATO, susține ISW Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Occidentul nu se mai mulțumește doar să respingă atacurile Rusiei, ci atacă

Guvernele occidentale nu mai sunt doar în defensivă. Ele trimit în mod secret viruși informatici în Rusia sau Iran. Reintam, îmbrăcat lejer în blugi și hanorac, participă la acest „front virtual”. „Furnizăm capacități ofensive pentru câteva state ale UE”, afirmă acesta. În cadrul CybExer, se desfășoară exerciții complexe, iar monitoarele afișează în timp real rezultatele. „Scrieți doar atât: aici se vede războiul modern”, adaugă Reintam pentru publicația poloneză Onet.

Creșterea atacurilor cibernetice rusești asupra Europei

Europa se află într-o zonă gri între război și pace. Conform unei analize realizate de Microsoft, numărul atacurilor cibernetice rusești a crescut cu 25% în acest an. Hackerii asociați Kremlinului au preluat controlul asupra unui baraj din Norvegia, deschizând o ecluză. Deși atacul nu a avut consecințe imediate, a demonstrat ce este posibil.

În plus, dronele rusești au încălcat spațiul aerian al UE, iar în Belgia au fost observate roiuri de drone în apropierea centralei nucleare Doel. În Polonia, o explozie a distrus recent șinele unei linii feroviare importante.

Militari germani de la baza Mihail Kogălniceanu escortează dronele rusești care traversează România. Sursa: Shutterstock

Vulnerabilitățile infrastructurii digitale europene exploatate de hackherii ruși

„Punctele slabe sunt peste tot”, explică Reintam. Hackerii nu trebuie să atace infrastructuri bine protejate precum aeroporturile sau băncile. Este suficient să vizeze sisteme mai vulnerabile, cum ar fi canalizarea. „Multe pompe de apă folosesc rețele 2G slab criptate pentru schimbul de date”, adaugă el. Un atac asupra acestor sisteme ar putea provoca o reacție în lanț, ducând la disfuncționalități grave în sistemul de sănătate.

Estonia, un gigant în digitalizare, a fost paralizată de un atac cibernetic rus

Estonia este recunoscută pentru inovațiile sale în domeniul digital. Premierul Kristen Michal subliniază: „Suntem cea mai digitalizată țară din lume. La noi, totul se poate rezolva online, cu excepția căsătoriei, pentru care trebuie să te prezinți personal”. Administrația estoniană funcționează fără hârtie, iar cetățenii pot semna documente digital și vota online. Programul e-Residency atrage antreprenori din întreaga lume, oferindu-le un fel de cetățenie virtuală pentru a-și desfășura afacerile în Estonia.

Totuși, această digitalizare avansată vine cu riscuri. În 2007, un atac cibernetic masiv a paralizat site-urile guvernamentale și bancare din Estonia, iar bancomatele au fost scoase din funcțiune. Se presupune că Rusia a fost în spatele acestui atac. De atunci, astfel de atacuri continuă, deși la o scară mai mică. „Ai crede că Kremlinul are destule pe cap cu războiul din Ucraina”, spune Michal. „Dar totuși găsesc timp pentru hacking”.

Centrul NATO de excelență în apărare cibernetică

După atacul din 2007, NATO a înființat în Tallinn Centrul de Excelență pentru Apărare Cibernetică (CCDCOE). Acesta este situat la zece minute de sediul guvernului estonian și este protejat cu garduri de sârmă ghimpată și camere de supraveghere. Aici, aproximativ 70 de experți analizează atacurile cibernetice și dezvoltă măsuri de contracarare. „Puțini generali sunt experți în IT”, afirmă locotenent-colonelul Christoph Kuehn din Bundeswehr. „De aceea, instruirea este una dintre prioritățile noastre de top”.

Într-o sală de instruire, soldații au creat o simulare a unei rețele energetice. Un atac cibernetic asupra unui generator duce rapid la o pană de curent generalizată. „Fără electricitate, nimic nu funcționează — nici cardurile de credit, nici frigiderele, nici computerele”, avertizează Kuehn. Potrivit experților, un astfel de atac ar putea destabiliza rapid o societate întreagă.

