Scandal imobiliar la Alba Iulia, cu implicații financiare de peste 10 milioane de euro. „S-au mutat pereții, s-au schimbat schițele și s-a vândut de opt ori aceeași locuință”

Afacerea Parc Residence Alpha Alba Iulia a „explodat” în toamna anului trecut, când reprezentanții firmei au cerut declanșarea procedurii insolvenței. Oamenii care așteptau să primească cheile apartamentelor s-au trezit și fără locuințe, și fără bani. Au fost nevoiți să se înscrie la masa credală, care a ajuns la suma uriașă de peste 10 milioane de euro. Din această sumă, doar aproximativ jumătate este acoperită de garanții imobiliare. În total, mai mult de 200 de creditori solicită recuperarea banilor plătiți fostului administrator al societății. Mulți au încheiat doar promisiuni de vânzare, autentificate la notar, și au virat zeci de mii de euro direct în contul personal al administratorului, ceea ce face să nu fie acceptați la masa credală și să nu aibă, astfel, șansă să își recupereze banii.

Parc Residence Alpha Alba

Un etaj în plus și etaje recompartimentate

O parte dintre creditori nu au încredere în modul în care se derulează procedura de insolvență și acuză administratorul judiciar numit de instanța de judecată că nu este transparent. Ultimul termen de judecată în procesul de insolvență s-a derulat în 8 mai 2024, când s-a decis aprobarea propunerii privind angajarea unei societăți care să refacă documentația celor două blocuri, astfel încât imobilele să poată fi recepționate. Constructorul nu a respectat nici autorizația de construcție, a ridicat un etaj în plus și a recompartimentat o parte din interioare, pe măsură ce găsea cumpărători pentru locuințele deja vândute. Fostul administrator găsea repede clienți, având în vedere că prețurile erau relativ mici pentru o locuință în centrul municipiului Alba Iulia. Printre cei care i-au dat sume mari de bani se numără și persoane din cercul lui de prieteni, magistrați, avocați, polițiști, funcționari, dar și oameni simpli, care au luat credite sau și-au cheltuit toate economiile pentru a avea o casă. Creditorii au de recuperat sume cuprinse între 30.000 de euro și 500.000 de euro.

Șase milioane de euro, scoase din firmă cu „ajutorul” bunicii

Ovidiu Jidveian deține 10% din firma Parc Residence Alpha, mama acestuia, tot fost avocat, are 80%, iar o altă persoană fizică deține restul de 10% din părțile sociale. Administratorul judiciar a obținut instituirea sechestrului asigurător pe toate bunurile fostului administrator, pentru un prejudiciu de circa 34 de milioane de lei, respectiv 6,8 milioane de euro, cea mai mare parte din sumă (șase milioane de euro) fiind scoasă din firmă prin intermediul unui antecontract de vânzare-cumpărare a terenului pe care sunt construite blocurile, care aparținea bunicii acestuia. Jidveian a încheiat, în numele firmei, contractul cu bunica lui, care l-a „mandatat” să încaseze în contul personal banii plătiți de societate. După declanșarea insolvenței, administratorul judiciar al societății a cerut în justiție anularea antecontractului încheiat de fostul administrator, Ovidiu Jidveian, în 2019, cu bunica acestuia. Administratorul judiciar mai cere obligarea acestuia la restituirea banilor către firmă.

„Contractul are o cauză ilicită, întrucât scopul imediat şi determinant pentru care acesta a fost încheiat este acela de a scoate în mod ilegal din societate suma de șase milioane de euro în baza unei justificări fictive, ilicite şi care să nu facă altceva decât să diminueze patrimoniul societăţii în schimbul îmbogăţirii administratorului acesteia”, a susținut administratorul judiciar.

După decesul bunicii, proprietar al terenului a devenit mama lui Ovidiu Jidveian, care, la rândul ei, a devenit creditor al societății cu peste 3,5 milioane de lei. Banii reprezintă o parte din valoarea terenului care nu ar fi fost plătită de către Parc Residence Alpha SRL.

„Societatea a întocmit cu un număr de 155 de clienți promisiuni de vânzare. Sunt cazuri în care un client a achiziționat unul sau mai multe apartamente, fiind întocmite pentru fiecare în parte promisiune de vânzare”, se precizează într-un document al ANAF, care a efectuat o inspecție fiscală la sfârșitul anului trecut. Actul de control mai arată că acesta a primit suma de 4,9 milioane de lei cu titlu de împrumut, bani care ar fi trebuit să fie returnați societății.

Cine este Ovidiu Jidveian

Ovidiu Jidveian (44 de ani) a reacționat doar în ziua când a avut un protest al creditorilor, în 17 ianuarie 2024, susținând că există un investitor care ar urma să cumpere afacerea. „Societatea este acum în faza de insolvență, are premise bune în sensul că există investitor dispus să achiziționeze imobilele la valoarea de piață, peste 11 milioane de euro, situație în care toți creditorii, inclusiv cei chirografari vor recupera întreaga suma investită fără penalități. Consider că s-au făcut multe greșeli în administrarea Parc Residence Alpha, o mare parte mi le asum și, dacă și unde s-a greșit, să lăsăm organele competente, respectiv instanța de judecată să își spună cuvântul”, a afirmat fostul administrator al firmei Parc Residence Alpha SRL.

Ovidiu Jidveian. Foto: captură video

Bărbatul a fost consilier local la Alba Iulia, subprefect de Alba și candidat la Primăria Alba Iulia din partea ALDE, în 2016. Anterior a fost mai mulți ani membru PSD, fiind candidat din partea acestui partid, în 2012, la Senat. S-a suspendat din profesia de avocat în 2019. După izbucnirea scandalului a divorțat, fosta soție fiind și ea pe lista creditorilor cu o sumă de 960.000 de lei. De asemenea, creditor este și soția unui fost ministru PSD al sănătății, Nicolae Bănicioiu, cu 1,7 milioane de lei (340.000 de euro). Bănicioiu a fost nașul de cununie al lui Ovidiu Jidveian.

„Dorim un plan de reorganizare corect”

O parte dintre creditorii firmei au organizat trei acțiuni de protest, ultima având loc în 7 mai 2024. Oamenii au protestat și față de deciziile luate în cadrul procedurii de insolvență și au solicitat transparență, având în vedere numărul persoanelor implicate și valoarea foarte mare a prejudiciului.

„Dorim să nu se ajungă la faliment, să fie aprobat un plan de reorganizare corect, în care toți cei păgubiți să aibă șansa de a recupera o sumă de bani într-o anumită proporție”, a spus Adrian Ciortea, organizatorul a două dintre cele trei proteste de stradă. Acesta locuiește în Elveția și este creditor cu echivalentul în lei al sumei de 115.000 de euro. „Am observat în procesul de insolvență tot felul de nereguli susținute de foarte multe contestații, inclusiv referitor la transparența financiară. Sunt creanțe înscrise fără a se face dovada plății banilor. Există chiar o creanță care a fost înscrisă doar în baza actelor contabile”, a completat bărbatul. Potrivit acestuia, creditorii sunt amăgiți cu un „limbaj de lemn” de mai multe luni și li se spune că toate datele sunt la dosarul cauzei, ceea ce, în opinia lor, este parțial adevărat.

Adrian Ciortea

„Ni se spune că noi suntem vinovați de această situație. Am cerut administratorului judiciar să echilibreze lucrurile. Sunt 196 de familii păcălite de promisiuni”, a completat creditorul firmei. Acesta a plătit, în 2021, banii pentru două locuințe, iar pentru o a treia a achitat doar un avans. „Am locuit în Alba Iulia, îl cunoșteam pe Ovidiu Jidveian, e un oraș mic. Știam că tatăl său e avocat, că provine dintr-o familie bună și că nu ar avea de ce să se întâmple toate lucrurile astea. Am fost și la notar și am făcut acte autentice”, a completat Adrian Ciortea.

Acesta este dezamăgit pentru că puțini dintre creditori participă la proteste. „Trebuie ca eu să vin din Elveția să fac proteste. Interesul meu nu este neapărat să obțin banii mei înapoi, câștig suficient de mult încât îmi pot reveni ușor. Sunt însă foarte mulți care au fost păgubiți, oameni în vârstă, văduve, care nu știu cum își mai vor reveni. Ceea ce cred eu că se urmărește, la masa credală, este ca un grup de interese să pună mâna pe cât mai mulți bani. Interesul este să nu se repartizeze la toți, proporțional, ci doar la unii șmecheri. Nu mi se pare corect, pentru că toți sunt păgubiți”, a mai precizat bărbatul.

„Notarii știau, toată lumea știa ce se întâmplă”

O altă victimă a afacerii imobiliare, care a plătit 80.000 de euro, a explicat cum a aflat că sunt opt cumpărători pe o garsonieră: „S-au mutat pereții acesteia de mai multe ori. S-au schimbat schițele, s-a renumerotat și s-a vândut de mai multe ori. Venea la întâlnire, ne promitea marea cu sarea, dar nu s-a întâmplat nimic. OCPI știa, notarii știau, toată lumea știa ce se întâmplă. Nu se poate ca aceeași garsonieră să o dai la opt persoane”.

Un vârstnic care a avut curajul să iasă în stradă a precizat că a cumpărat un apartament pentru fiica sa, care este plecată în SUA. „Am convins-o să își cheltuie economiile făcute acolo pe o locuință aici, în speranța că la un moment dat se va întoarce. Acum nu știu cum vom mai recupera acești bani, pentru că nu se face nimic”, a spus, cu amărăciune, bărbatul. La rândul ei, o femeie a susținut că a plătit integral, în 2022, suma de 35.000 de euro pentru o garsonieră și 56.000 de euro pentru un apartament. „Sunt bani din economii personale livrate prin bancă la domnul Jidveian. Suntem patru proprietari la garsonieră și vreo cinci la apartament. Nu știu cum se va rezolva pentru că e foarte multă corupție”, a afirmat acesta.

Dosar penal pentru înșelăciune

Oamenii au depus plângeri penale pentru înșelăciune încă din toamna anului trecut. Dosarul a fost înregistrat, inițial, în 11 octombrie 2023, la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia. La acesta au fost reunite alte trei cauze în care sesizările au fost formulate de persoane vătămate diferite, care au reclamat situații de fapt asemănătoare. Ulterior, procurorul general la PÎCCJ a dispus trimiterea cauzei la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj. Motivul pentru care a fost trimis dosarul constă în relațiile de rudenie, respectiv de prietenie, existente între doi dintre procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia. Unul dintre ei este procuror cu funcție de conducere, iar altul este parte vătămată în dosar. După trimiterea dosarului la Cluj-Napoca, alte 22 de cauze au fost reunite la dosarul înregistrat, existând, în prezent, aproape 300 de persoane vătămate, părți civile sau victime. O parte dintre acestea au fost citate pentru a da declarații, dar complexitatea cauzei face ca evoluția cercetărilor să nu fie pe măsura așteptărilor oamenilor.

Ștefan Chidu

Investitorul misterios

Administratorul judiciar al societății, Liliana Jurj, a prezentat vineri, 10 mai 2024, un potențial investitor care ar urma să cumpere cele două blocuri din centrul municipiului Alba Iulia. Acesta se numește Ștefan Chidu și este de mai mulți ani plecat în Belgia. Creditorii prezenți la întâlnire au solicitat detalii despre afacerile acestuia și sursa banilor cu care ar urma să cumpere imobilele, dar nu au primit un răspuns clar. Bărbatul le-a spus că vor afla mai multe despre el și firma care ar urma să se implice în afacere după ce „va vira primul milion” (de euro – n.r.). Acesta a mai afirmat că a decis să se implice pentru că vrea să se întoarcă acasă și să „investească”. „În momentul de față nu este un business. Am văzut blocurile, sunt ok, într-un stadiu nu foarte bun, dar este posibil să se poată face”, le-a spus investitorul misterios.

De pe profilul acestuia de pe o rețea de socializare rezultă să este din Sibiu, unde a studiat la Facultatea de Inginerie. Bărbatul apare cu mai multe postări în grupul românilor din Turnout, un oraș din Belgia. În mod oficial, în această țară, nu apare că ar avea vreo afacere. O întreprindere individuală cu numele său, cu obiect de activitate în domeniul lucrărilor de construcții, este înregistrată de șase ani în localitatea Figari din Insula Corsica (Franța). În ultimul an fiscal, cifra de afaceri a fost zero.

